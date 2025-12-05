Faceliftované Seaty Arona a Ibiza znají české ceny. Základ je pod 400 tisíci
Seaty Ibiza a Arona mají plnit roli cenově dostupných modelů pro ty, kteří nechtějí řešit elektromobilitu ani přepálené ceníky. Jenže základ za zhruba 400 tisíc vypadal před pěti lety jinak než dnes. Srovnali jsme, o co jste tehdy nepřišli a za co si naopak připlácíte dnes.
Koncem října jsme vás informovali o detailech modernizace sourozenců Seatu Arona a Ibiza. Nyní tyto modely vstupují na český trh. Budoucnost Seatu leží v cenové dostupnosti, proto má výhledově zaujmout pozici „koncernové vstupní brány“. To je také důvod, proč se zatím nemluví o elektromobilech, což může být pro některé naopak atraktivní.
Nová ibiza startuje na akční ceně 399.900 Kč v linii Base s litrovým tříválcem o výkonu 59 kW a pětistupňovou manuální převodovkou. Vstupní výbava zahrnuje 15" litá kola, tónovaná skla, 8" přístrojový štít, 8,25" rádio s handsfree, manuální topení, zadní parkovací senzory a další.
Cenové zvýhodnění platí i pro akční pakety. Například za 16.500 Kč vám sada Base přidá manuální klimatizaci, vyhřívaná přední sedadla s nastavením výšky a elektrická zpětná zrcátka s výhřevem. Nutno ovšem podotknout, že nejlevnější Škoda Fabia stojí stejných necelých 400 tisíc korun a např. klimatizaci už v ceně má.
Celkem u ibizy vybíráte ze čtyř výbav, přičemž vrcholná FR začíná na 513.900 Kč s možností volby zmíněného litrového tříválce, případně derivátů se 70 a 80 kW, kde je i možnost sedmistupňové dvouspojky u silnější motorizace. Ta je samozřejmostí pro vrcholnou patnáctistovku s výkonem 110 kW.
Arona jako praktičtější crossover startuje na částce 493.900 Kč v linii Reference. Paket Base jako u Ibizy nenabízí, stejně jako nejslabší motor. V základu dostanete 16" litá kola, 8" přístrojový štít, elektricky ovládaná přední a zadní okna, LED světlomety, manuálně ovládané topení, 8,25" infotainment s digitálním příjmem rádia a čtyři reproduktory, couvací kameru a mnoho dalšího.
I zde je možné objednat klimatizaci a pár dalších prvků v základním akčním paketu, jen se jmenuje Reference a stojí za 13.000 Kč. Obsahuje stejné položky jako Base u ibizy.
Toto je představa cenové dostupnosti v roce 2025, ale co jste dostali třeba před pěti lety? Při nakouknutí do ceníku ibizy z roku 2020 zjistíme, že tehdy Ibiza stála 312.900 Kč s litrovým MPI o výkonu 59 kW a byla dostupná i ve variantě na CNG za 372.900 Kč. Neměla sice digitální přístrojový štít ani litá kola, ale zato nabídla 6,5" dotykový infotainment a manuální klimatizaci nebylo nutné přikupovat v paketu, stejně jako výškové seřizování sedadla řidiče.
Arona startovala v roce 2020 se silnějším motorem 1.0 TSI o výkonu 70 kW za cenu 411.900 Kč. Za tyto peníze jste dostali 16" kola, multifunkční kožený volant a téměř stejnou výbavu jako u starší ibizy. Ani zde se nemuselo připlácet za klimatizaci.
Ve výsledku to vypadá, že si dnes připlácíme za výbavu, která byla předtím samozřejmostí. Na druhou stranu, 400.000 Kč dnes má úplně jinou kupní sílu než před pěti lety. Průměrná hrubá měsíční mzda tehdy činila 36.176 korun, dnes to je 48.295 korun. Ibiza i arona tedy zůstávají zhruba stejně dostupné jako před pěti lety, i když jsou nominálně dražší.
Zdroj: Seat I Video: Seat