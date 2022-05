Nový Ford Ranger Raptor poprvé dorazil do Česka, známe i ceny

České zastoupení automobilky Ford nás dnes pozvalo do svého sídla, kde na nás čekalo malé-velké překvapení. Pod tmavou plachtou se totiž jasně rýsovaly tvary pick-upu, jehož jméno nebylo těžké uhodnout. Zvláště když skrze látku prosvítal LED světelný podpis ve tvaru písmene C, který jasně říkal, že nás čeká odhalení nové generace Fordu Ranger.

Automobilka přitom nepřivezla pouze klasickou verzi, ale rovnou tu nejostřejší, známou pod jménem Ranger Raptor, která bude na českém trhu dostupná jako první. Zákazníci již mají možnost zadávat své objednávky, výroba vozu však odstartuje až v průběhu července a první kusy se na českém trhu očekávají během prosince.

Výroba Rangeru Raptor přitom nebude probíhat tradičně v JAR, kde se bude vyrábět klasický nový Ford Ranger společně s novým Volkswagenem Amarok (postaveném na stejném základu), ale exkluzivně v Thajsku, odkud k nám bude vůz nějakou chvíli putovat po moři. Můžeme přitom dodat, že Ranger je nyní nejglobálnějším modelem v nabídce značky. Dostupný je ve více než 180 zemích a jeho výroba probíhá v šesti výrobních závodech na čtyřech kontinentech.

Vraťme se ale k novému Rangeru Raptor, který na první pohled upoutá pozornost výraznou maskou s nápisem Ford, kterou po stranách lemují LED Matrix světlomety. Designové novinky v rámci nového Raptoru už jsme popsali v minulosti, připomenout se však sluší například zásuvka na 230 V/400 W na korbě, sektorové osvětlení okolí vozu, víko korby využitelné jako pracovní stůl, elektricky uzavíratelné víko korby, atd.

Proměnou prošel také interiér, který nabídne komfortnější čalounění, zajímavější volbu materiálů a také modernější prostředí. Stačí se podívat na 14,8“ digitální přístrojový štít, který doplňuje vertikálně orientovaný 12“ infotainment běžící na operačním systému SYNC 4A. Navzdory velkému displeji si však Ranger uchoval samostatný analogový panel klimatizace. Úpravou prošel také středový panel, kde zaujme nový volič převodovky E-Shifter (s možností změny převodu tlačítkem na boku), nový volič jízdních režimů a nechybí ani elektronická parkovací brzda.

Zřejmě největší novinka se však odehrála pod kapotou. Nový Ranger Raptor totiž bude dostupný s 3,0litrovým benzínovým motorem V6 EcoBoost s twin-turbo přeplňováním, který v evropské verzi (splňující normu Euro 6.2) nabídne nejvyšší výkon 212 kW (288 k) při 5500 min-1 a maximální točivý moment 491 Nm při 3000 min-1. Na některých globálních trzích, kde Raptoru bude stačit Euro 5, však motor nabídne až 400 koní. Později nabídku motorizací pro Raptor rozšíří ještě 2,0litrový diesel s výkonem 205 koní, který se navzdory chybějícímu charisma osvědčil v minulé generaci modelu.

Benzínový motor je standardně spojen s desetistupňovým automatem a pohonem všech kol e-4WD, který díky sedmi jízdním režimům slibuje ideální nastavení vozu na každou situaci – ať už na silnici, kde přijdou vhod režimy Normal, Sport a Kluzký povrch, nebo v náročnějším terénu, kde se uplatní jízdní režimy Skály, Písek, Bláto a Baja (pro opravdu rychlou jízdu terénem).

Se změnou jízdních režimů pak souvisí také nastavení pohonu všech kol, který může fungovat v režimu čisté zadokolky (2H), automaticky připojitelné čtyřkolky 4A (primárně je poháněna zadní náprava, vůz je však schopen rozdělit točivý moment mezi nápravami až v poměru 50:50), nechybí stálá „rychlá“ čtyřkolka 4H a pohon všech kol s redukcí (4L).

Se změnou jízdního režimu by se přitom mělo měnit zhruba až 100 různých nastavení, včetně elektronicky řízených aktivních tlumičů Fox, chování motoru a převodovky, nastavení aktivního výfuku s dvojicí koncovek a klapkami nebo zobrazení informací na digitálním přístrojovém štítu a infotainmentu.

Specialitou modelu Raptor navíc bude možnost upravit si nastavení vozu přes rychlý přístup tlačítky na volantu. Řízení lze nastavit na Normal, Sport a Komfort, odpružení nabízí volby Normal, Sport a Off-Road, výfuk může mít Normální, Tichý, Sportovní nebo Baja zvuk a tlačítko R na volantu (R jako Raptor, nejostřejší VW sem nepleťme) umožňuje rychlé přepnutí do uživatelsky přednastaveného režimu.

