Pagani dělá na novém hypersportu. Vypadá jako okruhová hračka bez střechy

Italské Pagani poprvé ukazuje nejnovější hypersport, na němž pracuje tovární divize „Grandi Complicazioni“. K novému počinu sice zatím nezveřejňuje moc informací, ale vypadá to, že pracuje na okruhové Imole s odnímatelnou střechou.

Italská továrna na sny jménem Pagani nás pravidelně fascinuje exkluzivními hypersporty pro nejvážnější sběratele aut na celém světě a teď připravuje novou senzaci. Na oficiálních sociálních sítích Pagani se objevila ochutnávka nejnovějšího hypersportu zakládajícího na bezmála třináct let starém modelu Huayra. I když automobilka už představila nového nástupce Utopia, vypadá to, že odcházející předchůdce má stále co nabídnout.

Pagani k nejnovějšímu počinu zatím uveřejnilo pouze jedinou informaci – připravují jej technici z divize „Grandi Complicazioni“. Nemusíte umět italsky, abyste pochopili, že se specializují na projekty s velkými komplikacemi. Tito specialisté továrny mají za úkol pracovat na nejnáročnějších projektech, při nichž vyvíjí jedinečné nebo malosériové hypersporty na přání náročných zákazníků. Sám zakladatel značky Horacio Pagani se nikdy nebál splnit jim cokoliv, co jim vidí na očích.

Nový teaser toho sice moc neodhaluje, ale když se pozorně podíváte na vrchní část hypersportu s vývojovým maskováním, zřejmě mu chybí střecha – rám čelního skla je jednoduše viditelný a zřejmě bude k dispozici odnímatelný střešní díl. Aerodynamické doplňky s výrazným křídlem a difuzorem napovídají, že novinka může vycházet z Pagani Imola, okruhově zacíleného derivátu Huayry. Původní kupé bylo vyrobeno pouze v pěti kusech, přičemž jeden je k vidění v továrním muzeu nedaleko Modeny.

Pokud novinka bude „pouze“ Imolou bez střechy, můžeme očekávat, že ji bude pohánět dvakrát přeplňovaný šestilitrový vidlicový dvanáctiválec od AMG o 827 koních a 1100 newtonmetrech! Huayra i Imola jsou hypersporty ze staré školy bez elektrifikace, zato mají bleskurychlou sedmistupňovou sekvenční převodovku Ricardo a pohon zadních kol.

Oficiální fotografie z italského závodního okruhu Imola nám navíc napovídá, že Pagani nenechává nic náhodě a usilovně pracuje na testování. Když před třemi lety představilo standardní Imolu, uvedlo, že na závodních okruzích ujela více než patnáct tisíc zkušebních kilometrů. Automobilka navíc dodává, že s nejnovějším projektem nás seznámí už brzy.