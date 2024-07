Obytné Mitsubishi L300: S délkou golfu má velkou kuchyň i postel pro dva

Mitsubishi L300 připomíná, jak vypadaly obytné dodávky z Japonska v devadesátých let. I když není o moc větší než Volkswagen Golf, umí nabídnout solidní vnitřní prostor.

S drahými novými obytnými auty se nadšenci do kempování s menším rozpočtem stále častěji uchylují ke starším kouskům. Ty se sice na silnicích pohybují už několik dlouhých desetiletí, ale pořád umí nabídnout to nejdůležitější. Právě teď se koukáte na malou obytnou dodávku Mitsubishi L300, která se snaží být plnohodnotným obytným vozem, aniž by její půdorys byl větší než u moderních kompaktních hatchbacků.

S celkovou délkou pouhých 4,29 metru je Mitsubishi L300 jen o málo milimetrů delší než nejmodernější Volkswagen Golf a je pouze 1,69 metru široké, zato se střešní nástavbou Reimo disponuje až působivou vnitřní výškou stropu 1,85 metru. Dospělé osoby normálního vzrůstu se tak mohou při pohybu v interiéru pohodlně postavit a není nutno se v něm neustále krčit.

A tenhle konkrétní kousek v minulosti více stál, než jezdil. Aktuálně má najetých 37.551 kilometrů a ani netrpí problémovou rozsáhlou korozí, typickou pro soudobé vozy z produkce japonských automobilek. Rez se u něj objevuje pouze na pár povrchových místech, jinak je karoserie zdravá. To je až nezvykle pozitivní zpráva, protože u těchto modelů se koroze pravidelně objevovala i po pouhých deseti letech provozu.

Video se připravuje ...

Do příjemně prosvětleného obytného interiéru mitsubishi se nastupuje skrze dvojici posuvných dveřích a hlavním prvkem je sedací souprava se stolkem, kterou lze s trochou základní šikovnosti složit a proměnit na plnohodnotné lůžko pro dvě osoby. V zadní části se pak nachází malá sestava nábytku s úložnými prostory a kompaktním kuchyňským koutem. Ten je vybaven plynovou varnou deskou, vestavěnou lednicí i dřezem. Střešní nástavba pak nabízí další velký úložný prostor, ideální pro uskladnění matrací.

U stárnoucího mitsubishi od německého majitele se však začínají objevovat i menší problémy odpovídající stáří vozu. Elektroinstalace v obytné zástavbě s částečně uvolněnou a volně vedoucí kabeláží neodpovídá dnešním požadavkům a obytná vestavba z dřevěné dýhy by potřebovala trochu oživit. Mitsubishi L300 současně chybí i populární moderní výbava obytných aut, jako jsou markýza, nosič jízdních kol nebo střešní solární panel.

A když se s obytným Mitsubishi L300 budete přesouvat na místo kempování, užijete si starý dobrý analogový zážitek z řízení. Pod kapotou má dvoulitrový čtyřválec 4G63 Sirius a ve výbavě vozu chybí airbagy, ABS i elektronický stabilizační systém ESP. S krátkým rozvodem a pohonem předních kol však zaručuje dobrou manévrovatelnost, kterou využije na venkovských silnicích i kempech.