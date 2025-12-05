Zlatý volant vstupuje do nové éry! V Praze přivítá slavného Jackyho Ickxe. Hlasovat můžete i vy
Jubilejní 50. ročník nejstaršího českého motoristického ocenění přinese mimo jiné nový koncept kategorií. Na únorové vyhlášení do Prahy dorazí i legendární Jacky Ickx, mimo jiné vítěz Dakaru, Le Mans a vicemistr formule 1.
Anketa Zlatý volant ve svém 50. ročníku projde zásadní proměnu konceptu. Nově jsou všechny hlavní ceny – jak světové, tak české – udíleny za dlouhodobý a výjimečný přínos motorsportu, nikoli za výkony v uplynulém roce.
Cílem je ocenit osobnosti, které trvale formovaly svět automobilového či motocyklového sportu, posouvaly jeho hranice a zanechaly po sobě výraznou stopu. Každý oceněný navíc nově může Zlatý volant získat pouze jednou, což podtrhuje jeho prestiž a výjimečnost. Mezi českými závodníky se tak volí skutečné legendy, jejichž kariéra obstojí i v mezinárodním porovnání.
Samotný proces volby bude mít nově dvě jasně oddělené fáze. Nejprve probíhají nominace – do 15. prosince sestaví odborná porota (deset motoristických novinářů a dva zástupci pořadatele) seznam patnácti jmen v každé české kategorii. Šestnáctý nominovaný pak vzejde z návrhů veřejnosti zaslaných prostřednictvím webu www.zlatyvolant.cz. Tato fáze určuje, kdo se vůbec dostane do hlavního výběru.
Po zveřejnění kompletní šestnáctky nominovaných začne druhá fáze – hlavní hlasování, ve kterém už veřejnost rozhoduje společně s odbornou porotou. Hlasování bude probíhat od 1. ledna 2026.
V nadcházejícím ročníku se bude volit v pěti hlavních kategoriích: Zlatý volant pro osobnost světového a českého motorsportu (hlasuje porota a veřejnost), Zlatá řídítka pro osobnost světového a českého motorsportu (hlasuje porota a veřejnost)a Zlatý volant – cena pořadatele.
Vedle hlavních cen udělí pořadatel také zvláštní cenu Zlatý volant Classic, který dostane nejlepší vůz Czech Oldtimer Express. Jde o jedinou kategorii zaměřenou na vůz, nikoli na osobnost.
Podle Josefa Zajíčka, hlavního pořadatele ankety, je posun v konceptu logickým krokem. „Padesáté výročí si zasloužilo změnu, která odpovídá významu Zlatého volantu. Už delší dobu jsme cítili, že je správné posunout ocenění směrem k vyzdvižení skutečných legend. Důraz na dlouhodobý přínos a fakt, že každý může Zlatý volant získat jen jednou, podtrhují výjimečnost celého projektu. A nová cena pro vůz Czech Oldtimer Expressu symbolicky propojuje anketu s vytrvalostní gentlemanskou jízdou českých veteránů, která pomáhá šířit dobré jméno České republiky ve světě,“ dodává.
Slavnostní vyhlášení proběhne 10. února v Praze v budově našeho vydavatelství Czech News Center na Hagiboru, přičemž se ho zúčastní také belgická závodní legenda Jacky Ickx. Tento šestinásobný vítěz 24h Le Mans, vicemistr světa F1 a vítěz Rallye Dakar na slavnostním galavečeru totiž převezme ocenění Zlatý volant pro osobnost světového motorsportu.
Zdroj: Zlatý volant, foto: Zlatý volant, video: auto.cz