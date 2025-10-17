Ojetý Fiat Panda 4x4 (141) v testu Martina Vaculíka – To nepochopíte
Pokud se podivujete nad stotisícovými cenami starých škodovek a argumentujete jejich nevalnou technickou úrovní, tak pro vás máme další kontroverzi. První Fiat Panda 4x4 už není dělník na dojetí, ale sběratelský artikl za klidně půl milionu.
Automobily Fiat jsou většinové veřejnosti známé díky atraktivnímu designu, dynamickým motorům a šmrncovním sportovním verzím. Důležitější role slavné italské automobilky však spočívala ve zjednodušení automobilu a zdokonalení výrobních technologií tak, aby se dal vyrábět levně a ve vysokém taktu a dosáhl na něj i ten, kdo dřív chodil pěšky. Fiat dokázal i levná auta dělat tak, že se za ně člověk nejen nestyděl, ale navíc se do nich těšil. První Fiat Panda je krásným důkazem.
Římská bohyně
Šlo o druhou nejnižší třídu v portfoliu. Tedy za podobné peníze, jaké stály modely 126, později Cinquecento a Seicento, praktičtější a prostornější vůz, který stačil i skromné rodině. Pro někoho je to nevzhledná krabička, pro druhého skvělá ukázka technického designu. „Panda je jako džíny: jednoduchý praktický kus oblečení bez přetvářky. Snažil jsem se tomu dát základní kvalitu vojenského designu – zejména vrtulníku: něco lehkého, racionálního a optimalizovaného pro konkrétní účel,“ řekl o svém díle Giorgetto Giugiaro. Když do ní dnes sednete, zaujme vás úchvatná ergonomie. Všechny ovladače jsou pár centimetrů od volantu, pro nic se nemusíte natahovat. Místo palubní desky je textilní vana. Sice levný, ale nesmírně útulný a praktický prvek, neboť cokoliv máte v ruce, si tam odložíte a v zatáčkách se to nešoupe. Bordeláři uměli mít v palubní desce i 15 kg obalů od sušenek, starých účtenek, krabiček od cigaret a prázdných zapalovačů. Mimochodem, jméno Panda nepochází ze zvířecí říše, jak si většina lidí myslí, ale od Empandy – římské bohyně chleba a patronky cestovatelů.
Voda i vzduch
Fiat si hodně zkomplikoval život s motory, když pro základní Pandu 30 trval na upraveném vzduchem chlazeném dvouválci z modelu 126 (u nás známého jako polský „maluch“), zatímco silnější verze měly vodou chlazené čtyřválce OHV. Je velmi nezvyklé, aby v jednom modelu alternovaly vzduchem i vodou chlazené motory. V roce 1986 byl vůz modernizován, místo zadní tuhé nápravy odpružené a i ustavené listovými péry dostal vlečenou nápravu s vinutými pružinami. A opět střídání pod kapotou: místo starých OHV přišly moderní motory OHC. A protože litrový základ o výkonu 45 koní (33 kW) by byl pro základní model moc luxusní, vznikla jen a pouze pro pandu verze zmenšená na 769 cm³ s jen 25 kW.
Tento článek je součástí balíčku AUTO+
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!