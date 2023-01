Nürburgring investuje do bezpečnosti, hotovo bude za dva roky

Byl to údajně slavný závodník Jackie Stewart, kdo německý okruh Nürburgring v šedesátých letech poprvé označil za „Zelené peklo“. Nelichotivá přezdívka je bohužel velmi trefná, o čemž nás v minulých desetiletích přesvědčila celá řada nehod. Nyní však okruh investuje do digitalizace své infrastruktury, které by měla přinést zásadní zlepšení bezpečnosti pro všechny, kdo se po něm prohánějí.

Podle informací, na které upozornili kolegové z CarBuzz, plánuje společnost provozující slavný okruh investovat 11 milionů euro do modernizace infrastruktury, čímž by mělo dojít k výraznému zvýšení bezpečnosti a současně posunutí okruhu více do budoucnosti.

Nová infrastruktura, ze které by měli profitovat profesionální závodníci, nadšenci na dni otevřených dveří i automobilky testující vozidla, bude používat k monitorování celé trati o délce 21 kilometrů kamery a umělou inteligenci. Celý systém by měl být v provozu během roku 2025. Údajně se jedná o jeden z nejrozsáhlejších stavebních projektů ve stoleté historii okruhu.

Budování infrastruktury by mělo být zahájeno ještě během letošní zimy, během následujících dvou let by pak podél trati měly vyrůst základy pro stožáry odolávající nepřízni počasí, na kterých budou umístěny speciální kamery s vysokým rozlišením.

Během výkopových prací pak budou položena optická vlákna pro rychlý přenos informací a kabely elektrického vedení, včetně systémů pro napájení infrastruktury ze zdrojů mimo elektrickou síť. Kolem trati budou rozmístěny i LED panely, které budou poskytovat digitální výstrahu.

Výstupy z kamer by měly být analyzovány umělou inteligencí, která bude schopna automaticky detekovat rizikové momenty i nehody, na které může neprodleně upozornit tým kontrolující dění na trati. V budoucnu pak může systém sám zcela automaticky zobrazit varování prostřednictvím LED obrazovek, aby varoval přijíždějící jezdce před nebezpečnou situací.

Díky rychlému přenosu dat bude veškerý obrazový materiál dostupný také v kontrolním centru okruhu. V kombinaci s rádiovou komunikací mezi zaměstnanci tak budou moci traťoví komisaři a všichni odpovědní pracovníci rychleji vyhodnocovat informace a přijímat potřebná opatření. Systém umělé inteligence by navíc měl být postupně dál upravován, aby lépe hlídal situace na trati.

Zelené peklo tak zůstane mimořádně náročným okruhem, který detailně prověří schopnosti řidiče i vozu, současně by se však mohl stát i bezpečnějším místem. Od opatření se totiž očekává, že přispějí ke snížení počtu nehod.