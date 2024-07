Obytnou dodávku pořídíte od 200 tisíc. Podívejte se, jak může vypadat

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

S nedávnou covidovou érou se v Česku znovuzrodila popularita obytných aut a kempeři začali řešit, jak se dostat k velkému obytnému vozu co nejlevněji. Jedním z populárních řešení byly nenápadné obytné dodávky, které přinášejí určitou výhodu, pokud je musíte parkovat na veřejném prostranství. Obyčejná lehce rezavá dodávka totiž nepřitahuje takovou pozornost nenechavců, jako tovární obytňáky.

Diskrétnost obytných dodávek, vyrobených kempery z obyčejných užitkových dodávek, navíc ani nepřitahuje takovou pozornost policistů pokutujících kempování v zakázaných oblastech. Pokud tedy máte odvahu, výrazně vám otevírají obzory toho, kam až můžete vyrazit. Se základní kreativitou a zlatými českými ručičkami si je navíc můžete vyrobit doma i relativně levně – minimálně ve srovnání se stejně starými obytnými vozy, jež občas stojí i půl milionu korun.

To je hlavní důvod, proč jsme v české inzerci našli ideální ukázku toho, co můžete mít. Objevili jsme vysloužilý Opel Movano 2.8 DTI s maximálními 84 kW, který za necelé čtvrtstoletí na silnicích urazil už přes 264 tisíc kilometrů, ale stále má důvod cestovat. Původní nákladový prostor totiž vyplňuje obytná vestavba s tím nejdůležitějším vybavením pro kempování.

Prodejce uvádí, že obytné movano disponuje postelí o rozměru 120x185 centimetrů, vařičem se dvěma hořáky a pětilitrovou plynovou lahví, dřezem s kohoutkem a dvěma dvacetilitrovými kanystry na vodu, 50W solárním panelem nabíjející 110 Ah akumulátor pro napájení obytné části, měničem napětí s jednou 230V zásuvkou a USB portem, vysouvacím stolem, dvěma sedačkami s úložným prostorem, chemickým záchodem a dalším vybavením.

Tato konkrétní dodávka navíc v minulosti procestovala celou Evropu, když po svých dojela až do Portugalska, kde následně strávila půl roku dobrodružstvím. A jak je to s legislativou? V Česku už existují specializované firmy zabývající se individuálními souhlasy k přestavbě i dalšími povoleními od úřadů. S jejich pomocí pak už jen dorazíte na úřad a vyměníte si technický průkaz, v němž vaše dodávka bude vedena jako obytný vůz.

A teď to nejdůležitější – kolik to stojí? Obytný Opel Movano se v Česku prodává za 350 tisíc korun, ale v minulosti jsme se setkali i s výrazně levnějšími přestavbami. Když se trochu omezíte na komfortu a budete to dělat levně, můžete mít obytnou dodávku i za 200 tisíc korun. První polovinu z toho zaplatíte za rozumnou dodávku, druhou pak za přestavbu.