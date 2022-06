Odhalování VW Amarok pokračuje, tentokrát ukazuje obří obrazovku

Volkswagen pokračuje v postupném odhalování detailů druhé generace modelu Amarok. Naposledy se německá automobilka pochlubila zádí vozu se znáčkem V6, čímž zároveň potvrdila vidlicový šestiválec pod kapotou svého nového pick-upu. Nyní nás Volkswagen nechává nahlédnout do interiéru, konkrétně na vertikální 12“ dotykovou obrazovku na palubní desce.

Pokud vám připadá povědomá, není to náhoda. Jak již víme, model Amarok bude sdílet platformu s Fordem Ranger, který v závislosti na výbavě nabídne obrazovku infotainmentu o velikosti 10,1“ až 12“. Nepřekvapí tedy, že se oba vozy evidentně podělí i o části interiéru. A nejen to, systém ve Volkswagenu Amarok by měl stavět na SYNC4 od Fordu.

Jak to zatím vypadá z prvního náznaku a z prvních zkušeností s Fordem Ranger, velká obrazovka bude sloužit k ovládání většiny funkcí vozu, včetně ventilace vzduchu a režimů pro jízdu po silnici i mimo ni. Ranger naštěstí přidal alternativní možnost ovládat alespoň klimatizaci na vlastním panelu pod obrazovkou. Podobné řešení Amarok zřejmě nenabídne. Tedy pokud jej inženýři ve Volkswagenu neumístili níže, mimo oblast viditelnou na zveřejněném teaseru.

Krom potvrzení šestiválce a velké obrazovky v Amaroku víme také o nárůstu jeho celkových rozměrů ve srovnání se stávající generací. Novinka bude na délku měřit 5.350 mm (+ 96 mm), rozvor se natáhne na 3.220 mm (+ 125 mm) a na výšku auto povyroste na 1.880 mm (+ 46 mm). Na druhou stranu bude příští Amarok o něco užší – na šířku mu naměříme 1.910 mm (- 44 mm). Uvézt by měl až 1.200 kg nákladu, přičemž utáhne až 3.500 kg těžký přívěs.

Volkswagen Amarok nové generace bude dostupný v pěti výbavových stupních – Base, Life, Style, Panamericana a Aventura – ale je možné, že se u nás nebudou prodávat všechny. Kola budou v závislosti na provedení veliká 17“ až 21“. Oficiální premiéra auta je naplánována na 7. července a výroba začne ještě letos v jihoafrické Pretorii. Do Čech by první Amaroky mohly dorazit v první polovině příštího roku.