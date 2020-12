Někdejší etalony rodinného cestování, vozy třídy MPV, pomalu, ale jistě mizí z nabídek výrobců automobilů. Lidé je už údajně nechtějí tak jako dříve, takže automobilky místo nich nabízejí módní crossvery a SUV. Postihlo to také Hyundai ix20, který se coby nástupce matrixu vyráběl v továrně v Nošovicích v Moravskoslezském kraji. A zájem o něj byl až do poslední chvíle. Vždyť, jak nám prozradil Tomáš Rezek, majitel firmy Hyundai Ráj, která se na servis a prodej vozů značek Hyundai a Kia specializuje již 21 let, ix20 ještě na konci životního cyklu tvořilo přibližně třetinu prodejů nových automobilů korejské značky. I to svědčí o zdařilosti tohoto malého MPV. Přesto nástupce kvůli obchodním trendům nepřišel, a tak už dnes nezbývá nic jiného než vybírat z nabídky dostupných ojetin.

Tomáš Rezek přitom opětovný prodej hodnotí kladně. „Před časem se nám podařilo prodat pět let starou ix20 za částku jen o 50.000 korun nižší, než na kolik vyjde nový vůz,“ upřesňuje Rezek z Hyundai Ráj.

Kdo vlastně malé MPV nejčastěji kupuje? Dle Rezka jsou to zejména starší motoristé, kteří na voze oceňují velmi snadné nastupování a také výborný výhled při řízení. Jelikož jezdí klidně, vůbec jim nevadí ne vždy dobré vlastnosti jednoduché zadní nápravy s torzní příčkou. Ta má při jízdě vyšší rychlostí na příčné nerovnosti v zatáčce tendenci uskakovat.

U prvních vozů se majitelé navíc potýkali s únikem oleje ze zadních tlumičů pérování, což se při jízdě projevovalo zvýšeným hlukem. Nový originální tlumič pérování vyjde na 2078 korun. Naopak klepání od přední nápravy mají často na svědomí opotřebené vzpěry přední nápravy, které servisy v rámci nápravy měnily.

Auto Tip 26/2020

V průběhu produkce proběhla svolávací akce na spínač brzdových světel, což dodnes Hyundai mění na takzvanou kulanci. Závada se navenek projevuje trvale svítící kontrolkou zatažené parkovací brzdy. S ní se pojí další závada, která je ale již závažnější. Pokud nelze ruční brzdu odjistit, bývá příčinou koroze zadních brzdičů. Hyundai dodává takzvanou opravnou sadu pro zadní brzdiče. Obsahuje kromě třmenu také příslušná těsnění a šrouby. „Problém s korozí zadních brzdičů postihuje zejména auta, která nejezdí do specializovaného servisu. Servisní postup Hyundai požaduje při každé prohlídce vyčištění brzdičů, což obecné opravny často nedělají,“ říká Tomáš Rezek.

Jako velmi spolehlivé se ukazují pohonné jednotky. Vzhledem k povaze vozu bychom volili ty zážehové CVVT o objemu 1,4 a 1,6 litru coby zástupci řady Gamma. Rozvody u nich pohání trvanlivý řetěz a sázka na nepřímé vstřikování benzinu činí provoz těchto motorů bezproblémový i na krátkých cestách. Na to u moderních přeplňovaných GDI zapomeňte. Z pohledu údržby je tak jedinou slabinou fakt, že vymezování vůle ventilů je řešeno celými zdvihátky, což se může dost prodražit. Kontrola vůle se má dle servisního plánu dělat po ujetí 90.000 km nebo po 72 měsících. Do roku 2013 se také občas vyskytoval vadný přesuvník proměnného časování sací strany rozvodu. Závada se může projevovat kolísáním volnoběžných otáček.

Na podzim 2015 prošla ix20 modernizací, zaměřenou na optické retuše. Motory byly zároveň upraveny pro splnění normy Euro 6, přičemž dostaly přídomek „blue“. Výkony ale zůstaly stejné a rovněž charakter auta v podstatě nezměnil.

