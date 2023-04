Ojetý Peugeot 308 s kontroverzním tříválcem v testu Vaculíka – Řešíme to podstatné

Peugeot k tomu, že po pojízdných gaučích a prostorných modelech 307 a 308 první generace udělal stísněné a na řidiče orientované autíčko, měl nějaké své důvody. Možná se snažil nahnat větší část zákazníků do dražších MPV/SUV, možná to tak na tehdy nové platformě EMP II prostě tak vyšlo, že daní za lepší jízdní vlastnosti a tuhost byl stísněnější prostor pro posádku. Prostornost, stejně jako vnitřní ergonomii, však snadno návštěvník bazaru zhodnotí sám. Sám tedy dospěje i k rozhodnutí, že se mu takové auto ovládá dobře a i uskákanější podvozek je jeho šálek kávy. Je zde však dost dalších věcí, s nimiž mu na celém široširém světě poradíme jen my.

Výhoda z Japonska

Peugeot pojal downsizing štědřeji než ostatní a místo litrového nabídl tříválec v kubatuře 1,2 litru. Z pohledu řidiče to byla šťastná volba. Točivý moment je logicky o 30 Nm (tedy celkem 230 Nm) vyšší než u konkurence, o žádné prodlevě tahu z nízkých otáček nemůže být řeč. Vyšší torzní kmity větších válců neumožnily konstruktérům ani uvažovat nad pevnými setrvačníky, a tak všechny verze běží a táhnou hladce už od volnoběhu zásluhou „dvouhmoťáků“. Vyloženě lahůdková a ze všech tříválců na trhu jednoznačně nejlepší je pak kombinace s japonskými automatickými převodovkami Aisin, do roku 2017 šesti-, od tohoto data už dokonce osmistupňovými. Měkký záběr hydrodynamického měniče „přes kapalinu“ i bezproblémové překrytí převodů při řazení dělají z jakékoliv jízdní situace ležérní záležitost – třeba ani při podélném parkování do prudkého kopce nemá začínající řidič problém manévrovat na centimetry přesně a může mu to trvat libovolně dlouho, aniž by převodovce ublížil. To je zásadní rozdíl nejen proti manuálům, ale i různým dvouspojkovým DSG, která v podobné třídě nabízí konkurence. Pokud tak potřebujete kompaktní auto s automatickou převodovkou, může být kontroverzní Peugeot 308 naopak jednoznačnou volbou.