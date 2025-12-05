Evropská unie couvá od ročních STK: Pragmatismus, nebo krátkozrakost?
Evropská unie ustupuje od plánu, který měl starší auta posílat na technickou kontrolu každý rok. Je to vítězství zdravého rozumu proti přebujelé regulaci, nebo promarněná příležitost, jak zlepšit bezpečnost i kvalitu ovzduší?
Členské státy Evropské unie se shodly: návrh Evropské komise na každoroční technické kontroly aut starších deseti let padá. Auta budou i nadále jezdit na STK jednou za dva roky. Oznámil to český ministr dopravy Martin Kupka po jednání v Bruselu .
Komise svůj dubnový návrh postavila na argumentu vyšší bezpečnosti a přísnější kontroly emisí starších vozů. Chtěla nejen roční prohlídky pro vozidla nad deset let, ale také zavést pokročilé metody měření emisí a odhalování aut s nadměrným znečištěním. Podle některých odhadů by častější kontroly mohly v dlouhodobém horizontu snížit množství úmrtí na silnicích a množství jemných částic ve vzduchu.
Státy to odmítly
Jenže členské země, včetně Česka, řekly ne. Kupka argumentoval, že data, která mají státy k dispozici, nenasvědčují tomu, že by auta starší deseti let významněji zvyšovala riziko nehod kvůli technickým závadám. Údajné přínosy tak podle ministrů nevyváží vyšší náklady a administrativu pro řidiče ani dopad na kapacity STK.
Finální rozhodnutí však ještě musí potvrdit Evropský parlament. Teprve pak začne vyjednávání o konečné podobě legislativy mezi členskými státy, Komisí a europoslanci.
Evropská komise stále prosazuje také digitalizaci registru vozidel, zjednodušení kontrol pro řidiče pobývající v jiné členské zemi a posílení opatření proti stáčení tachometrů, což podle Kupky podporu naopak našlo.
Kdo má pravdu?
Zastánci přísnějších kontrol říkají, že starší auta jsou častěji zanedbaná a zatěžují veřejné zdraví emisemi. Odpůrci tvrdí, že nejvíce nehod způsobuje lidské chování – ne technická závada – a že roční STK je drahá, neefektivní a sociálně nespravedlivá. Auta starší deseti let jsou často jedinou dostupnou mobilitou pro nižší příjmové skupiny.
Je to tedy vítězství pragmatismu nad regulací – nebo krátkozrakost, která nechává unikat šanci posunout bezpečnost a ekologii dál?
Co na to vy? Dává vám smysl držet dvouletý cyklus kontrol, nebo je roční STK pro starší auta spravedlivým způsobem, jak chránit bezpečnost a zdraví, i kdyby to stálo víc času a peněz? Jak by se měla EU dívat na vztah mezi zátěží pro občany a potenciálním přínosem pro životní prostředí?