VW Touareg R na Sardinii: Offroad, pláže i hladké silničky. Obřík do zásuvky je všude doma

Vyrážíme-li sbírat dojmy na klasické mezinárodní jízdy, většinou se akce odehrává podle dobře známé šablony. První den cesta do stanovené destinace, úvodní svezení a přespání v pohodlné posteli hezkého hotelu. Když druhý den časové možnosti dovolí, ještě se s novinkou svezeme zpět na letiště a hurá zase domů. Akce na vícero dní bývají vzácností. Zejména pak takové, kde za volantem trávíte čtyři dny a najedete stovky a stovky kilometrů po silničkách, ale hlavně mimo ně. Já to štěstí měl, do emailové schránky mi totiž přistála pozvánka na Volkswagen Driving Experience.

Automobilka VW má s pořádáním podobných expedičních zájezdů bohaté zkušenosti. Všechno podstatné o různorodých akcích se ale dozvíte v závěru. Teď je hlavní fakt, že „moje“ čtyřdenní dobrodružství se odehrává napříč Sardinií a společnost mi na více než tisícovce kilometrů dělá Volkswagen Touareg R s plug-in hybridním pohonem. Ale nebojte, o nabíjení to dnes nebude. Vůbec.

Video se připravuje ...

Vstříc dobrodružství!

Nultý den výpravy jsme dorazili do městečka Olbia, odkud konvoj čítající několik touaregů startuje a kde celou akci po čtyřech dnech i zakončíme. Na úvod prvního dne fasuje naše česká čtveřice dva vozy, ve kterých se zabydlujeme a ještě dopoledne vyrážíme na cestu. Všímáme si, že baterie plug-in hybridu ukazuje jen několik málo procent. Instruktor však avizuje, že v našem případě to ničemu nevadí. Elektrifikace je sice fajn doplňkem pohonného ústrojí, pořád tu ale máme přeplňovaný třílitrový šestiválec spalující benzin. Jen ten disponuje 250 kW a 450 newtonmetry, celková soustava se pak chlubí 340 kW a 700 Nm. Hlavně ale auto s vybitou baterkou netratí nic ze svých terénních schopností.

O tom se ostatně můžeme přesvědčit hned první odpoledne. Po silničkách, které jsou na Sardinii mimořádně hladké, avšak často doprovázené až nesmyslnými rychlostními limity, přijíždíme k první terénní vložce. Ale nemyslete si, že je to jen nějaká offroadová oťukávaná, aby se neřeklo. Nejprve sice cesta vypadá jako docela obyčejná polňačka, rychle se ale proměňuje v regulérní terén s bahnem, kamením i vodními toky. Tady už přijde vhod jízdní mód Offroad, který nám kromě jiného vypomůže o tři centimetry vyšší světlou výškou.

Od profíků v čele konvoje dostáváme praktické rady, jak se s terénem vypořádat. Rozhodně nemáme zběsile šlapat na plyn, ale snažit se držet konstantní otáčky a nechat techniku v útrobách pracovat. Touareg R eHybrid se pojí výhradně s osmistupňovou samočinnou převodovkou a pohonem všech kol s mezinápravovým diferenciálem Torsen. A když se s módem Offroad probudí i veškeří pomocníci – namátkou asistent sjezdu z kopce – s trochou nadsázky na vás zůstává opravdu jen točení volantem.

Tak jednoduché to ale samozřejmě není. V těch nejnáročnějších pasážích si vypomáháme režimem Offroad+. V nejvyšší poloze je světlost vozu oproti standardu o 6,5 centimetru vyšší, položení auta „na břicho“ tak nehrozí ani v opravdu hlubokých kolejích. Ideální však je se jim zcela vyhnout. Jakmile totiž zahučíte do nich, auto na pokyny volantem příliš nereaguje a zkrátka jede… no, jako po kolejích. Obouvaným terénním pneumatikám navzdory. Ty ale v daných podmínkách znamenají velkou výhodu. Mají hlubší vzorek a povrch dotýkající se vozovky je odolnější. Na druhou stranu jsme instruktorem důsledně upozorněni, že bočnice gum jsou na poškození náchylnější. Právě proto je na nejrůznější nerovnosti dobré najíždět přímo, nikoliv ze strany.

Se všemi těmito poučkami v hlavě postupně korzujeme krajinou nedaleko hory Punta Balistreri, jejíž vrchol se nachází 1359 metrů nad mořem. Nikterak závratnou rychlostí. Nejenže nám to náročnější podmínky nedovolují, ale ani to není kdovíjak pohodlné. V nejvyšší poloze už vzduchovému podvozku nezbývá skoro žádná rezerva a posádku umí pořádně kopnout. I proto je nám doporučeno přepnout zpět na „civilnější“ Offroad, jakmile je to možné.

První a zřejmě nejnáročnější terénní úsek celého výletu zvládáme my i auto na jedničku s hvězdičkou. Touarega už dnes více trápit nebudeme, následuje silniční přesun do asi čtyřicetitisícového města Algero, které je známe zejména díky svému historickému centru a opevněnému starému městu. Není divu, že právě toto místo tak často vyhledávají turisté z Itálie, ale i celé Evropy. I několik Čechů jsme během večerní romantické procházky potkali.

