Ojetý Mercedes-Benz třídy C (W 203) (2000-2011): Luxus za pár babek

Mercedes-Benz třídy C generace W 203 je pro většinu lidí prostě „to kulaté céčko, co se kazí“. Podle nás ale má i jiné kvality, kterými dokáže oslovit i v roce 2023.

Devadesátá léta znamenala u Mercedesu pomyslný vrchol kvality, reprezentovaný především třídou S generace W 140 nebo posledními kusy modelu W 124. Jak to ale s vrcholy bývá, jejich existence podmiňuje nejen počáteční vzestup, ale také následný pád. Takový, v jehož stínu žije druhá generace Mercedes-Benzu třídy C s interním označením W 203 dodnes. Je to ale skutečně tak, že by ojetým céčkem člověk riskoval celé jmění, nebo jde o pověry? A vůbec, dokáže vás zruinovat ojetina, jejíž nejdražší běžně užívané kusy neatakují ani dvě stě tisíc?

Za vším hledej Japonce

Nezávisle na skutečné hloubce problému je kvalitativní úpadek vozů Mercedes- Benz v devadesátých a nultých letech opravdu fenoménem. Už jen proto, že se o něm z různých koutů internetu dozví snad každý zájemce o třídu C řady W 202 nebo W 203, „masařky“ třídy E generace W 210 nebo S řady W 220.

Tyto legendy jsou založeny na pravdě, se slepým potvrzením bychom však byli obezřetní. Vše má totiž své příčiny a speciálně v případě třídy C je na vině japonská konkurence. Ještě v osmdesátých letech byl ještě malý model W 201, obchodně Mercedes 190, ve své kategorii suverénem. V devadesátých letech se ale japonské vozy pořád zlepšovaly až do té míry, že s jejich dumpingovými cenami začínaly stahovat zákazníky stuttgartské značky k sobě navzdory absenci prémiového šmaku. A poté přišly Lexus a Acura a Němci si rychle uvědomili, že mají problém.

Video se připravuje ...