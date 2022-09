Ojetá Honda HR-V II: Nepružný motor a otylý design zabily jinak povedené auto

Vzpomínáte na první Hondu HR-V z let 1998 až 2006? Jak by ne! Joy machine! Vtipně extravagantní SUV s tří- i pětidveřovou karoserií, živou benzinovou šestnáctistovkou a tak vysokým podvozkem, že pod ním šlo skoro podlézt. Bylo k mání i s pohonem 4x4 a zcela kolmá záď kontrastující se špičatou přídí mu dodávala naprosto nezaměnitelný vzhled. Výrazný, snadno zapamatovatelný model. Každý příčetný automobilový manažer by na jeho odkazu stavěl.

Dvojka z jiné planety

O to víc překvapilo, když po dlouhé odmlce uvedená druhá generace HR-V někdejší bestseller z přelomu milénia nepřipomínala vůbec ničím. Pod názvem HR-V přišla jen poevropštěná verze Hondy Vezel, což bylo auto, které vycházelo ze základů malé Hondy Jazz. Vypadalo jako hrachem přecpaný Citroën DS4 a už dva roky před evropskou premiérou se prodávalo v Asii. Ale budiž. Nějaké kvality určitě má. Předně je uvnitř větší, než zvenku vypadá, což je vlastnost zděděná po jazzu. Sedí se tu příjemně vysoko, na širokých sedadlech, před koleny moře místa. Díky specifické podlaze s palivovou nádrží pod předními sedadly se tu opět setkáte s magickými zadními sedadly, u nichž lze sedák složit kolmo k opěradlu.

Video se připravuje ...

Další devízou je, že jde o méně vyhledávaný bazarový vůz, u nějž na přehnané šponování cen není prostor. Nebývala služebním autem, první majitelé se o ni obvykle hezky starali a vzorně dojížděli na servis „do značky“. Však se jim také umí odměnit věrnostním programem Honda Premium Quality – v něm Honda uzná skryté či materiálové vady vybraných dílů (motoru, převodovky, řízení či řídicích jednotek) až do věku osmi let či nájezdu 150.000 km. Platíte jen práci. Což je královská nabídka, zvlášť když v druhovýrobě na tenhle model nekoupíte skoro nic a hondám z garážistů nikdo pořádně nerozumí – čest vzácným výjimkám.