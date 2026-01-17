Rallye Dakar 2026, 13. etapa: Loprais dojel druhý, potřetí v řadě na stupních
Český jezdec Aleš Loprais v 48. ročníku Rallye Dakar obsadil konečné druhé místo v kategorii kamionů. Potřetí v řadě obsadil stupně vítězů. Před dvěma roky byl druhý, loni skončil na třetím místě.
Závěrečný sprint vedl podél pobřeží Rudého moře až k cílové rampě. Posledních padesát kilometrů se jelo přímo na pláži a v údolích kolem Janbú. Následně přijeli účastníci soutěže ke slavnostní vyhlášení na cílovou rampu, samozřejmě kromě kamionů, kteří zastavili vedle ní.
Na výhru stále čeká
Šestačtyřicetiletý Loprais se při své devatenácté účasti na slavné rallye prosadil celkově počtvrté a potřetí v řadě na pomyslné stupně vítězů, na triumf ale synovec šestinásobného vítěze Karla Lopraise stále čeká. Před třemi lety musel ze závodu odstoupit, když vedl, neboť se nezaviněně střetl s nepozorným divákem, který při převozu do nemocnice zemřel.
Letos vyhrál pět etap, ale v první maratonské dostal penalizaci za opožděná start a celkově nasbíral 26:10 minut penalizací. A k tomu je třeba připočíst čas při kolizi s Martinem Macíkem.
Čtvrté místo obsadil Martin Macík, který předchozí dva ročníky v hodnocení kamionů vyhrál. V osmé etapě však měli s Lopraisem kolizi a o den později ztratil téměř čtyři hodiny opravou kamionu, zřejmě následek předchozí kolize. Macík však v cíli měl dobrou náladu. „Hattrick sice nevyšel, ale čtvrté místo je dost dobré umístění. Zvláště po problémech, které jsme letos měli. Navíc z devíti kamionů z dílen MM Technology, které startovaly, jich osm dojelo regulerně do cíle,” sděloval Macík v cíli obklopen členy týmu MM Technology.
Rozhodly jen dvě sekundy
K neuvěřitelnému zvratu došlo v kategorii motocyklů. Do závěrečné etapy nastupoval z prvního místa dvojnásobný vítěz Ricky Brabec (Honda) s náskokem 3:20 na druhého Luciana Benavidese (KTM). Ještě sedm kilometrů před cílem vypadala jeho situace příznivě. Navigační chyba ho však poslala trochu doleva, což ho donutilo jet asi tři kilometry dlouhou smyčkou, aby se dostal zpět na trať.
Mezitím třicetiletý Luciano Benavides projel cílem a viděl, jak Ricky Brabec přijel s dvousekundovým zpožděním. Jedná se o nejtěsnější rozdíl v historii Dakaru. Byl to ještě těsnější finiš než u jeho o šest let staršího bratra Kevina, dvojnásobného vítěze. Ten také otočil situaci v poslední den v roce 2023 a zvítězil o 43 sekund před Tobym Pricem.
Nejlepším Čech byl na dvacátém místě Milan Engel (Orion - Moto Racing Group), který startoval poprvé se strojem čínské značky Kove. V klasifikaci Rally2 skončil desátý. „Emoce jsou velké a jsem šťastný, že jsem dojel do cíle zrovna na Kove. Moc lidí tomu nevěřilo, my jsme to ale dokázali. Motorka fungovala perfektně, měl jsem z ní dobrý pocit. Jsem moc rád, že jsem to dojel ve zdraví, protože těch pádů a karambolů na trati bylo fakt hodně,“ řekl Engel.
Čtyřicátý celkově skončil Dušan Drdaj, který inkasoval penalizaci šest hodin. Stalo se tak poté, co dokončil první část maratonské etapy na ráfku zadního kola. Aby mohl v soutěži pokračovat dostal od organizátorů nové kolo, ovšem za “cenu” šesti hodin. Sedmnáctý start proměnil David Pabiška ve 36. místo a sedmé místo v kategorii „Male moto“, kde startují jezdci, kteří nesmí používat asistemci mechaniků.
Šest výher, čtyři značky
V kategorii automobilů naopak k žádné zásadní změně nedošlo a Katařan Nasser Al-Attiyah si dojel pro šesté vítězství se čtvrtou značkou. Pětapadesátiletý Al-Attiyah navázal na výhry z let 2011, 2015, 2019, 2022 a 2023. Jeho zásluhou se jedná o první vítězství značky Dacia na Dakaru a zároveň teprve o druhý celkový triumf pro celou skupinu Renault v historii. Prvním bylo vítězství Renaultu 20 Turbo 4x4 v roce 1982 a startovala s ním francouzská sourozenecká dvojice Claude a Bernard Marreauovi.
Na šestém místě v etapě a třiadvacátý celkově skončil Martin Prokop (Ford Raptor T1+). „Nedopadlo to, jak jsme chtěli, ale sláva vítězům a čest poraženým. Ostudu jsme určitě neudělali, Dakar měl správné koule a byl těžký pro každého. Děkuji mechanikům, kteří byli bezchybní a jediný, kdo to pokazil, byla posádka. Vina je na mně, zpátky to nevrátím,“ řekl Prokop v cíli soutěže.
