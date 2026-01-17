Německo opět přispěje na nový elektromobil. Lidé dostanou skoro 150 tisíc korun
Podle informací deníku Bild se bude příspěvek na nákup elektromobilu pohybovat mezi 1500 až 6000 eury. Dohromady má německá vláda na podporu vyčlenit až tři miliardy eur.
Německá vláda nabídne rodinám s nízkými a středními příjmy subvence ve výši 1500 až 6000 eur (zhruba 36.000 až 146.000 Kč) na nákup elektromobilů. Informoval o tom německý deník Bild. Na subvence se podle něj vláda rozhodla vyčlenit tři miliardy eur (téměř 73 miliard Kč).
„Tyto prostředky vystačí odhadem na 800.000 vozů v příštích třech až čtyřech letech,“ řekl listu ministr životního prostředí Carsten Schneider. Program přitom označil za nový impulz pro elektromobilitu v Německu i pro domácí automobilky.
Schneider měl o podrobnostech programu, na jehož základním rámci se vládní koalice dohodla už v loňském roce, oficiálně informovat na dnešní tiskové konferenci. Ministerstvo však prezentaci plánu bez udání důvodů odložilo na pondělí, uvedla agentura Reuters.
Prodej nových osobních automobilů s čistě elektrickým pohonem v loňském roce v Německu vzrostl o 43,2 procenta na 545.142 vozů. Jejich podíl na celkovém prodeji nových osobních aut se tak zvýšil na 19,1 procenta z předloňských 13,5 procenta. Podle odborníků však poptávka po elektromobilech v Německu navzdory loňskému silnému růstu nadále zaostává za očekáváním.
„Čísla na první pohled signalizují boom elektromobilů. Ve skutečnosti však loňský silný růst jen kompenzuje propad z roku 2024,“ uvedl minulý týden expert na dopravu Constantin Gall z poradenské společnosti EY. Prodej elektromobilů v Německu se v roce 2024 propadl o 27,4 procenta na 380.609 vozů, protože vláda koncem roku 2023 náhle zrušila opatření na podporu poptávky.
Německo si stanovilo cíl, aby do roku 2030 na tamních silnicích jezdilo 15 milionů elektromobilů. Tento cíl se ale teď jeví jako nereálný, napsala agentura AFP. „Ukazuje se, že rozmach elektromobility v Německu, ve který se doufalo, je vleklejší a obtížnější, než se předpokládalo,“ uvedl Gall.
