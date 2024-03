Ohlédnutí za Audi R8 první generace: Začátek díky Lamborghini i LEDkové prvenství

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Je konec. Audi definitivně ukončilo výrobu supersportu R8, s nímž nastává konec celé jedné éry. Na historicky jediný moderní supersport značky už nikdy nenaváže spalovací nástupce, a pokud Audi vyvine další supersport, bude výhradně na elektřinu. Donedávna vlajkový sportovní vůz značky si však nepochybně zaslouží minimálně kratičké ohlédnutí, protože vznikl s málo známým zákulisím. Původně měl být levnějším Lamborghini.

První generace Audi R8 začala sjíždět z výrobní linky v německém Neckarsulmu v červnu 2006 a ve světě rychlých aut způsobila poprask. Dodnes si vzpomínám, jak se Jeremy Clarkson po prvním velkém testu vyjádřil, že zřejmě nakoupil špatně. Jen krátce před zahájením prodeje „R-osmičky“ si totiž koupil italského desetiválcového sourozence bez střechy – Lamborghini Gallardo Spyder. Novinka od Audi tehdy ohromila skutečností, že nabízela obrovský zážitek za méně peněz.

S italskou značkou Lamborghini bylo Audi R8 spojené v obou dvou generacích, protože s tehdy nejdostupnějším Gallardem sdílela šasi a u desetiválcových modelů i motor. Jen málokdo si však dnes vzpomene, ze myšlenka na vznik sportovního modelu jako Audi R8 byla inspirací pro německý koncern Volkswagen, aby koupil celou automobilku Lamborghini a zařadil ji pod křídla prémiové značky Audi.

V polovině devadesátých let Lamborghini vyrábělo pouze stárnoucí Diablo, a protože procházelo finanční tísní, začalo uvažovat o vzniku levnějšího modelu. Šéf vývoje a výzkumu Maurizio Reggiani začal v Lamborghini pracovat v roce 1995, když jej vedení společnosti pověřilo vývojem dostupnějšího modelu a vidělo potenciál v novém 4,2litrovém vidlicovém osmiválci a pohonu všech kol Audi, který se objevil ve vlajkové limuzíně A8.

Maurizio Reggiani v minulosti vzpomínal, jak byl mužem, který šel do Audi, aby se zeptal na možnosti dodání nového motoru pro zamýšlené „Baby Lambo“. V Lamborghini se německý osmiválec zdál jako ideální technický základ, a dokonce šel použít i u koncepce s motorem uprostřed, ale nakonec se to vyvinulo úplně jinak. Po zhruba osmi měsících jednání z Německa přišel návrh na odkup celého Lamborghini – Ferdinand Piëch v devadesátých let levně kupoval prestižní značky, aby vybudoval novou tvář koncernu Volkswagen. Spolu s Lamborghini koupil také Bentley a Bugatti.

Vraťme se však k Lamborghini. Pro italskou továrnu nákupem celé společnosti začala nová éra, projekt osmiválcového supersportu byl zrušen a spolu s faceliftem Diabla a novým Murciélagem se začalo pracovat i na desetiválcovém Gallardu. Koncern to měl natolik promyšlené, že výsledky technického vývoje levnějšího Lamborghini následně využil i u svého vlajkového sportovního modelu.

A tak se na světě objevilo Audi R8, jehož výroba trvala přibližně osmnáct let. Originálního osmiválcového modelu si navíc v posledních letech všímají benzinoví nadšenci jako budoucí klasiky, protože svou jednotku kombinovalo s manuálem a díky unifikaci s běžnějšími modelovými řadami disponuje i dostupnějším servisem než pozdější výkonnější desetiválcové modely.

V minulosti futuristický supersport Německa navíc drží i zajímavé prvenství. Nejenže s diodovými světlomety stal na začátku nového stylu denního svícení, ale současně byl i historicky prvním produkčním autem s inovativními full LED světlomety. Na originální první generaci Audi R8, vyráběnou v letech 2006 až 2015, následně navázal pokračovatel, jehož výroba byla oficiálně ukončena teprve nedávno.