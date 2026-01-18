Nejprodávanější auta v USA v roce 2025: Pick-upy a japonská SUV na špici
Ford F-150 opět potvrdil svou dominantní pozici na domácím trhu. I na druhém místě najdeme pick-up, na který pomalu doráží japonská Toyota RAV4.
Některé věci se naštěstí nemění. Patří mezi ně například to, že Fordy série F jsou již desítky let nejoblíbenějšími automobily na americkém trhu. Pod tohle označením najdeme primárně modelovou řadu F-150, kterou Američané používají na práci i jako klasické auto na každodenní dojíždění do práce či návštěvy za rodinou.
Pick-upy jsou ostatně ve Spojených státech doma, proto nepřekvapí druhé místo konkurenčního Chevroletu Silverado. Bronzovou příčku obsadilo japonské SUV Toyota RAV4, které se loni dočkalo nové generace. Její prodeje se ovšem pořádně projeví až letos.
Za toyotou najdeme dalšího velvyslance Japonska, tentokrát v podobě podobně stavěné Hondy CR-V. Vozy ze země vycházejícího slunce mají ostatně mezi desítkou nejlepších hned čtyři zástupce: celkem tři toyoty a zmíněnou hondu.
|Nejprodávanější vozy v USA v roce 2025
|Pořadí
|Model
|Počet 2025 (ks)
|Počet 2024 (ks)
|1.
|Ford série F
|828.832
|765.649
|2.
|Chevrolet Silverado
|558.709
|560.264
|3.
|Toyota RAV4
|479.288
|475.193
|4.
|Honda CR-V
|403.768
|402.791
|5.
|Ram
|374.059
|373.120
|6.
|GMC Sierra
|356.218
|324.734
|7.
|Chevrolet Equinox
|332.301
|236.604
|8.
|Toyota Camry
|316.185
|309.876
|9.
|Tesla Model Y
|300.000 (odhad)
|-
|10.
|Toyota Tacoma
|274.638
|192.813
|Zdroj: Best-Selling-Cars
Pick-upy mají v top 10 hned pět zástupců, do kategorie SUV spadají čtyři modely, jediným zástupcem „klasiky“ tak je Toyota Camry, jež se těší oblibě i v Česku. Čistý elektromobil je zde pouze jeden, a to Tesla Model Y s předpokládaným odbytem okolo 300 tisíc exemplářů. Lokálně bezemisní SUV si nevedlo špatně, modernizace ze začátku loňského ale možná slibovala ještě vyšší čísla.
Většině modelů z desítky nejlepších se podařilo meziročně vyrůst. Nejsilněji se to projevilo u prvního fordu, Chevroletu Equinox a Toyoty Tacuma se zlepšením o desítky tisíc kusů.
Zdroj: Best-Selling-Cars, foto: Ford, Chevrolet, Toyota a auto.cz, video: auto.cz