Od TDI k elektromotorům. Závod Audi v Györu se postupně mění

Motor z maďarského Audi má ve svém voze řada českých řidičů. Může přitom jít i o další značky koncernu včetně Škody, a to jak v benzinu, tak v naftě. Míra nasazení motorů z Maďarska se liší rok od roku i podle motorizace. Vždy záleží na tom, co přesně se právě vyrábí přímo ve Škodě a je právě poptávka, v některých letech bylo velmi pravděpodobné, že auto dostane motor Audi.

Změna výroby v Audi Györ za poslední dekádu 2013 2018 2022 2023 Tříválce - (zahrnuto ve čtyřválcích) 221.141 158.802 Čtyřválce 1.434.540 1.443.036 977.685 1.005.487 Pětiválce 2.448 10.045 21.745 19.734 Šestiválce 445.369 475.790 343.788 355.986 V8/V10 43.279 15.977 5.089 6.216 Celkem spalovací motory 1.925.636 1.944.848 1.569.448 1.546.225 Elektromotory - 9.453 108.097 114.058

Nová doba si žádá změny, na výrobě v Györu se odráží hned dva trendy. Klesá podíl vznětových motorů, projevil se downsizing a rostoucí podíl, byť stále malý, má výroba elektromotorů. Loni se v Györu vyrobilo 1,55 milionu spalovacích motorů a 114 tisíc těch elektrických. Nutno dodat, že těm pomohlo to, že v řadě vozů jsou rovnou dva.

My jsme se proto byli podívat, jak se vyrábí právě ty. Na první pohled je vše proti spalovacím motorům triviální. Ale jen na ten první. Montáž základních dílů včetně jednostupňové převodovky je, jak jsme se mohli přesvědčit, hračkou i pro úplného laika. Je zde ale mnohem komplikovanější část. Na stator je potřeba celých 140 metrů měděného drátu, ten se musí nejen správně navinout, ale také hned na 216 místech svařovat. Toto číslo je třeba zdůraznit, přes dvě stovky svarů je skutečně vysoké číslo, a to jde o jediný motor a v autě mohou být hned dva. Už nyní je výroba připravena na stovky tisíc svarů denně, a to se zatím nepočítá s masivnějším nástupem elektromobility. Jednotlivé části se také musí správně izolovat. To vše už si žádá nasazení precizních robotů.

Loňská výroba podle paliva Podíl benzinu Podíl nafty Tříválce 100 % 0 % Čtyřválce 80 % 20 % Pětiválce 100 % 0 % Šestiválce 78 % 22 % Desetiválce 100 % 0 %

V Györu se vyrábí elektromotory nové generace pro prémiovou elektrickou platformu koncernu Volkswagen PPE. Jde o verze 120 a 130 kilowattů na přední nápravu a 220 a 280 kilowattů na tu zadní. Ty pak míří do nových Audi Q6 a A6 e-tron na výrobní linku do Ingolstadtu nebo do Porsche Macan, který se dělá v Lipsku.

Výhodou elektrických motorů je ve výrobě to, že je jde okamžitě otestovat a zjistit, zda vše funguje, jak má. To u spalovacího motoru pochopitelně nejde. Ty poprvé naskočí až po dokončení celého vozu.

V Györu je i hala na výrobu kompletních aut. V současnosti se vyrábí Audi Q3 a sesterský Cupra Terramar. V minulosti šlo také o Audi TT a A3. Loni bylo vyrobeno 178 tisíc aut, většinu tvořilo Audi Q3, s mírným odstupem pak kupé verze Q3 Sportback, vzniklo i sedm tisíc TT Roadster a necelé tři tisíce TT Coupé. Celkově se už v Maďarsku vyrobilo už přes dva miliony Audi.

Důležitá je i nástrojárna, která připravuje náčiní pro další továrny koncernu. Fanoušky sportovních aut pak zaujme, že řada karosářských dílů pro Lamborghini, Bentley či sportovní verze Audi se dělá právě zde. Jde zpravidla o kusovou výrobu složitějších dílů nebo takových, na které závody určené pro sériovou výrobu nejsou připraveny. Například širší blatníky verzí RS, delší dveře prodloužené Bentaygy stejně jako řadu hlavně hliníkových dílů na Lamborghini Urus, Huracán a Aventador, a to včetně složitě tvarovaných vyklápěcích dveří. Ty jsou na výrobu velmi náročné. Karosářské díly se pak vyrábí i pro vozy jsou Audi GT quattro nebo R8.

Audi má v Györu 12 tisíc zaměstnanců a je pro Maďarsko jedním z největších vývozců, investorů a největších plátců daní.

Závodu se dotkla i aféra Dieselgate, zhruba pětina motorů, které se chovaly jinak, když rozpoznaly, že jsou testovány v laboratoři, byla vyrobena právě zde. Nyní je továrna naopak velmi zelená. Využívá největší střešní fotovoltaiku v Evropě o výkonu 12 megawattů. Klíčové jsou ale nedaleké termální prameny. Veškeré vytápění a ohřev vody obstará teplo z podzemí. Dopravu vozů a dílů po Evropě pak zajišťují takzvané zelené vlaky německých drah. Závod je díky těmto opatřením už pátý rok uhlíkově neutrální.