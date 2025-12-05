Nový crossover Nissanu by se mohl líbit i u nás, zatím však cestuje po Amerikách
Brazilská novinka Nissan Kait je ve skutečnosti velkým faceliftem první generace modelu Kicks. Minimálně motor by se však českým motoristům jistě líbil.
Automobilka Nissan je na pomalé cestě hrobníkovi z lopaty, a aby si z ní pomohla, představuje nové modely ve snaze zvýšit své prodeje. Jenže někdy nejsou tak úplně nové, jako v případě modelu Kait, který se čerstvě odhalil v Brazílii.
Tento na první pohled zbrusu nový model je totiž velkým faceliftem modelu Kicks, prodávaného v Brazílii, Číně a USA od roku 2016. Stál na platformě Nissan V, která je příbuzná platformě B značky Renault, kterou používá první captur, modus, zoe či clio třetí a čtvrté generace.
Kicks dostal v USA loni novou generaci, ovšem to neznamená, že by brazilská továrna v Resende, kde se obě vyrábějí, přestala tu původní dělat. Jednak se chvíli vyráběla speciální edice Play, která lákala zákazníky nízkou cenou. A jednak, a to hlavně, proběhl právě facelift prvního kicksu v model Kait, jehož výroba v Brazílii zůstala a bude se odtud vyvážet do dvacítky zemí.
Vůz je s délkou 4,3 metru, šířkou 1,76 metru a rozvorem 2,62 metru subkompaktním crossoverem, který by v Evropě konkuroval zejména Škodě Kamiq. Nabídne LEDková světla s moderním designem, mohutné oplastování zejména vzadu a vysokou světlou výšku, užitečnou na bídných silnicích nejen Jižní Ameriky.
V závislosti na výbavě nabídne kait uvnitř přístrojový štít tvořený dvěma displeji, z nichž jeden je grafický, dále např. 360° kamerový systém, klimatizaci, 17“ litá kola, bezklíčový přístup, samočinné LEDkové světlomety, asistent při rozjezdu do kopce, bezdrátovou nabíječku mobilu, samočinné nouzové brzdění, sledování jízdního pruhu nebo přední, boční i hlavové airbagy. Ve vrcholné výbavě jsou i prvky jako sledování provozu za vozidlem, sledování mrtvého úhlu či adaptivní tempomat.
Pod kapotou naopak nic moc moderního nečekejte. Pracuje tu osvědčená atmosférická šestnáctistovka o 113 koních a 149 Nm, schopná spalovat etanol; na klasický ropný benzin výkon drobně klesá na 110 koní. O přenos síly na přední kola se stará bezestupňová převodovka XTronic.
Cena začíná na 118 tisících realů (461 tisíc korun) a vrcholná výbava stojí 153 tisíc realů (598 tisíc korun). Jedna ze zemí, kam se kait jistě vyvážet nebude, je Česko. Přitom kdyby dokázal nabídnout zajímavou cenu, mohl by si najít nejednoho zájemce.
zdroj info, foto, videa: Nissan