Opulentní Mercedes-Benz GLS má po faceliftu. 7 míst je standard, vrchol nabídky zvládne až 280 km/h!

Model GLS německé automobilky Mercedes-Benz se dočkal modernizace, která přinesla drobné změny vzhledu, ale především bohatší výbavu, a to i sportovní verzi AMG.

Mercedes pokračuje ve faceliftové smršti a po nedávno osvěžených modelech GLA, GLB a GLE odhaluje inovované vrcholné SUV GLS, a to včetně provedení AMG a Maybach. V tiskové zprávě se chlubí, že řada změn designu, technologií a výbavy posouvá komfort, konektivitu a atmosféru největší modelové řady na vyšší úroveň.

Modernizovaný model GLS poznáte podle přepracované čelní masky se čtyřmi horizontálními lamelami, upraveného předního nárazníku a nové grafiky zadních světel. Do nabídky kol přibyly 20palcové disky lakované šedou Himalayas s leštěným povrchem. A protože většina řidičů se svým GLS jezdí převážně na silnici, případně pouze v lehčím terénu, byl upraven balíček Off-Road Engineering. Tisková zpráva nezabíhá do větších detailů, pouze zmiňuje, že mezi součásti balíčku patří dodatečná ochrana podvozku a o 30 milimetrů vyšší světlá výška.

Interiér GLS zůstává standardně sedmimístný, přičemž v nabídce čalounění se objevují dvě nová kožená provedení – béžová Catalana a hnědá Bahia. Co se týče obložení interiéru, nově bude model dodáván s lesklým hnědým dekorem z lipového dřeva, případně si na přání může vypůjčit dekor s leskle černým klavírním lakem z provedení Maybach. U něj se rovněž inspirovalo nové barevné provedení výdechů ventilace na středu a po stranách palubní desky.

Chybět nesmí ani nejnovější verze infotainmentu MBUX a nový design layoutů jak pro infotainment, tak pro digitální přístrojovou desku. Off-road mód přináší informace o stoupání, náklonu, úhlu natočení kol nebo kompas, stejně jako funkci „průhledné kapoty“, kdy za pomoci kamery parkovacího systému na obrazovce dokresluje dění pod přední částí auta.

Tažné zařízení bylo poupraveno tak, aby se k němu dal připojit nosič jízdních kol, přičemž nosnost je 100 kilogramů – to prý aby majitel mohl vozit i elektrokola. Tahání přívěsu má usnadnit systém Trailer Manoeuvring Assist, funkce plánování trasy vhodné pro jízdu s přívěsem nebo přepracované menu Trailer v infotainmentu.

Mercedes-AMG GLS 63 4Matic+ přejímá přepracovaná zadní světla ze standardního provedení a do nabídky laků karoserie přidává dvě nové možnosti – šedou Manufaktur alpine a metalízu modrá sodalite. Plaketka nad čelní maskou mění trojcípou hvězdu Mercedesu za logo AMG, podobně jako ostatní modernizované AMG modely. Disky kol jsou k dispozici od standardního rozměru 21“ do volitelných 22 a 23palcových provedení, a to včetně kovaných. Za nimi se ukrývají červeně lakované brzdové třmeny.

Sedadla a další části interiéru jsou čalouněny kůží Nappa, přičemž do barevných provedení přibyly potahy kombinující hnědou Bahia s černou barvou nebo béžovou macchiato s černou. Pochopitelně i zde je nejnovější verze infotainmentu MBUX, a to se specifickým designem a funkcemi AMG. Nejsportovnější varianta modelu GLS s faceliftem zároveň dostává bohatší standardní výbavu, která mimo jiné zahrnuje otevíratelné panoramatické střešní okno, vyhřívaná a odvětrávaná přední sedadla, audiosystém Burmester nebo výfukový systém AMG Performance.

Do standardní výbavy dále patří podvozek AMG Ride Control+, který v rámci faceliftu dostal nové nastavení a aktualizovaný software. Úpravy přináší zlepšenou kontrolu náklonů karoserie a větší rozdíl mezi komfortním a sportovním nastavením vzduchového podvozku. Ladilo se rovněž nastavení ESP, elektronicky ovládané uzávěrky zadního diferenciálu, variabilního pohonu všech kol AMG Performance 4Matic+ a systému odpružení.

Žádné změny pohonné soustavy Mercedes u verze AMG ani standardního provedení modelu GLS nezmiňuje. Technická data naleznete v tabulce níže. Modernizovaný Mercedes-Benz GLS k evropským prodejcům dorazí na konci října letošního roku.