Na hraně

V podobném duchu se nese i druhý den, jen offroadu je o něco méně. I tak si ale za tím největším dobrodružstvím musíme dojet po nezpevněných cestách. Suverénně nejzajímavější je tentokrát krásné pobřeží lemované vysokým útesem nedaleko destinací Mandriola a Putzu Idu. Jakkoliv jsme si našeho touarega v průběhu prvních desítek hodin oblíbili, tentokrát nám to nedá a vychlazenou kabinu opouštíme. Na moře a přilehlou krajinou je totiž nejkrásnější pohled ze samotného kraje útesu. Tak krásný, že jsem potlačil i strach z výšek.

Následuje další, zhruba 150kilometrový silniční přesun. V konvoji co do rychlosti nikterak neblázníme, ale rozhodně nejsme ani brzdou provozu. Při takovém tempu mě vlastně překvapilo, že Touareg R zvládne i s vybitou baterií stlačit apetit benzinového šestiválce vcelku pohodlně pod deset litrů. Naopak v terénu má žízeň velkou, tam se neostýchal žádat kolem 17 l/100 km.

Kousek historie

I když se to tak z odstavců výše může zdát, Volkswagen Driving Experience není jen o jízdách. Důkazem budiž třetí den, kde se po krátké jízdní vložce zastavujeme nedaleko Su Nuraxi di Barumini. Do významné archeologické lokace už se musíme vydat po svých, ale rozhodně to stojí za to. Centrem zdejšího komplexu je třípatrová stavba nuraghů, jejíž vznik se datuje do doby kolem roku 1500 před naším letopočtem. A pozor, o skutečné funkci a podstatě komplexu se dodnes vedou výživné diskuze. Snad i díky tomu se Su Nuraxi di Barumini v roce 1997 stalo součástí světového dědictví UNESCO.

Na příjemně strávenou dopolední prohlídku navazuje odpolední program, tentokrát opět za volantem. A znovu dostávají naše řidičské zkušenosti pořádně zabrat. Jakkoliv to z videa přiloženého výše nevypadá, instruktoři nás poslali na pořádně úzkou cestičku lemovanou srázem a zdí přiloženého stavení. Od obou nás dělí bez přehánění jednotky centimetrů, tady si pedály rozhodně splést nechcete. Naštěstí však všechny posádky zvládají i tyto nástrahy a tak se z okolí města Ulassai vydáváme do obce Tortolì, což je naše cílová destinace. Ubytováváme se v krásném areálu s apartmány jen pár kroků od vstupu do moře po jemné písečné pláži. Nedivíme se, že i když do startu letní sezony zbývá ještě pár týdnů, tady to pořádně žije!

A ta příroda!

Pokud náhodou sardinskou výpravu s Volkswagenem zvažujete, jen nerad bych vám prozradil všechna esa v rukávu. Ale ono to jinak nejde! Závěrečný den naší tour trávíme v okolí městečka Arzana. Tentokrát se o slovo opět hlásí nezpevněné cesty a lehký offroad. Nyní však nešplháme na vysokou horu, kde nás z obou stran obklopují stromy. Tentokrát si můžeme užít parádní výhled na okolní krajinu.

A rozhodně se máme čím kochat. Nádherné jezero Lago Bau Muggeris obklopené zelenou přírodou je teprve začátek. Následuje totiž cesta zkřížená řekou, absolutním vrcholem je ale průjezd kolem divoké zvěře. Na Sardinii tak jedete po veřejné komunikaci, zatímco vás jen kousíček od okének vašeho automobilu bedlivě pozorují krávy či divoké koně. Celá výprava je bez přehánění zážitkem na celý život…

Možností je víc

…který si ostatně může dopřát kdokoliv. Slyšíte správně. Volkswagen Driving Experience jsme sice absolvovali coby novináři, primárně je však akce určena zákazníkům, ale i komukoliv z řad veřejnosti. Za 2930 euro (v přepočtu něco přes 70 tisíc korun) můžete v průběhu intenzivního čtyřdenního dobrodružství okusit schopnosti Touaregu R včetně plnotučného terénu pod dohledem profesionálního instruktora. Hlavně ale prozkoumáte krásy Sardinie, ty více, ale i méně turisticky známé. Součástí balíčku jsou čtyři noci v krásných hotelech, ale samozřejmě i občerstvení po celý den. A hlavně zážitky, které vám zůstanou na celý život. Stejně jako mně.

Brázdit silničky a hory na Sardinii s vlajkovým SUV značky však není jediná možná kratochvíle pod hlavičkou tohoto programu. Zvolit si můžete z mnoha dalších aktivit. Za poslední roky Volkswagen uspořádal (nebo uspořádá) například dovádění se sportovními golfy na zamrzlém jezeře, toulky po Islandu s čistě elektrickým SUV-kupé ID.5, ale třeba i obdobně bohatou výpravu za volantem touaregu, avšak po neméně atraktivním Maroku. Tento obřík (ať už s nabíjecím konektorem nebo bez) je zkrátka všude doma…

Sardinie v číslech

Po Sicílii druhý největší ostrov ve Středozemním moři

Jeden z 20 regionů Itálie

Rozloha 24.100 km 2

V roce 2015 evidováno 1.663.286 obyvatel

Skládá se ze 4 provincií a 377 obcí