Je přitom působivé, jak dobře je nový Ranger Raptor připraven na ostrou jízdu v náročném terénu. Vůz dostal speciálně zesílený rám, již zmiňované tlumiče Fox Live Valve s obtokovým ventilem, přední i zadní vinuté pružiny, ventilované kotoučové brzdy, elektrický posilovač brzd, delší kovaná hliníková horní ramena a samotný motor je uzpůsoben vysokému namáhání (i teplotnímu). V terénu pak potěší také brodivost 850 mm, nájezdové úhly 31 ° vpředu a 27 ° vzadu, přejezdový úhel 24 ° nebo boční náklon až 30 stupňů.

Ve srovnání s klasickým Rangerem má Raptor o 90 mm širší rozchod vpředu i vzadu a o 50 mm vyšší světlou výšku. Standardně navíc stojí na 17“ litých kolech, obutých do celoročních terénních pneumatik 285/70 R17 BF Goodrich KO2. Za zmínku stojí také systém Trail Control, umožňující průjezd terénem při pevně zvolené rychlosti, nebo standardní uzávěrky předního a zadního diferenciálu, které se aktivují přes dotykovou obrazovku infotainmentu. Starší naftový Ragner Raptor přitom uměl jen uzávěrku zadního diferenciálu a stejné to bude u nové generace se vznětovým motorem. Zážehový šestiválec tedy nabídne víc, než jen vyšší výkon a charisma odpovídající slavnému jménu.

Spotřeba zážehového třílitrového šestiválce, který slibuje akceleraci z 0 na 100 za 7,1 sekundy a maximální rychlost až 180 km/h, se však bude pohybovat kolem 13,8 l/100 km, jak uvádí český ceník. Nicméně není se však čemu divit – pořád se jedná o pick-up s provozní hmotností 2478 kilogramů, jehož maximální přípustná hmotnost je 3130 kg a na kouli utáhne až 2500 kilogramů.

Cena Fordu Ranger Raptor přitom startuje od 1.823.310 Kč - včetně DPH. V základu vůz nabízí prakticky všechno důležité, zákazníci si však stále mohou připlatit za elektricky ovládaný rolovací kryt korby (+56.870 Kč), ochranou vanu korby (+37.510 Kč), příplatkové metalické laky (+25.570), polepy (+23.014 Kč) a několika málo dalších drobností.

Kdo by nicméně toužil po lepších pracovních schopnostech a vlastnostech, bude si muset počkat na klasický Ford Ranger, jehož ceník by měl být podle současných předpokladů zveřejněn během června, do výroby se dostane nejspíš během ledna 2023 a první zákazníci by se ho mohli dočkat během června příštího roku.

Ford Ranger přitom bude dostupný v celkem sedmi výbavách (včetně Raptoru), přičemž dvě tvoří základ, dvě se zaměřují spíše na jízdu po asfaltu a tři míří do terénu. Základní výbavy ponesou označení XL a XLT, pod kapotou budou mít motorizaci 2.0 EcoBlue 170 k a cílit budou zřejmě spíš na fleetové zákazníky. Výbavu očekáváme chudší – například včetně halogenových světlometů.

Pro zájemce, kteří budou vůz využívat zejména na silnici, pak automobilka nabídne výbavu Limited (osazenou opět vznětovým čtyřválcem 2.0 EcoBlue 170 k) a zcela nově i luxusnější výbavu Platinum, osazenou vznětovým šestiválcem 3.0 EcoBlue V6 240 k. U vznětového šestiválce přitom stojí za zmínku hned dvě perličky.

První je skutečnost, že tento motor bude výkonnější než 2,0litrový vznětový čtyřválec pod kapotou Raptoru (205 k). Druhou zajímavostí je fakt, že půjde o odlišný motor, než jaký Volkswagen plánuje pro svůj Amarok. Ranger i Amarok tak nabídnou odlišné vznětové šestiválcové motory (a pak, že nerostou).

Pro využití v terénu pak kromě vrcholné verze Raptor nabídne Ranger ještě zcela novou výbavu Tremor (s motorizací 2.0 EcoBlue 205 k) a dříve známou výbavu Wildtrak. Ta bude dostupná jak s dvoulitrovým vznětovým čtyřválcem 2.0 EcoBlue 205 k, tak s novým třílitrovým vznětovým šestiválcem o výkonu 240 k. Na další podrobnosti si však budeme muset ještě počkat – přinejmenším do zveřejnění ceníku.