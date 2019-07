Palubní deska elektrické Hondy e nabídne rovnou pět velkých displejů

Přes celou šířku palubní desky totiž automobilka umístila celkem pět kvalitních displejů s vysokým rozlišením, čímž vytvořila „plně digitální palubní desku.“ Dvojice bočních displejů je vyhrazena systému Camera Mirror System, který zobrazuje záběry z bočních kamer. Mimochodem - při umisťování displejů prý automobilka brala ohledy na ergonomii a snažila se řidičům nabídnout co nepřirozenější výhled z vozidla.

Standardní však nezůstalo ani středové zpětné zrcátko, které je pro změnu vybaveno systémem Centre Camera Mirror System. Jak už tedy nejspíš tušíte, zrcátko umí zobrazovat i záběry z kamery, která je umístěna vzadu uprostřed automobilu. Díky tomu by tak měla řidiči zajistit ještě lepší přehled.

Přímo před řidičem je umístěn TFT displej digitálního přístrojového štítu s úhlopříčkou 8,8 palce, který by měl zobrazovat nejdůležitější informace o vozidle. Kromě jiného by měl také informovat například o kapacitě baterií, stavu nabíjení, jízdním režimu nebo by měl zobrazovat i podrobná bezpečnostní upozornění.

Největší část palubní desky je však věnována dvojici dotykových LCD obrazovek s úhlopříčkou 12,3 palce, které jsou umístěny uprostřed. V podstatě se tak jedná o hlavní displeje infotainmentu, které by měly nabízet řadu inteligentních aplikací a také služeb. Jejich prostředí by mělo být intuitivní, plně přizpůsobitelné a hlavně navržené pro maximální využitelnost. Interiér vozu by se tak měl začlenit do moderního „propojeného“ života jeho majitele.

Prostředí infotainmentu bylo navrženo tak, aby připomínalo prostředí mobilních telefonů – včetně možnosti jednoduše přetahovat ikony nebo procházet nedávno použité aplikace. Každá obrazovka může zobrazovat vlastní obsah, což řidiči umožní mít lepší přehled o více věcech. Systém však umožní i snadné prohození obsahu na obrazovkách.

Spolujezdec tak může snadno zadat cíl trasy do navigace a poté navigaci posunout do zorného pole řidiče. A zatímco řidič se bude věnovat řízení a sledování instrukcí, spolujezdec může procházet playlist hudebního přehrávače. Podpora systémů Android Auto a Apple Car Play by měla být samozřejmostí.

360p REKLAMA

Různé aplikace a služby však bude možné ovládat i pomocí hlasových povelů skrze systém „Honda Personal Assistant.“ Podle automobilky by se mělo jednat o intuitivní systém umělé inteligence, který bude schopen strojového učení. S každou konverzací by se tak měl učit lépe porozumět příkazům, což by mělo vést k bezproblémové, plynulé a přirozené komunikaci. Systém se bude aktivovat povelem „OK Honda,“ po kterém může následovat povel nebo instrukce. Aistent by se měl časem také lépe přizpůsobit hlasu uživatele, což povede k ještě lepšímu porozumění a přesnějším odpovědím.

Majitelé Hondy e navíc budou moci zůstat ve spojení s vozem i v momentě, kdy z něj vystoupí. Honda totiž připravuje přepracovanou aplikaci pro chytrá zařízení, která majitelů umožní na dálku sledovat zabezpečení vozu, stav nabíjení, nastavení klimatizace, dojezd a mnoho dalšího. Aplikace v mobilním telefonu by navíc mohla suplovat i tradiční klíč.

Premiéra produkčního modelu Hondy e je naplánována na blížící se autosalon IAA 2019 ve Frankfurtu, který začne novinářskými dny od 10. do 11. září. Pro veřejnost pak bude otevřen od 12. do 22. září.