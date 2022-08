Organizace IIHS začala testovat boční srážku aut s SUV, výsledky zatím nejsou oslnivé

Americká organizace Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), která je obdobou organizace Euro NCAP, zveřejnila výsledky aktualizovaného nárazového testu vozidel střední velikosti, který simuluje situace z reálného prostředí. Aktualizace testu přitom vychází ze změny, která se v posledních letech odehrála na silnicích.

Data z reálných nehod totiž v poslední době ukazovala, že dochází k vážnějším poškozením, než jaká se podle současných bezpečnostních testů očekávala. Aktualizované nárazové testy IIHS tak mají lépe simulovat boční náraz automobilu typu SUV či crossoveru, kterých je na silnicích stále více.

U testů bočního nárazu proto organizace zvýšila hmotnost pohybující se bariéry z původních 3300 liber na 4200 liber (z cca 1,5 tuny na cca 1,9 tuny). Rychlost kolize pak byla zvýšena z 31 mil za hodinu na 37 mil za hodinu (z cca 50 km/h na cca 60 km/h). Výsledkem je nárůst energie o 82 procent, náraz je navíc směřován na vyšší část boku automobilu, což souvisí s vyšší stavbou SUV/crossoverů.

IIHS pak podrobila aktualizovaným testům celkem sedm tzv. „mid-size“ automobilů, tedy středně velkých vozů, přičemž pouze jeden odjel s hodnocením „good“, tedy dobrý. Tímto vozem se stalo Subaru Outback, které samo o sobě balancuje na hraně mezi kombíkem, SUV. Pro automobilku se ale jedná o další potvrzení, že slova o maximálním důrazu na bezpečnost posádku nejsou jen marketingovou vějičkou.

Hodnocení „acceptable“, tedy přijatelné, si z testů odvezly sedany Hyundai Sonata a Volkswagen Jetta. U obou vozů došlo k většímu průniku bariéry do prostoru posádky než u Subaru, všechny ale nabízely dobrou ochranu posádky prostřednictvím airbagů.

Honda Accord dostala hodnocení „marginal“, tedy na hraně. U vozu došlo k většímu průniku bariéry do kabiny a hrozilo tak vyšší riziko poranění pánve nebo hlavy posádky. Vozy Toyota Camry, Nissan Altima a Chevrolet Malibu pak z testu odjely s nejnižším hodnocením „poor“. Průnik bariéry do kabiny byl citelný především u modelů Altima a Malibu, zatímco Toyota Camry si vedla lépe. U všech vozů ale hrozilo střední nebo vysoké riziko poranění hlavy, krku nebo trupu. U některých testů navíc došlo ke sklouznutí hlav figurín pod bočním airbagem a nárazu do rámu dveří.

Organizace IIHS podrobila podobnému aktualizovanému testu také malé a střední vozy kategorie SUV, které si údajně vedly lépe. Před aktualizací bočního nárazového testu přitom tyto vozy střední velikosti během dřívějších testů dostaly shodné hodnocení „Good“.

„U vozidel, která sedí blíž u země, dopadá nárazová překážka na panel dveří výše,“ zmínil prezident IIHS David Harkey. „To potenciálně znevýhodňuje sedany a kombíky v tomto hodnocení, ale odráží to, co se stane při reálné nehodě, když do těchto vozidel narazí výše posazený pick-up nebo SUV.“