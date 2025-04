Omoda má druhý model. Konkurovat chce Škodě Kodiaq, je však dražší

Čínské značky mají poslední dobou pořádnou sebedůvěru a vidět to je na nabídce vozů pro Evropu. Pryč jsou časy, kdy se snažily být levnější než lokální vozy, nová Omoda 9 je o dost dražší než Škoda Kodiaq.

Na český trh letos vstoupila nová značka Omoda, která spadá pod státní automobilku Chery. Zatím zde uvedla jediný model, crossover 5 ve spalovací a elektrické verzi. Na uvedení značky na český trh ovšem zaznělo, že brzy budou následovat další. O co půjde, jsme získali lepší představu díky uvedení nového modelu Omoda 9 na britský trh.

Nejde o zcela nový vůz, jako Exeed RX se vyrábí od roku 2022 pro domácí trh a na některých trzích se již objevil i jako Omoda C9. Až teď ale máme potvrzené, že se s vozem počítá i v Evropě. Pod značku Omoda dnes spadá pět samostatných modelů, u některých je ale příchod do Evropy velmi nepravděpodobný.

Omoda 9 plní roli vlajkové lodi mladé značky a s délkou 4.781 mm bude konkurentem třeba pro Škodu Kodiaq. Na domácím trhu se do devítky montuje dvoulitrový benzinový čtyřválec s výkonem 195 kW, spojený se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. V této verzi umí nabídnout pohon předních nebo všech kol.

V Británii se ovšem vůz ukázal pouze s plug-in hybridním pohonem, nazvaným Super Hybrid System. Tedy stejným, jaký má nabídnout i Chery Tiggo 8, které bylo nedávno potvrzeno pro Českou republiku. Základem je přeplňovaná patnáctistovka, u které Číňané bez dalších podrobností udávají tepelnou účinnost 44,5 %.

Na rozdíl od Tigga s baterií o kapacitě 19,27 kWh dostane Omoda 9 34,5 kWh, což je na poměry plug-in hybridů vysoce nadprůměrná hodnota. Energii bude dodávat dvěma elektromotorům, jediný dostupný pohon v Británii je 4x4. Kombinovaný výkon systému je 330 kW, auto má na stovku zrychlit za 4,9 sekundy. Zajímavější je čistě elektrický dojezd 150 kilometrů a kombinovaný přesahující 1.120 km.

Cenou se největší Omoda zjevně podbízet nechce, protože základní cena na britském trhu je 44.990 GBP, tedy v přepočtu asi 1.338.000 Kč. Vynahradit to chce bohatou výbavou a také důrazem na bezpečnost. Pokud s podobnou cenovkou přijde do Česka, bude to mít jistě těžké.

Škoda Kodiaq PHEV sice má o něco menší baterii, začíná ale na 1.175.000 Kč. Vrcholně vybavená verze je sice dražší, stojí 1.420.000 Kč, ale proti Omodě má výhodu mnohem známější značky. Podobné je to i v Británii, kde hybridní Kodiaq začíná v přepočtu na 1.247.000 Kč. První Omody 9 mají dorazit tamním zákazníkům v červnu, kdy se auta dočkáme u nás se již zřejmě také brzy dozvíme.