Oldsmobile 66 Special Club Coupe je ukázka nadčasovosti předválečných amerik

Americká automobilová produkce z počátku čtyřicátých let už bohužel upadla v zapomnění. Vstup Spojených států amerických do největšího vojenského konfliktu v dějinách přerušil všechen dosavadní vývoj, když americké automobilky musely zastavit výrobní linky s osobními automobily a věnovat se armádním zakázkám. Ve všech výrobních prostorách se začaly vyrábět džípy, nákladní automobily, tanky nebo letecká technika.

Stop výrobě aut v USA

S vládním nařízením vydaným v únoru 1942 byla produkce osobních aut v Americe omezena na nutné minimum a jen minimum nových aut skončilo v rukách civilních zákazníků. Americká vláda totiž nutně potřebovala automobily pro svou běžnou činnost na území Spojených států i v zahraničí. A když se v poválečných letech znovu rozjely výrobní linky s běžnými auty, z původních předválečných aut se během pár let vyvinuly stylové silniční koráby padesátých let.

Zejména my v Evropě si neuvědomujeme, jak pokročilá byla americká automobilová produkce z posledních let před začátkem druhé světové války, protože je u nás jen málo rozšířená. Vždyť v relativně krátké éře mezi velkou hospodářskou krizí a druhou světovou válkou se v amerických autech začaly objevovat synchronizované manuální převodovky, hydraulické brzdy, nezávislé přední zavěšení nebo ventilové rozvody v hlavě válců.

S počátkem čtyřicátých let se současně Oldsmobile stal první americkou automobilkou, která zahájila sériovou výrobu aut s plně automatickými převodovkami. Vůbec první čtyřstupňový automat se oficiálně jmenoval Hydramatic. Automobilka tehdy vyráběla modely ve velikostech karoserie 6, 7, 8 a 9 a disponovala řadovými šestiválci nebo řadovými osmiválci. V Americe populárnější vidlicové osmiválce teprve byly hudbou budoucnosti.

Základní oldsmobile

Už v roce 1938 začal Oldsmobile prodávat nový základní model na platformě A-body, kterým se staly Series 60. V dnešní době, o necelých 90 let později, je právě tento kompromis mezi levnějšími chevrolety a luxusnějšími cadillaky až dokonalou ukázkou toho, v jakém stavu se Amerika začátkem čtyřicátých let musela na několik dalších let odloučit od automobilového vývoje.

„Všímáte si, že vůbec běží?“ říká mi Petr Kropáček, majitel českého Oldsmobilu 66 Special Club Coupe z posledního předválečného modelového roku 1940. Modelové pojmenování 66 přitom odkazuje na 6. sérii s šestiválcovým motorem. Oldsmobile jej tehdy vyráběl v šesti karosářských variantách. Dvoudveřovými verzemi byly business kupé a dvoudveřový sedan, čtyřmístnými pak club kupé, čtyřdveřový sedan, čtyřdveřové kombi, a dokonce i kabriolet. Tento konkrétní Oldsmobile 66 Special je stylovým club kupé pro čtyři cestující.

Do Česka přijel v původním mechanickém stavu s tzv. americkou renovací. Na první pohled vypadá jako kompletně restaurovaný vůz, ale ve skutečnosti stále má původní techniku a až nečekaně zachovalou karoserii. Dodnes je v originální specifikaci tak, jak v roce 1940 opustil výrobní linku v Americe, a jedinou novinkou moderní doby jsou neoriginální přední a zadní směrovky pro bezpečnější provoz. Standardně blikal přední světlomet a zadní koncové světlo.

Největším překvapením Oldsmobilu 66 Special Club Coupe je technika, tedy pokud od něj očekáváte běžného amerického veterána. Základním prvkem podvozku je ocelový rám ve tvaru písmene X s nezávislým zavěšením předních kol dvojitými lichoběžníky a zadní tuhou nápravou. Už tehdy bylo standardem modelu odpružení vinutými pružinami na všech kolech. Světle modrému oldsmobilu navíc nechybějí ani tradiční pneumatiky Firestone s bílou bočnicí.

A teď nastává ideální okamžik pro návrat k otázce majitele, veteránského komisaře Petra Kropáčka. Oldsmobile Series 60 se totiž vyráběl s 3,8litrovým řadovým šestiválcem Econo-Master o 95 koních. Ty vedle vidlicových osmiválců typičtějších pro ameriky doslova ohromí kultivovaností. Atmosférický šestiválec s karburátorem ševelí ve volnoběžných otáčkách, aniž by o sobě dával vědět hlukem nebo vibracemi. S klikovou hřídelí s ojničními čepy po 120 stupních pracuje pod kapotou oldsmobilu s dokonalým vyvážením.

Moderní jízda

Dokonce i v dnešním provozu působí zachovalý Oldsmobile 66 Special Club Coupe jako docela moderní stroj, a to letos oslavuje už 84 let na světě. S tehdy nadčasovými vinutými pružinami je komfortní, a co nezvládne pohltit technicky pokročilý podvozek, to se ztratí v pneumatikách s vysokým profilem a pohodlné lavici.

S třístupňovým manuálem a blíže nespecifikovanou silou přestavěného motoru s lehce zvýšeným zdvihovým objemem pak zaujme i celkovou dynamikou. Síla šestiválce s rostoucími otáčkami příjemně graduje, a když potřebujete zastavit, při ostrém šlápnutí na brzdy má „olds“ tendence zastavit skoro okamžitě. A nezávislé zavěšení předních kol mu pomáhá k tomu, aby nejen nebylo potřeba jej neustále řídit i při jízdě rovně, ale aby se také ochotně vrhal do zatáček.

Oldsmobile Series 60 je tedy dokonalým důkazem toho, že americký automobilový průmysl byl v éře těsně před válkou na opravdu vysoké úrovni. Znovu je důležité připomenout fakt, že Series 60 byly základním modelem značky Oldsmobile a nebyly tak luxusní, jak na první pohled vypadají. To, co vypadá jako nefalšované dřevo, je ve skutečnosti načančaný plech. A důmyslné bylo i větrání, s nímž kabina uměla nasát obrovský nápor větru, aby ze sebe vyhnala všechno vedro. Bylo to cestovní kupé každým coulem.