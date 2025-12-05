Ojeté Porsche 911 (964): Nejdivnější stroj
Ikonický model 911 od Porsche měl v osmdesátých letech skončit. Za pokračování pak mohly zájem i nezájem zákazníků. Vznikla generace 964 – prazvláštní stroj kombinující archaické prvky s nejmodernější technikou.
Ikonický model 911, představený v roce 1964, dosáhl obrovského celosvětového věhlasu, v základních rysech však jen rozvíjel prastarou koncepci modelu 356 z padesátých let se vzduchem chlazeným boxerem za zadní nápravou. Táhl si s sebou ranec archaických řešení, a když vás k němu netáhla nostalgie, zdálo se logičtější zkonstruovat nové modely zcela jinak.
Odchod torzních tyčí
U modelu 911 se pozvolna limitem stávala někdejší vtipná, lehká a prostorově úsporná konstrukce přední nápravy. Doširoka rozvidlený svařenec předního ramene má uvnitř ukrytou torzní tyč svařenou s hlavní podélnou trubkou na jedné straně. Druhá strana torzní tyče je opřena přes pomocný rám do karoserie. Takže byť na nápravě nevidíte žádné vinuté pružiny, přece to péruje. Krátká torzní tyč však nedokázala vykouzlit tak progresivní průběh sil v závislosti na stlačení jako už v sedmdesátých letech vinuté pružiny.
Jak auto dostávalo stále výkonnější motory a k potřebné stabilitě i přilnavosti si pomáhalo nízkoprofilovými pneumatikami, měla přední náprava tendence poskakovat a musely přicházet stále silnější tlumiče. Ty pak na karoserii působily příliš vysokými silami, takže častým problémem takzvaných G-Modelů (1973 až 1989) bylo, že se přední podběhy sklepaly k sobě. Často až tak, že spára mezi blatníky a kapotou klesla na nulu a díly se o sebe začaly odírat.
