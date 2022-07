Nový VW Amarok představen: Slibuje luxus, robustnost a výkon až 302 koní

První generace pick-upu Volkswagen Amarok se prodalo přes 830.000 kusů, což z tohoto elegantního pracanta udělalo jeden z důležitých modelů v portfoliu divize Volkswagen Užitkové vozy. Nyní automobilka představuje novou generaci, která staví na úspěšných základech a slibuje zlepšení ve všech směrech.

Není žádným tajemstvím, že nový Volkswagen Amarok vznikal ve spolupráci s automobilkou Ford, se kterou technici VW společně vyvíjeli novou platformu a od které si vypůjčili i některé komponenty. Jak ovšem zástupci automobilky během prezentace několikrát zopakovali, prakticky vše, na co se díváme, je čistě Volkswagen. To platí jak pro design, tak pro různé technické komponenty a především pak naladění techniky. Začněme ale od základů.

Nový VW Amarok měří na délku 5.350 mm, takže je o 96 mm delší než minulá generace. Automobilka přitom zkrátila převisy, což dovolilo protáhnout rozvor o 173 mm, na výsledných 3.270 mm. Na šířku vůz měří 1.910 mm (se zrcátky 2.204 mm), jeho výška pak v závislosti na kombinaci ráfků a pneumatik dosahuje až 1.880 mm.

Kratší převisy znamenají nejen lepší prostupnost terénem (nájezdový úhel 29 °, přejezdový úhel 21° a odjezdový úhel 21°), ale také více prostoru jak v kabině, což platí pro čtyřdveřovou verzi DoubleCab, tak na korbě dvoudveřové verze SingleCab. Hloubka brodění se pak posunula z 500 na 800 mm.

Design nové generace Amaroku by měl být expresivnější a ještě působivější. To je dobře patrné jak na přídi, která zaujme výše posazenou a rovnější kapotou, ostře řezanými LED světlomety a důraznými tvary masky i podběhů, tak na zádi, kdy víko korby s výrazným logem značky a vylisovaným nápisem Amarok lemují nové LED světlomety.

Design vozu přitom citelně ovlivní i zvolený výbavový stupeň, kterých bude celkem pět. Základní Amarok by měl nabídnout především robustní pracovní vzhled, vyšší výbavy Life a Style přinesou více každodenní elegance a vrcholné výbavy PanAmericana/Aventura přináší exkluzivní vzhled s maskou stylizovanou do písmene X, uzpůsobenou buď dobrodružné povaze modelu PanAmericana, nebo luxusnějšímu postavení modelu Aventura.

Video se připravuje ...

Pozornost budou zřejmě přitahovat i nové světlomety, které ve vyšších verzích nabídnou IQ.Light LED Matrix technologii – oba reflektory tak bude opět spojovat svítící linka napříč maskou chladiče. Zajímavostí jsou také hranatěji tvarované podběhy, které mohou vyplňovat až 21“ litá kola. Amarok ovšem i z výroby dokáže nabídnout terénní pneumatiky na kolech o průměru až 18 palců.

Při vývoji byl kladen vysoký důraz i na praktičnost a využitelnost při práci. Mezi podběhy se tak vejde klasická Euro-paleta na šířku, verze SingleCab si ovšem poradí rovnou s dvojicí Euro palet. Nosnost korby přitom vzrostla až na 1,16 tuny, zatímco na tažném zařízení vůz utáhne až 3,5 tuny. Se zajištěním nákladu přitom pomůže několik vázacích ok, přičemž každé by mělo zvládnout zátěž až 500 kilogramů.

Automobilka také plánuje nabídnout již od začátku prodejů pestrou škálu příslušenství, včetně různých mechanických i elektronických krytů korby, stylových oblouků, atd. Vůz by navíc mělo být možné, zřejmě v závislosti na trhu, vybavit i ochrannými rámy, ochranou podvozku, terénním příslušenstvím, šnorchlem při levém A-sloupku, atd. Milovníky kempování pak potěší, že střecha nabídne dynamické zatížení až 150 kg a statické zatížení 350 kg, což pohodlně vystačí i na větší střešní stan.

