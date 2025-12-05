Nová Toyota GR GT je spíše závoďák na značkách. Má hybridní osmiválec a zakázkový skelet
Toyota po letech náznaků odhaluje GR GT, nový vrchol nabídky Gazoo Racing. Nízká silueta, celohliníkový rám a hybridní čtyřlitrový osmiválec o výkonu kolem 650 koní staví vůz na pomezí světa GT3 a běžného provozu. Na trh má dorazit spolu se závodním derivátem GR GT3 okolo roku 2027.
Toyota podlouhlém čekání Toyota konečně odhaluje svůj vrcholný sportovní vůz divize Gazoo Racing. Zároveň se potvrzuje nebo řidičsky orientovatovaný charakter zaměřený na motorsport. Sama automobilka jej definuje jako „závodní vůz schválený pro silniční provoz“.
Pří vývoji, v jehož čele stál byl předseda představenstva TMC Akio Toyoda byl od počátku kladen důraz na co nejnižší těžiště. Následně hledala optimální pozice motoru s převodovkou a pohonem zadních kol. Při umísťování sedadel se bral ohled i na ergonomii řidiče, dobrý výhled ven a bod, z něhož lze nejlépe vnímat schování vozu. Výsledkem je karoserie s délkou 4820 mm, šířkou 2000 mm a výškou pouhých 1195 mm (GR GT3: délka 4785, šířka 2050 mm, výška 1090 mm).
V souladu s tím je snaha o co nejmenší hmotnost při maximální tuhosti. Ta nakonec vychází na 1750 kg při rozložení v poměru 45:55 mezi přední a zadní nápravou. GR GT využívá celohliníkový rám a komponenty z plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny. Při modelaci tvarů karoserie použila Toyota netradiční postup, kdy nejprve navrhla optimální aerodynamický koncept a až potom se designéři pustili do vytvoření konkrétní podoby vozu. Většinou to bývá obráceně.
Dalším omezením byl fakt, že vůz musel splňovat specifikace FIA pro nasazení v závodní sérii GT3. To je nejvyšší závodní kategorie soukromých týmů, kde auto vychází ze sériové sestavy. Vývojové testy probíhaly nejen na okruzích, například Fuji nebo Nürburgringu, ale také na simulátoru, běžném provozu a účastnili se jej profesionální závodní jezdci.
K pohonu slouží nově vyvinutý vidlicový osmiválec o objemu 4.0 litru s dvojitým přeplňováním doplněný elektromotorem. Maximální výkon činí 478 kW na brzdě s 850 Nm točivého momentu. Spojený je s nově vyvinutou osmistupňovou automatickou převodovkou. O styk s vozovkou se starají 20palcová kola obutá do pneumatik o rozměrech 265/35 vpředu a 325/30. Dejte to všechno dohromady a můžete to rozjet až na 320 km/h.
Nové modely GR GT a GR GT3 se na trhu objeví kolem roku 2027.
Zdroj: Toyota I Video: Toyota