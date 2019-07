Honda slibuje novou elektrickou platformu, může být překvapivě zábavná

Japonská automobilka plánuje novou modulární platformu pro elektromobily, která by měla nabídnout rozumné ceny, vyšší dojezd a možná i určitou sportovnost.

Zajímavou novinku prozradil Takahiro Hachigo, CEO automobilky, již minulý týden během zasedání v Japonsku, na které upozornil web Automotive News. Takahiro a další představitelé automobilky mluvili o dosud nepojmenované modulární platformě pro elektromobily, na které by měly vznikat různé modely pro globální elektrickou ofenzivu značky.

Automobilka vyvolala velký rozruch již svým prvním moderním elektromobilem Honda e, který by se měl začít vyrábět již v tomto roce. Malý městský elektromobil o výkonu 110 kW (150 k) s točivým momentem 300 Nm a dojezdem 200 km však není určen pro všechny světové trhy, neboť si automobilka uvědomuje, že například v USA a Číně zkrátka malé automobily příliš netáhnou a prodeje by nebyly slavné.

Právě na těchto trzích by však měly zaujmout nové střední a středně velké sedany a crossovery, které budou postaveny na nové čistě elektrické modulární platformě. „Tato nová architektura je navržena tak, aby zajistila co nejhladší jízdu a současně vysoce efektivního uspořádání. Věříme, že se setká s potřebami zákazníků, kterým se líbí nabídka našich modelů v segmentech C a D,“ uvedl Ayumu Matsuo, vedoucí oddělení pro Výzkum a vývoj Honda America.

„Má zcela jiné zaměření než Honda e,“ dodal Tetsuya Hasebe, šéfinženýr programu elektromobilů Honda. „Tato (platforma) je zaměřena na meziměstské cesty na delší vzdálenosti.“

Vysoce modulární platforma navíc nepočítá jen s různými karoseriemi, ale také s dodávkami baterií od různých dodavatelů. Řada automobilek už si totiž uvědomuje, že v příštím desetiletí by mohla poptávka po bateriích výrazně překonat nabídku. Samotné baterie by pak měly být umístěny v podlaze platformy, což by mělo přispět k nižšímu těžišti a údajně i ideálnímu rozložení hmotnosti mezi nápravami 50:50.

Nízké těžiště a ideální rozložení hmotnosti jsou přitom důležité aspekty pro každý sportovní vůz, neboť zásadně ovlivňují řízení a jízdní vlastnosti. Podle prohlášení Toyoty se navíc zdá, že nová platforma by měla mít standardně poháněná zadní kola, což by opět přispělo ke sportovnímu chování. Počítá se však i s možností instalace elektromotoru na přední nápravu, což by automobilce umožnilo stavět vozy s pohonem 4x4. Teoreticky bychom se však kromě sedanů a crossoverů mohli od Hondy v budoucnosti dočkat i zajímavého elektrického sporťáku.

To už se ale bavíme o poměrně vzdálené budoucnosti. První model na nové platformě by se měl totiž představit až někdy okolo roku 2025. Automobilka však doufá, že do roku 2030 by její elektromobily mohly tvořit až 15 procent prodejů na světových trzích. Logicky se tak dá očekávat, že se bude soustředit především na dnes tolik populární crossovery, zatímco sporťák nechá až na později.