Kabina vozu byla navrhována s ohledem na robustnost, praktičnost i pocit prémiového zpracování. V kapličce budíků tak může být buď 8“, nebo 12“ digitální přístrojový štít, zatímco uprostřed palubní desky může být 10“, nebo 12“ vertikálně orientovaný displej infotainmentu. Kromě integrace systému do služeb jako WeConnect a konektivity Volkswagen přitom systém potěší i zachováním řady tlačítek a otočných voličů, které mají usnadnit ovladatelnost vozu i při jízdě náročnějším terénem.

V závislosti na výbavě přitom mohou být tlačítka lemována i hliníkovým dekorem. Ostatně ve vyšších výbavových stupních vůz nabídne dokonce i kůží obšívanou palubní desku s kontrastním prošíváním, ergonomicky tvarovaná sedadla s elektrickým nastavením, různé prémiové detaily nebo prémiový audio-systém Harman Kardon.

Pod kapotou nového VW Amarok bude k dispozici celkem pět pohonných jednotek, jejich dostupnost však bude vždy záležet na konkrétním trhu. Nový Amarok přitom zamíří do Evropy, Austrálie, jižní Afriky i Asie. Nabídka bude obsahovat celkem čtyři přeplňované vznětové motory (TDI) a jeden přeplňovaný benzínový motor (TSI).

Úplným základem, určeným především pro africké trhy, bude 2,0litrové čtyřválcové TDI o výkonu 110 kW/350 Nm, zatímco na většině ostatních trhů by měl základ tvořit čtyřválec 2.0 TDI naladěný na 125 kW/405 Nm. Další alternativou má být dvakrát přeplňovaný čtyřválec 2.0 TDI, dostupný ve výkonnostních verzích 150 kW a 154 kW (v závislosti na trhu), vždy však s nejvyšším točivým momentem 500 Nm.

Vrcholem nabídky vznětových motorů bude nový 3,0litrový vznětový šestiválec, který by měl v závislosti na trhu nabízet 177 kW či 184 kW s nejvyšším točivým momentem 600 Nm. Jedinou benzínovou pohonnou jednotkou bude dvakrát přeplňovaný 2,3litrový čtyřválec, který nabídne nejvyšší výkon 222 kW (302 k) a 452 Nm. Tento motor je však primárně určen pro trhy, které jsou zvyklé na benzínové motory. V Evropě ho tedy nejspíš nečekejme.

Všechny motorizace s výkonem od 154 kW budou standardně spojeny s desetistupňovou automatickou převodovkou, která nahrazuje starší osmistupňovou automatickou převodovku. U motorizace s výkonem 150 kW bude tato motorizace čistě volitelná. Ostatní motorizace by měly v závislosti na svých parametrech nabídnout buď šestistupňový automat, nebo pětistupňový či šestistupňový manuál.

Ještě před premiérou se přitom často spekulovalo o elektrifikaci, kterou během představení zcela nevyloučili ani zástupci automobilky. Technicky by to problém být neměl, platforma by totiž určité elektrifikace měla být schopna. Amarok je ovšem globálním modelem a globální trhy mají na elektrifikace různé nároky. Nyní se tak údajně řeší, jakou formu elektrifikace by vlastně nový Amarok mohl dostat. Případná elektrifikace tak zřejmě bude ještě běh na delší trať.

Video se připravuje ...

Jak už přitom automobilka v minulosti prozradila, nový Amarok bude dostupný jak s pohonem pouze zadních kol, tak se stálým pohonem všech kol a přiřaditelným pohonem všech kol. Na některých trzích však bude Amarok standardně dodáván s pohonem všech kol.

Kromě dostatečného výkonu by přitom cestování s novým Amarokem měla usnadnit i pestrá paleta až třiceti asistenčních systémů, přičemž 20 bude zcela nových. Zákazníci se tak mohou těšit na šest jízdních režimů, adaptivní tempomat, LED Matrix světlomety, Park Assist, Lane Assist, kamerový systém a mnoho dalšího.

Výroba nového VW Amarok bude probíhat v Jihoafrické republice a odstartovat by měla touto dobou. První vozy se na vybrané trhy dostanou ještě před koncem roku, většina Evropy si však bude muset počkat až na období od února roku příštího. Kromě toho ale stále běží výroba předchozí generace modelu VW Amarok v jihoamerickém závodě General Pacheco v Argentině. Produkce je však určena pouze pro vybrané trhy.