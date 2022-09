Odblokování výbavy po zakoupení vozu aneb Zaplať si auto podruhé!

Vyskytl se nám tu takový nešvar – automobilky začínají ze zákazníků tahat peníze za výbavu i potom, co jim vozidla prodaly. Za úplatu totiž zprovozní některé funkce, jež ve vozidle motorista má, ale jsou z výroby zablokované.

Nastupující digitalizace mění zaběhnutá obchodní schémata napříč celou společností a nevyhnula se ani automobilům. Trvalé připojení vozidel k internetu umožňuje výrobcům ovlivňovat fungování automobilů na dálku, aniž by musely navštívit servis. Běžné jsou funkce pro online upgrade navigačních podkladů nebo spojení s mobilním telefonem, na němž může zákazník sledovat stav svého vozu. Tlak na snižování výrobních nákladů a zvyšování výdělků posunul digitální prostředí na ještě vyšší úroveň. Motorista si nyní u některých výrobců může online pořídit funkci, kterou sice v automobilu již má, ale musí si ji koupit. Proces je přitom jednoduchý. Ve voze si vyberete prvek, který chcete odblokovat, v multimediálním systému, mobilní aplikaci nebo na webových stránkách vstoupíte do obchodu, zaplatíte a během chvilky službu můžete využívat.

Tento přístup má však dvě roviny pohledu. Na jedné straně stojí názor zákazníků, že je přece neslušné připlácet za něco, co už v automobilu stejně mají. Nedej bože platit měsíční nájem za vymoženost, co k jízdě potřebují. Na straně druhé stojí argumenty automobilek (i některých motoristů), že jde o výbornou věc, která umožňuje vlastníkovi vozu využívat jen funkce, které potřebuje.

Vlastní zkušenost

Nedávno jsme testovali Volkswagen Taigo 1.0 TSI (70 kW) 7DSG ve výbavě R-Line, a ačkoliv na volantu bylo tlačítko pro hlasové ovládání a na multimediálním systému ikona navigace, ani jedna z těchto funkcí nefungovala. Vždy nám na informačním panelu vyskočila hláška, že si ji lze doplatit v online obchodě, a to i s možností do něj hned vstoupit. Připadalo nám divné platit za něco, co v autě je a s čím vlastně zákazník vůz už jednou koupil. Na druhou stranu jsme si říkali, že hlasové ovládání ani navigace u takto malých aut nejsou samozřejmostmi a téměř vždy se za ně připlácí.