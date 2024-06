Ojetý Hyundai Tucson IV (typ NX4, od 2020) - Nafta se tu nevyplatí

Nošovický Hyundai Tucson poslední generace NX4 čerstvě prošel modernizací v polovině životního cyklu. Nastal čas zmapovat zkušenosti s dosavadním provedením z let 2020-2024. To hlavní prozradíme hned: raději benzin než naftu, z palety hybridů pak nejlépe ten prostřední - full hybrid HEV.

Hyundai Tucson s kódovým označením NX4 vstoupil na trh až v posledním měsíci roku 2020, takže kousků s tímhle datem výroby v inzerci moc nenajdete – přesnější bude se odpíchnout od roku 2021.

Futuristický design je líbivý a nápaditý, jen ne vždy geniálně funkční. Že přesunutí hlavních světlometů dolů do hlubokých šachet v předním nárazníku nebylo nejchytřejší, poznáte v okamžiku, kdy vám v noci protijedoucí vůz ohodí příď mrznoucí sněhovou břečkou. Světlomety samozřejmě ostřikovače nedostaly, studené diodové světlo (u všech tucsonů s výjimkou základní výbavy Start) s roztopením sněhu nepomůže a aerodynamický „samočistící“ efekt v zahloubené kapse zafunguje jen ve vyšších rychlostech, které s osleplým vozem těžko dosáhnete. Podobným tématem jsou zadní směrovky, které se přesunuly ze zadních skupinových svítilen (kde je každý přirozeně čeká) do spodní části nárazníku. Když se vám v městské koloně nalepí těsně za záď kamion, autobus, dodávka nebo SUV s vysokou přídí, pak máte téměř jistotu, že jejich řidič na nízko posazené směrovky nevidí. Pak už schází jen krůček k maléru, při kterém skřípou plechy. Naopak uživatelé si chválí přemístění stěrače zadního okna nahoru pod stříšku. Prospělo to výhledu i životnosti stírací lišty.

Vybavený jen občas

K nejzajímavějším prvkům výbavy, například 360° kamerovému systému, kamerovém sledování mrtvého úhlu či autonomnímu parkovacímu asistentu (dálkově ovládanému přes mobilní aplikaci Bluelink) měly přístup jen nejdražší výbavové linie, kterých v bazarech zas tak moc není. Už tak bude štěstí, pokud mezi levnějšími kusy narazíte na vůz s větším 10“ středovým displejem a integrovanou navigací, která k nižším výbavám Start a Comfort ani nešla objednat.