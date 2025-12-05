Nejlevnější tesla v historii přijíždí do Česka. Stačí vám na ni méně než 900 tisíc
Americká automobilka uvádí na český trh model 3 ve verzi Standard, který se řadí mezi nejdostupnější elektromobily u nás. Zaujme nejen cenou, ale také parádní dynamikou a bohatou výbavou.
Tesla dlouho slibovala cenově dostupný elektromobil, který by se dokázal vyrovnat stále hustší konkurenci z řad evropských a čínských automobilek. Místo nového elektromobilu jsme se ovšem dočkali základního provedení modelu 3, jehož cena startuje na 899.900 Kč. K této částce je ovšem nutné připočíst dalších 25.500 korun za doručení a dokumentaci.
Tesla Model 3 Standard s jedním elektromotorem a pohonem zadních kol na stovku zrychlí již za 6,2 sekundy a podle oficiálních údajů na jedno nabití ujede až 534 kilometrů. Maximální rychlost dosahuje 201 km/h.
V základní výbavě najdeme například 18“ kola, přístup pomocí aplikace v telefonu, dálkové ovládání klimatizace, režim Sentry Mode, psí režim, adaptivní světlomety a všechny funkce charakteristické pro značku Tesla. Nechybí ani elektrické nastavení předních sedadel s vyhříváním, dvojice bezdrátových nabíječek, jeden port USB-C vpředu a dva vzadu s příkonem až 65 W. Novinkou je černé textilní čalounění.
V ostatních ohledech se verze Standard neliší od dražších variant. Zavazadelník tudíž pojme 594 až 1659 litrů, vpředu navíc máte k dispozici další úložný prostor o objemu 88 l. Za příplatek 36 tisíc korun si můžete objednat tažné zařízení, přičemž základní tesla utáhne brzděný vozík o hmotnosti až 1000 kilogramů.
Za 100.000 Kč si můžete objednat pokročilého autopilota, který zahrnuje asistovanou jízdu od nájezdu ke sjezdu z dálnice, změnu jízdního pruhu a předjíždění a automatické parkování. Za dvojnásobnou částku Tesla nabízí schopnost samočinného řízení s funkcí zastavení před červeným světlem na semaforu a dopravními značkami Stop. Budoucí aktualizace navíc zajistí prakticky plně autonomní jízdu, pokud to dopravní situace dovolí.
Tesla Model 3 Standard je již k dispozici v konfigurátoru, přičemž odhadovaný termín dodání je aktuálně únor 2026.
Zdroj: Tesla, foto a video: Tesla a auto.cz