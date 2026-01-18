Zdravotní prohlídky seniorů: Až v sedmdesáti! Co je třeba zkontrolovat?
Zdravotní prohlídky aktivních seniorů za volantem jsou od letošního roku povinné až od sedmdesáti let. Navíc pro některé odpadne povinnost vozit papírové potvrzení. Na vlastní kůži jsme si také zkusili, co vše musí praktický lékař zkontrolovat, aby mohli senioři nadále usedat za volant.
Když jsme oslovovali praktické lékaře, aby nám ukázali, jak aktuálně vypadají zdravotní prohlídky pro řidiče starší sedmdesáti let, hned se nám vybavila scéna z filmu Vesničko má středisková. Rudolf Hrušínský tam v roli lékaře řeší neduhy hospodského, kterého si zahrál Jiří Lír. Rozhodně nikdo neposílá pacienty, aby si prohlédli krematorium v Pelhřimově.
Celkový zdravotní stav
Ve své berounské ordinaci nás přivítala praktická lékařka Lucia Ranglová. V péči má přes šedesát seniorů, kteří ještě aktivně řídí. I podle lékařky jsou v lepší zdravotní kondici, než byly předchozí generace. „Poslední roky se totiž klade důraz na preventivní programy, které pak zamezují vzniku komplikací. Takže ano, vnímám pozitivně i ten posun věkové hranice prohlídek až na 70 let,“ uzavírá po pár minutách doktorka.
Pak přichází první vyšetření, poslech srdce a natočení EKG. A tak nám tu při výsledku chyběla sestra Tonička ze série Jak básníkům chutná život, která by nám v ordinaci zakřičela: „A tak mu natočili EKG, a co myslíte? Neměl ho tam!“ Tím ale vyšetření rozhodně nekončí. Prověřit se musí celkový zdravotní stav, takže následuje měření krevního tlaku a oční test na známé Snellenově tabuli. Pět řádků na pravém oku ještě v pohodě přečteme, ale u levého oka jsou výsledky horší.
U vyšetření sluchu bylo v ordinaci veselo, než paní doktorka začala šeptat slova, která jsme museli zopakovat. „Liška, liška,“ říkáme správně. Další slovo je metro a znovu metro, akorát správně to mělo být „světlo“. Po několika minutách ale vyšetřením sluchu procházíme. Doktorka Ranglová má u většiny pacientů samozřejmě i zprávy od odborných lékařů. Nejčastěji od kardiologů a očních lékařů, ale také neurologů, takže má detailnější přehled o jejich zdravotním stavu, než měla při naší návštěvě.
Tyhle testy vám můžou přijít trochu legrační, ale jsou velmi důležité, vysvětluje Lucia Ranglová. „Zjišťujeme, jestli se dokáže senior dobře orientovat, udrží rovnováhu, jestli nemá třeba nějaký neurologický deficit, jako je stranová slabost. Zhodnotíme potom i jeho mentální stav, kdy bychom odhalili třeba demenci,“ dodává lékařka.
Začínáme Rombergovým testem rovnováhy. Nohy musíme dát co nejblíže k sobě. V tomto postoji se zvýrazňuje především problém se stabilitou. Chvíli tak stojíme s otevřenýma i zavřenýma očima. Pokud se nekolíbáte nebo nepadáte na stranu, je vše v pořádku. Pak nás čeká ještě široký postoj na pravé a levé noze opět s otevřenýma a zavřenýma očima. Lékař může lehce odhalit ataxii, zeslabené držení těla, nedostatečnou koordinaci svalů a podobně.
V článku Nehodovost seniorů: (ne)Bezpečný senior jsme psali o nejčastějších chybách starších řidičů. Také jsme tam zmínili, že senioři vjíždějí do protisměru na dálnici častěji než jiní řidiči nebo můžou být dezorientovaní. Test kognitivních funkcí je při kontrole zdravotní způsobilosti v pokročilém věku obzvlášť důležitý, protože dokáže včasně odhalit Alzheimerovu chorobu. Absolvovali jsme ho i my.
První úkol se zdá celkem jednoduchý, ale jak nám prozradila lékařka, senioři s ním občas mají problémy. Na papíře je nakreslený kruh, do kterého máte třeba jen doplnit jednotlivé číslice hodin 1 až 12. Jenže při kreslení vám sestra řekne tři slova, která si máte zapamatovat a na konci je zopakovat. To může dělat problémy i mladším lidem, my jsme si zapamatovali jen dvě, jablko a stůl. Pokud něco spletete, určitě to hned neznamená, že trpíte Alzheimerovou chorobou.
