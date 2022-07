Předplatné příplatkové výbavy na měsíc nebo na rok? U BMW realita!

Internetový obchod od BMW zvaný ConnectedDrive Store v Jižní Koreji slouží místním uživatelům německé automobilky k objednávání výbavy na určitý čas, za určité peníze.

Začněme příkladem vyhřívaných sedadel. V případě objednání této výbavy dostáváte první měsíc využití zdarma, následně vás každý další měsíc vyjde přibližně na 440 korun. Pokud chcete mít vyhřívané sedačky natrvalo, musíte si přichystat téměř 10.000 korun.

Video se připravuje ...

Podobně si můžete předplatit vyhřívaný volant, a to v rozmezí jednoho měsíce, jednoho roku, tří let nebo natrvalo za více než 5000 korun. Bezdrátové Apple CarPlay? To vás vyjde na více než 7000 korun.

Jihokorejští klienti si jsou dokonce schopni připlatit falešné zvuky motoru IconicSounds Sport. Tuto funkci je možné zakoupit pouze natrvalo a stojí přibližně 3300 korun. Pokud se vrátíme k užitečnějším prvkům výbavy, BMW v ConnectedDrive Store nabízí možnost dodání asistenta dálkových světel, asistenčních systémů nebo kamerového záznamníku.

Jak to vypadá na českém trhu? Zákazníci si dodatečně mohou zvolit adaptivní tempomat, adaptivní tlumiče nebo dálková světla, a to v závislosti na konkrétním modelu. U elektrických modelů a plug-in hybridů existuje možnost příplatku za umělý zvuk BMW Iconic Sounds.

Do budoucnosti by se v České republice mohly objevit také výše zmíněné prvky, jako jsou vyhřívané sedačky a volant nebo vybrané prvky asistenčních systémů. Elektromobilita by se díky specifickému softwaru mohla zasloužit o možnost dočasných zvýšení výkonů - třeba, když si budete chtít zařádit o víkendu v Alpských průsmycích.

Na téma aftersales, nebo-li předplatného jednotlivých výbav na určité období, se nechal koncern Stellantis slyšet, že tento nový byznysový směr jim může vydělat v přepočtu neuvěřitelných 559 miliard korun! Ano, miliard. Těžko se divit tomu, že se v následujících letech stanou tyto funkce u většiny automobilek běžnou záležitostí.