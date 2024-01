Bestseller slaví 50 let. Volkswagen Golf se za půl století měnil a nadále měnit bude

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Na světě, potažmo mezi automobilkami po celém světě nenajdeme příliš modelů, které by vydržely půlstoletí na trhu. Mezi tyto velikány se letos zařadí univerzální Volkswagen Golf. Jeho příběh začal v roce 1974 a nekončí ani v roce 2024. V něm dostane ke kulatým narozeninám modernizaci aktuální osmé generace.

Pokud se za téměř 50 let existence jednoho modelu prodá více než 37 milionu kusů, lze ho nazvat bestsellerem. Volkswagen Golf se každou generací snažil posouvat dál, aby si udržel pozici jednoho z nejoblíbenějších vozů v Německu, Evropě, ale i na celém světě.

Pojďme si v krátkosti připomenout jednotlivé generace, jejich milníky, ale také nakoukněme do budoucnosti, která populární Golf čeká.

První generace (1974 - 1983)

Golf, který vše odstartoval. Nástupce modelu Beetle se stal revolučním vozem. V první generaci se Golf nabízel se šesti zážehovými a třemi vznětovými motory. Tím nejvýkonnějším byla sportovní limitka GTI Pirelli s 1,8litrovým zážehovým motorem o výkonu 82 kW (112 k).

Zajímavostí je, že v Jižní Africe se první Golf prodával s názvem Citi Golf až do roku 2009. Jeho celková produkce se i díky tomu zastavila okolo 6,8 milionu prodaných kusů.

Druhá generace (1983 - 1991)

Říká se, že navázat na úspěchy předchůdce je těžkým, mnohdy až nesplnitelným úkolem. To ale není případ v pořadí druhého Golfu. Hranaté tvary byly dle vzoru první generace zachovány, vůz se však stal praktičtějším díky větším rozměrům. Do délky narostl o 170 mm, do šířky o 55 mm a rozvor měl delší o 70 mm.

Co se týče techniky, druhá generace Golfu přišla s novinkou v podobě turbodieselu a verze Syncro s pohonem všech kol. Mezi další technické novinky patřil řízený katalyzátor výfukových plynů nebo posilovač řízení.

Skladba motorizací se výrazně rozrostla. Ke slovu se dostala opět varianta GTI. S 1,8litrovým 16v motorem disponovala výkonem 102 kW (139 k), ale nejvýkonnějším Golfem druhé generace se tentokrát stala verze G60 se stejným objemem a výkonem 118 kW (160 k). Limitovaná edice G60 se dokonce dostala na 154 kW (210 k).

Co se týče prodejů, dvojkový Golf se dostal na 6,3 milionu vyrobených kusů. Během této éry se tak povedlo jmenovce Golf překonat hranici 10 milionů vyrobených kusů, sportovní verze GTI se dočkala prodaného jednoho milionu.

Třetí generace (1991 - 1997)

Pokud byl dvojkový Golf evolucí, ten trojkový se dal minimálně po stránce vzhledu považovat za revoluci. Design byl poprvé kulatý a hodnota odporu vzduchu se opět o něco snížila (z 0,34 na 0,30).

Nově se Golf těšil například čelním airbagům, tempomatu nebo karosářské verzi kombi. Třetí generace Golfu se stala také první, která měla co do délky přes čtyři metry.

Na scénu se dostal poprvé šestiválec, konkrétně model VR6 s 2,9litrovým motorem o výkonu 140 kW (190 k). Zážehovou sportovní variantu GTI nově doplnila naftové GTD.

I přes kratší životní cyklus zažil trojkový Golf prodejní úspěch – celkem se vyrobilo 4,83 milionu kusů.

Čtvrtá generace (1997 - 2003)

Nová generace pokračovala v trendu vzrůstu a do délky narostla na 4,2 metru. Změna designu byla nyní spíše evoluční. Pohon všech kol Syncro nahradil systém 4Motion s Haldex spojkou.

Golf čtvrté generace přišel s barevnou navigací, elektronickou kontrolou stability (ESC) a dvouspojkovou automatickou převodovkou DSG, která měla premiéru v ostrém sportovním modelu R32.

Atmosférický 3,2litrový šestiválec v modelu R32 generoval výkon 177 kW (241 k). Ostrý hot-hatch se s 250 km/h stal sériově nejrychlejším Golfem všech dob.

Čtyřkový Golf jen těsně nedosáhl na hranici 5 milionů prodaných kusů (4,99 milionu) a stal se, stejně jako jeho předchůdci, prodejním hitem, který vídáme na silnicích dodnes.

