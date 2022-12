Obytné přívěsy frčí! Bude se něčím podobným pyšnit také Tesla Semi?

Dočkali jsme se - Tesla s tříletým zpožděním začíná dodávat prvním zákazníkům dlouho očekávaný elektrický tahač Semi. První kusy tahače byly slavnostně dodány společnosti Pepsi. Součástí předání bylo i video, které demonstruje dojezd modelu Semi.

Plně naložený tahač s kapacitou 81.000 liber (36.760 kilogramů) zvládnul trasu z Fremontu do San Diega bez jediného nabití. Tato trasa má okolo 500 mil, takže i s plným návěsem byl elektrický tahač schopen ujet v přepočtu přibližně 804 kilometrů.

Teď si zkuste představit, jaký dojezd by mohla mít Tesla Semi v konfiguraci obytného vozu, který bude mnohem lehčí. Inu, takovou specifikaci tahače Semi zatím Tesla nenabízí. Společnost Jowua si s touto představou pohrála a výsledek můžete vidět na přiložených snímcích. Americká společnost je mimochodem předním světovým poskytovatelem příslušenství pro modely Tesla.

Video se připravuje ...

V době rozmachu obytných vozů a karavanů (zejména v USA) si dokážeme představit, že o podobné variantě mohou minimálně v Tesle přemýšlet. Podvozek tahače by však musel být zásadně přepracován a nebo by musel karavan natolik krátký, aby do koncepce tahače zapadal. Ostatně, o podobnou vizualizaci se již pokusil Vanlifer s konceptem Tesla Semihome.

Pokud se ale blíže podíváme na vizualizaci od oficiálního poskytovatele příslušenství pro Teslu, zadní náprava u tahače chybí do doby, než je k ní připojena obytná část. Pohled do interiéru není nijak detailní, ale zvenčí to vypadá, že by takto postavený obytňák mohl nabídnout obrovské množství prostoru s notnou dávkou technologií, ostatně jak to Tesla umí.

Nápad není zcela dotažený do konce, což ostatně ukazuje graficky nepovedený snímek z interiéru - příliš hubená noha, podivný notebook.. Nechceme však být hnidopichové. Jowua nám tímto pouze představuje myšlenku využití elektrického tahače po cestovatelské stránce. V současné chvíli je takový nápad spíše sci-fi scénářem, ale mnoho sci-fi scénářů již Tesla dokázala proměnit v realitu. Třeba Elon Musk za čas znovu překvapí.