Potlesk pro Klymčiwa
Češi mohou slavit úspěch v kategorii Classic, která je určena pro historické vozy, které se objevily na Dakaru. Účastníci jedou jinou trasu než ostatní kategorie a platí pro ně jiná časová pravidla. Na druhém místě dojeli Ondřej Klymčiw a Josef Brož, který je synem motorkáře Jiřího Brože, který letos startoval v kategorii motocyklů.
Klymčiw je bývalý motorkář, který v roce 2017 v této nabité kategorii skočil jedenáctý! O rok později měl fatální nehodu, po které se musel znovu naučit chodit po mnohočetných zlomeninách obratlů. Následně se vrátil na Dakar se škodovkou v klasicích.
V roce 2024 pomohl získat finanční prostředky na rehabilitační a zotavovací centrum pro lidi s poraněním míchy. Jeho kampaň na Dakaru je věnována nadaci Pink Bubble, která podporuje lidi, jejichž životy zmařila rakovina. Pink Bubble je doprovází během léčby, rekonvalescence a návratu do každodenního života a poskytuje jim praktickou pomoc, jako je lékařské a rehabilitační vybavení.
„Závodíme za nadaci, která pomáhá mladým lidem a dětem postiženým rakovinou. To je hlavní důvod, proč závodím. Je to také pro mé děti: chci, aby viděly, že se od lidí v nouzi nemá odvracet zrak, ale musíte něco dělat. Svým dětem říkám, že vždy musdíte hrát s kartami, které vám život rozdal,“ vysvětloval Klymčiw.
Výsledky Rallye Dakar 2026 – 13. etapa
Motocykly: 1. Canet (Šp./KTM) 49:03; 2. L. Benavides (Arg./KTM) +3 s; 3. Schareina (Šp./Honda) +6; ... 19. Drdaj (ČR/KTM) +6:16; 21. Engel (ČR/Kove) +6:52; 51.Pabiška (ČR/KTM) +17:39.
Automobily: 1. Ekström, Bergvist (Švéd./Ford Raptor T1+) 46:14; 2. Loeb, Boulanger (Fr./Dacia Sandriders) +8 s; 3. Lategan, Cummings (JAR/Toyota GR DKRHilux) +13 s; ... 6. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +1:18; 28. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +6:47; 34. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +8:38.
Kamiony: 1. Huzink (Niz./Renault) 54:41; 2. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) 1:14; 3. Loprais (ČR/Iveco) +1:27; 4. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +1:35; 5. Šoltys (ČR/Buggyra Invictus) +1:51; .... 7. Valtr (ČR/Iveco) +2:46; 9. Poslední (ČR/Tatra Buggyra) +4:00; 20. Tomeček (ČR/Tatra 815) +26:25.
Konečné pořadí Rallye Dakar 2026
Motocykly: 1. L. Benavides (Arg./KTM) 49:00:41; 2. Brabec (USA/Honda) +2 s; 3. Schareina (Šp./Honda) +25:12; ... 20. Engel (ČR/Kove) +7:03:41; 36. Pabiška (ČR/KTM) +13:28:19; 40. Drdaj (ČR/KTM) +15:31:56.
Automobily: 1. Al-Attiyah, Lurquin (Katar, Bel./Dacia Sandriders) 48:56:53; 2. Roma, Haro (Šp./Ford Raptor T1+) +9:42; 3. Ekström, Bergvist (Švéd./Ford Raptor T1+) +14:33; ... 23. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor T1+) +4:23:34; 37. Trněný, Pritzl (ČR/Ford F150 evo+) +11:54:27; 38. Zapletal, Sýkora (ČR, Slov./Ford F150 evo+) +12:00:06.
Kamiony: 1. Žala (Litva/Iveco) +56:58:38; 2. Loprais (ČR/Iveco) +20:18; 3. Mitchel van den Brink (Niz./MM Technology Iveco) +29:03; 4. Macík (ČR/MM Technology Iveco) +4:36:06; ... 6. Valtr (ČR/Iveco) +6:18:19; 17. Tomeček (ČR/Tatra 815) +113:19; 19. Poslední (ČR/Tatra Buggyra) +122:46:07; 22. Šoltys (Tatra Invictus) +140:37:54.
Classic: 1. Raisys, Marques (Lotyš., Port./Land Rover 109 Station Wagon) 733 bodů; 2. Klymčiw, Brož (ČR/Mitsubishi Pajero) 1003; 3. Unterholzner, Gaioni (It./Mitsubishi Pajero) 1137; ... 36. Stopa, Dočkal, Horák (ČR/Tatra T815) 5727; 61. Váňová, Váňa (ČR/Toyota 4Runner) 17 797; 85. Vinš Kopřiva (ČR/Mitsubishi Pajero) 39 992.
Výsledky jsou neoficiální.
Zdroj: Rallye Dakar, foto: Rallye Dakar