Druhý test je trochu jiný. Odpovědět v něm musíte na otázky typu jaký je den, měsíc nebo ve kterém poschodí nebo budově je ordinace lékaře. Za každý úkol dostanete nějaké body, pokud neuhodnete nic nebo máte minimální počet bodů, je to známka nějaké neurologické poruchy.
Omezení není konec světa
I když podle statistik neprojde zdravotní prohlídkou pouze pět procent řidičů-seniorů, není všem hned automaticky odebrán řidičský průkaz. „My můžeme tu podmínku řízení omezit třeba jen na kontaktní čočky nebo brýle. Případně po citlivém uvážení umožnit seniorovi řídit třeba jen auto s automatickou převodovkou,“ vysvětluje nám v ordinaci lékařka. „Můžeme třeba i zúžit okruh, kde s nějakými problémy může senior řídit. Třeba jen na dálnici nebo v nějakém okruhu, aby nepřestal být mobilní,“ uzavírá lékařka. Někteří její pacienti jsou podle ní schopni odřídit svoji známou cestu k lékaři a dojet si nakoupit, ale už se jim lékaři snaží vysvětlit, že třeba po dálnici nebo v noci by pro ně bylo řízení rizikové.
„Samozřejmě se najdou takoví, kteří přijdou s argumentem, že celý život řídili. Proč teď nesmí nebo smí, ale jen s nějakými podmínkami? Snažíme se jim ty důvody vysvětlit a hodně nám pomáhá, když se do komunikace zapojí rodina. Kolikrát totiž máme v registraci více generací z jedné rodiny, která pak svému dědečkovi nabídne pomoc s odvozem a podobně,“ vysvětluje vážně Lucia Ranglová, která už ve své ordinaci podobné situace také řešila. „Snažíme se jim nabídnout určitě nějaké alternativy, pomoci s kontaktováním pečovatelské služby nebo dovozu potravin k nim domů. Dneska už je taková služba běžně dostupná a senioři zůstávají soběstační,“ uzavírá naše vyšetření zkušená praktická lékařka z Berouna.
Při odchodu z ordinace si uvědomujeme, že seniorů bude přibývat. Podle projektu Senior bez nehod bylo v roce 2015 seniorů starších 65 let v celkové populaci České republiky 18 procent, v roce 2030 by jich ale mohlo být až 30 procent. A stáří nás čeká jednou všechny.
Shrnutí pro řidiče-seniory
- Do 69 let už žádná povinná prohlídka.
- Od 70 let prohlídka každé dva roky.
- Papírové potvrzení od lékaře pouze do 70 let.
- Ptejte se lékaře, pokud si nejste jisti svým posudkem.
- Pečujte o zrak i kondici – pro bezpečí svoje i ostatních.
Rozhovor: Nechceme je zatěžovat papírovým potvrzením
Na otázky ohledně posunu zdravotních prohlídek odpovídal Petr Foltýn z ministerstva zdravotnictví.
Proč se posunula hranice první povinné zdravotní prohlídky?
Objektivně není dán důvod pro udržování hranice 65 let, zvláště s přihlédnutím k posouvání věku odchodu do důchodu a také s přihlédnutím k zavedené praxi ve státech západní Evropy, kde věková hranice není v mnoha státech vůbec stanovena.
Jaké vyšetření musí senior kvůli řízení absolvovat?
Lékař se zaměřuje hlavně na to, zda zdravotní stav může ovlivnit bezpečné řízení. Kontroluje zejména zrak a případnou nutnost brýlí, sluch, paměť, pozornost a orientaci, užívané léky, pohybové schopnosti potřebné k ovládání vozidla. Pokud má lékař pochybnosti, může seniora poslat na odborné vyšetření.
Dostane senior nějaký papír, nebo bude vše jen online?
Ano, senior od doktora dostane lékařský posudek na papíře, pokud o něj požádá. S ohledem, že systém funguje od ledna a není zcela dořešená praxe, můžou senioři i nadále přechodně dostávat i papírové posudky.
Pozor: Do 70 mějte potvrzení vždy u sebe
Každý řidič musí mít u sebe originál lékařského posudku o zdravotní způsobilosti do svých 70 let, kdy se záznam uloží elektronicky do registru řidičů.
Pokud ho zapomenete, můžete jej dodatečně doložit bez pokuty. Když ho ale nepředložíte vůbec, hrozí ztráta řidičského průkazu.
Pokud vám lékař řízení omezí nebo zakáže a vy s tím nesouhlasíte, můžete se do 15 dnů odvolat.
Jaké jsou kontroly v zahraničí
Finsko, Slovinsko, Kypr, Velká Británie – od 70 let.
Nizozemsko – až od 75 let.
Německo, Belgie, Francie nemají žádné plošné zdravotní testování seniorů.