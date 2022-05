Odbory: Škodě se stále nedaří vyrábět na plnou kapacitu, chybějí díly

Milion vozů se letos Škodě vyrobit nepodaří, cokoliv nad 800.000 vozů ale bude pozitivní výsledek, řekl předseda podnikové rady Jaroslav Povšík. Zda se Škoda vrátí do Ruska, není podle něj jasné.

Podle Povšíka se stále musí vyřazovat některé noční směny, kvůli problémům v dodavatelském řetězci se musí zpomalovat také tempo linky, továrna tak vyrábí méně vozů, než by mohla. "Pro nás to může být bolestivé pro personál, protože nám trochu přebývá," řekl Povšík.

Video se připravuje ...

Uvedl, že kromě dlouhodobě chybějících čipů do palubní elektroniky nyní chyběly například USB porty pro vozy vyráběné v Kvasinách. Z linky tak sjížděly nekompletní vozy a dodělávaly se na parkovištích. Problém je také s dodávkami dílu od maďarského dodavatele, o jakou konkrétní část vozu jde, Povšík neupřesnil. "Momentálně u jednoho dodavatele v Maďarsku došli lidi. Neměli lidi, nedokázali v těch směnách udělat pro nás určitý díl. My jsme tam poslali kontingent našich lidí a ti tam teď pracují ve dvanáctihodinových směnách a vyrábějí, jsou hrozně šikovní," řekl Povšík.

Jaké množství vozů nyní stojí rozpracovaných na odstavných parkovištích, nechtěl odborový předák uvést, jde ale podle něj o nižší počet daleko před kritickou hranicí.

Podle Povšíkova odhadu se letos Škodě nepodaří vyrobit milion vozů. "Všechno, co bude nad 800.000, bude super výsledek, teď je to ve fázi 750.000 vozů," řekl. Poznamenal, že se Škodě například nedaří v Číně, výrobu musela přerušit také v Rusku. Je podle něj jasné, že Škoda letos přišla o třetinu možných vyrobených vozů. Před krizí vyrobila zhruba 1,2 milionu aut.

Zda se Škoda do Ruska vrátí, není v tuto chvíli jasné. "Určitě víme, že to Rusko nedáme dohromady. Nižnij Novgorod odepíšeme," myslí si Povšík. Škoda Auto začátkem března informovala, že kvůli ruské invazi na Ukrajinu zastaví veškeré své aktivity v Rusku. Přeruší výrobu ve svých ruských závodech v Kaluze a Nižném Novgorodu, zastaví i export vozů do země. V Nižném Novgorodu se vyrábějí tři modely, Rapid se vyrábí v závodě v Kaluze.