Další vyzyvatel se chce vyrovnat MG a BYD. V Evropě nabídne hlavně hybridy
Pokud jste si mysleli, že loňská záplava čínských automobilek na náš trh už skončila, mýlili jste se. Letos se počítá s pár dalšími a všechny mají velké ambice. Státní Changan si věří i na dohnání MG a BYD, které na evropském trhu působí o dost déle.
V záplavě čínských automobilek na evropském trhu je jen otázka času, než některé pochopí, že zde nemají šanci, a začnou zase odcházet. Opravdový úspěch zde totiž zatím zažívá jen MG a BYD, které zjevně pochopily, co evropský zákazník chce, nebo mají alespoň dobrý marketing. Vyrovnat se jim chce nově příchozí automobilka, která také patří mezi ty vůbec největší výrobce vozů v Číně.
Za rok 2025 se hlavní značka Changan umístila celkově na šesté pozici prodejů na domácím trhu, kde udala asi 750.000 aut. Další stovky tisíc prodaly značky pod Changan spadající a kolem milionu zamířilo i na exportní trhy.
Státem vlastněný Changan se do výroby aut pustil už v roce 1959 a dnes má pod sebou značky Changan, Deepal, Avatr, Oshane a Kaicene a navíc vyrábí auta i pro Mazdu a Ford. V Česku už jej známe díky Mazdě 6e, která stojí na základech Deepalu SL03, a brzy zde bude uvedeno i SUV Mazda CX-6e na základě Deepalu S07.
Samotná značka Deepal je už zvažována i pro český trh a potenciální importér na konci minulého roku jeden kousek půjčil na otestování. V západní Evropě začala expanze minulý rok taktéž se značkou Deepal, ambice jsou ale mnohem větší. Changan by se totiž v prodejích rád vyrovnal dvěma u nás nejúspěšnějším čínským značkám a stejně jako ony na to půjde větším důrazem na hybridy.
Zatím jsou v lokální nabídce dva čistě elektrické modely Deepal S05 a S07. V následujících dvou letech má být portfolio tvořeno osmi nebo devíti modely a kromě elektrických verzí zde Changan nabídne i sériové hybridy. Tuto kombinaci už v Číně nabízí většina modelů Deepalu, všechny vozy Avatr a také většina modelů podznačky Changan Nevo, která zde má zamířit také.
Ta už v Evropě ukázala první model. Na evropské prezentaci se objevily tři modely. Mainstreamový Changan ukázal netradiční elektrické SUV Nevo E07, které se dokáže zasunutím zadní části střechy transformovat v pick-up. Na domácím trhu se nabízí jako elektromobil nebo EREV. Dohromady jsou čtyři výkonové verze, vrcholem je 440 kW čtyřkolka s baterií o kapacitě 90 kWh.
V nabídce jsou dnes převážně SUV, ale také několik sedanů. Pod hlavní značkou Changan jsou navíc také malé elektrické hatchbacky a hybridní pick-upy. Avatr má v koncernu Changan pozici prémie a na jeho vývoji spolupracuje také Huawei a CATL. Avatr se už v Evropě několikrát prezentoval s celou modelovou řadou na několika místních výstavách a prezentacích. Avatr je známý také tím, že se jako první rozhodl u aut vynechat zadní okno a nahradit jej kamerou.
Stejně jako BYD vidí Changan budoucnost i v lokální výrobě. „Jsme odhodláni v Evropě působit a vyrábět v Evropě pro Evropu,“ uvedl Nic Thomas, evropský šéf marketingu, prodeje a servisu společnosti Changan. „Pracujeme zde na řešeních lokální výroby.“ Vzhledem k tomu, že v nabídce mají být elektromobily a sériové hybridy, bude to nutné také kvůli dodatečným clům Evropské unie. Ty se vztahují na všechny vozy z Číny, kde jsou kola poháněna jen elektromotorem, tedy právě i na sériové hybridy.
Kromě toho Changan již založil i místní vývojové centrum, které se má podílet na úpravě automobilů pro evropské zákazníky. Stejně jako BYD prý vidí výhodu v tom, že auta uzpůsobí více potřebám místního lidu. Do roku 2030 chce mít automobilka přes tisíc dealerů a servisních míst po celé Evropě.