Pátá generace (2003 - 2009)

Nový design Golfu, který během tohoto období oslavil 30 let, se nelíbil každému. Do výšky narostl o 4 centimetry, zatímco na délku zůstal téměř stejný. Novinek bylo mnoho – dešťový senzor, zadní boční airbagy, víceprvkové zavěšení zadních kol, sedmistupňová převodovka DSG, panoramatické střešní okno nebo bi-xenonové světlomety.

Golf GTI měl pod kapotou poprvé motor TFSI, což mimochodem znamenalo, že sportovní verze poprvé atakovala hranici 200 koní. Sportovním highlightem byl ale opět model R32, který si polepšil na 250 koní (184 kW).

Osvědčené karosářské varianty doplnila tehdy populární karoserie MPV, ve které dostal model název Golf Plus. Pátá generace přispěla do rodiny Golfu 3,4 miliony vyrobených kusů.

Šestá generace (2009 - 2012)

Pokud je některá z generací pouhou evolucí, je to určitě tato. V pořadí šestý Golf stál na stejné platformě, jako ten předchozí a mnohými byl považován za pouhý facelift. To ale neznamená, že nenabídl řadu novinek.

Mezi ně můžeme zařadit asistent rozjezdu do kopce, adaptivní tempomat, parkovací asistent, asistent dálkových světel, dynamické osvětlení zatáček nebo start/stop. Šestkový Golf při řízení tak pomáhal o mnoho více, než jeho předchůdci.

Asistenty doplnily novinky v podobě bezklíčového vstupu, navigace s dotykovým displejem, adaptivní podvozek a elektronicky řízené tlumiče. Sportovní verze GTI si opět lehce polepšila a to na 155 kW (211 k). Rkový Golf přišel kvůli downsizingu o číslici 32. Dvoulitrové TSI ale nabídlo ještě více výkonu, konkrétně 199 kW (270 k).

Šestá generace, která zároveň vyhrála anketu Světové auto roku, se logicky díky krátké životnosti dočkala „pouze“ 2,85 milionu vyrobených kusů.

Sedmá generace (2012 - 2019)

Vzhled Golfu opět neprošel nikterak velkým převratem, zato technika tentokrát ano. Vůz stál poprvé na platformě MQB a asistenční systémy se rozšířily o rozpoznávání překážek s nouzovým brzděním.

Zážehové motory se nabízely již výhradně s turbem. Sportovní verze GTI byla doplněna o ostřejší verze Performance, Clubsport a TCR. Na praktické karoserii Variant byl postaven oplastovaný model Alltrack. Novinkou byl také elektrický e-Golf se sportovní verzí GTE. Vrátila se karoserie MPV, tentokrát s názvem Sportsvan.

Verze Golf R nabídla kromě hatchbacku nově karoserii kombi. Dvoulitrový motor TSI byl po faceliftu naladěný na 228 kW (310 k). Sedmého golfu bylo vyrobeno na 6 milionů a stal se tak jednou z nejprodávanějších generací .

Osmá generace (2019 - nyní)

Nejnovější Golf zažil revoluci zejména v interiéru. Plně dotykové ovládání je trnem v oku mnoha zákazníků. Digitalizace znamená, že Golf již na první dojem nepůsobí jako vůz, do kterého nasednete a víte, co se kde nachází. V exteriéru je největší změnou přepracovaná příď s užšími světlomety.

Nabídka pohonných jednotek je široká - zákazníci si mohou vybírat z benzínových a naftových motorů, mild hybridů, plug-in hybridů a CNG. Opět přežívá klasika v podobě GTI doplněná o naftovou variantu GTD a plug-in hybridní GTE. Své místo si i přes přísnější emisní normy udržela i ostrá varianta R.

Pro rok 2024 čeká k oslavám 50. výročí Golfu modernizace, ve které se můžeme těšit na nový vzhled, interiér a asistenční systémy.

Budoucnost

Co přijde po modernizaci aktuální generace Golfu? Deváté pokračování nejdůležitějšího modelu v historii Volkswagenu má být čistě elektrické. Mělo by se zároveň jednat o první Volkswagen na platformě SSP (Scalable Systems Platform). Předpokládaná premiéra by měla nastat v roce 2028.

Hlavní výhodou platformy SSP bude přítomnost 800V elektrické architektury, díky které bude moci nový Golf být nabit z 10 na 80 % kapacity baterie za 12 minut. Platforma je navíc uzpůsobená pro autonomní řízení čtvrté úrovně.