Opravdový nástupce Shelby Cobry se začal vyrábět. Má až 663 koní

Carroll Shelby počátkem šedesátých let změnil automobilový svět, když se rozhodl pro vsazení amerického osmiválce do lehkého britského roadsteru. Z lehkonohého AC Ace se tehdy stala vzrušující bestie, dodnes přitahující pozornost pravověrných automobilových nadšenců. Není překvapením, že už od šedesátých let vzniká i ve spoustě replik a v posledních letech se představují i moderní restomody.

A právě teď se originální Cobra od AC Cars vrací na světlo světa, protože ve Velké Británii vyjel na silnice první novodobý kus. Oficiálně se jmenuje AC Cobra GT Roadster a vyrábí se u anglického závodního okruhu Donington Park. Malá továrna tak představuje jediného opravdového nástupce původní AC Cobry, vyvinuté ve spolupráci se Shelby American, který spojuje tradici s moderní technikou.

Vždyť mezi nimi je padesátiletá evoluce. Srdcem novodobé cobry je kompresorem přeplňovaný pětilitrový vidlicový osmiválec o 663 koních a 780 newtonmetrech, který sedí v karbonovém těle. Výrobce navíc uvádí, že moderní cobru začíná vyrábět s manuální i automatickou převodovkou, a dokonce i ve verzích s pravostranným nebo levostranným řízením. S moderní ergonomií se do ní navíc vejdou i osoby se vzrůstem přes 180 centimetrů.

S obrovským výkonem pětilitrového osmiválce, šestipístkovými brzdami, samosvorným diferenciálem a pohotovostní hmotností okolo 1400 kilogramů bude nepochybně ryzí řidičskou divočinou. A pokud se bojíte, v nabídce je i slabší atmosférická verze o 460 koních a 570 newtonmetrech.

První vyrobený sporťák AC Cobra GT Roadster bude společnosti sloužit pro oslovování potenciálních zákazníků a podle aktuálních plánů má vzniknout striktně omezený počet 250 kusů.