Náhradní díly na Hyundai ix20 1.4 CVVT 16V 66 kW, 2011 Zadní tlumič pérování 2078 Kč Spodní rameno přední nápravy 4103 Kč Tlumičová vzpěra 3175 Kč Přední brzdové destičky 2019 Kč Přední brzdový kotouč 2180 Kč Sací filtr 531 Kč Olejový filtr 242 Kč Ceny se vztahují na originální díly

Motory

1.4/1.6/1.4 Blue/1.6 Blue/66/92 kW: Oba zážehové motory, v rámci Euro doplněné označením „blue“, platí za spolehlivé. Menší s výkonem 66 kW je jako jediný motor v ix20 párován s pětistupňovou převodovkou. Větší šestnáctistovka nabízí šestistupňovou. Současně může mít jako jediný motor v ix20 samočinnou čtyřstupňovou skříň. Jízdně jsou oba čtyřválce ze staré školy. Aby něco předvedly, potřebují otáčky, a tedy vyžadují odlišný jízdní styl než třeba současné přeplňované benziny GDI. Při klidné jízdě ale umějí být úsporné. Někdejší strašák v podobě uvolněného jádra katalyzátoru, jehož úlomky dokázaly zničit motor, se v ix20 již nevyskytuje.

1.4 CRDi/1.6 CRDi/Blue CRDi/66/85 kW: Vznětové motory jsou v obou případech zástupci řady U2. I tady rozvody pohání řetěz, a sice dvoustupňově. Na rozdíl od benzinových motorů se vůle ventilů vymezuje samočinně. Motory používají common-rail Bosch a vždy mají částicový filtr. Běžně s ním problémy nebývají. Pokud ale majitel vozu svým užíváním neumožní dokončení regenerace, pak se může filtr ucpat. K úspěšnému dokončení regenerace je zapotřebí ustálená jízda při otáčkách alespoň 2000 za minutu po dobu alespoň 20 minut. Kdo jezdí jen po městě, těžko může tyto podmínky splnit.

Ceny ojetin podle Eurotaxu 2013 1.4 CRDi/54 kW 174 300 km 90 000 Kč 2012 1.6 CVVT/92 kW 96 149 km 144 000 Kč 2018 1.4 CVVT/66 kW 9016 km 275 000 Kč

Problémy

Svítící kontrolka parkovací brzdy: Příčinou je vadný spínač brzdových světel. Řešeno ve svolávací akci.

Hlučný posilovač řízení: Jedná se o elektromechanický typ na sloupku řízení. Příčinou hluku jsou opotřebené pružné spojky v mechanismu. Cena za jednu řádově desítky korun. Práce je s tím ale dost.

Opotřebený přesuvník proměnného časování rozvodu: Zážehové motory do roku 2013.

Hlučná přední náprava: Z důvodu vadných tlumičových vzpěr. Servisy mění vzpěry s tlumiči za modifikované.

Tekoucí zadní tlumiče: Dnes již sporadicky. Projevuje se hlukem od zadní nápravy

Zatuhlé zadní brzdiče: Vinou koroze z důvodu průniku vlhkosti. Nefunguje parkovací brzda.

Hlučný zážehový motor: Při velkém proběhu řádově stovky tisíc km z důvodu nevymezené ventilové vůle (je to obtížné)

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: Hyundai ix20

Loni ukončený model ix20 vydržel ve výrobě devět let, což je ve třídě malých aut nadprůměrně dlouhá doba. Přímého nástupce nedostane, což je pozoruhodné, protože coby konkurent Škody Roomster a Fordu Fusion patřil na českém trhu k velmi oblíbeným modelům, a to zejména u starší klientely. Tuzemští dealeři se ale léta potýkali s nedostatkem skladových zásob, poptávka výrazně převyšovala nabídku a prodejní kvóty alokované pro český trh byly zkrátka nižší, než by bylo potřeba. Zánovní ojetiny si proto dodnes velmi dobře drží cenu - často na dohled akčním cenám úplně nových aut. Výběr v bazarech není bůhvíjak velký (oproti roomsteru sotva třetinový), typičtí majitelé si auto většinou kupovali na důchod a nehodlají je po pár letech měnit. A asi dobře dělají, protože auta podobného ražení už výrobci „zařízli“ a v zájmu vyšší marže je nahradili předraženými malými SUV a crossovery. Nejlevnější ojeté kusy vyjdou na sto tisíc, prodejnost i ceny obecně odpovídají zmiňovanému roomsteru, u něhož ve srovnání s ix20 leckoho odrazují převažující tříválcové motorizace.

Závěr

Hyundai ix20 je překvapivě zdařilým malým rodinným autem. Kdo nehledá okázalost a nejde mu o radost z řízení, ten najde v tomto voze skvělého partnera pro své každodenní cesty.

Plusy

Velký vnitřní prostor

Pohodlné nastupování

Spolehlivé motory

Dobrý výhled

Opětovný prodej

Nízká ztráta hodnoty

Spolehlivý rozvodový řetěz

Nabídka dílů v druhovýrobě

Rozebíratelnost přední nápravy (zvlášť lze koupit obě uložení ramene i spodní čep)

Většina aut nabízených k prodeji s malým kilometrovým nájezdem

Minusy