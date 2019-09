Frankfurtský autosalon startuje příští týden, jak je ale v dnešní době zvykem, automobilky už s předstihem odhalují, co tam budou prezentovat. A tak už máme dobrou představu o tom, co se na letošním ročníku veletrhu IAA představí. Některé tradiční značky ale budou chybět.

Hojně zastoupeny budou samozřejmě domácí němečtí výrobci. Klíčovou premiéru chystá Volkswagen, který na IAA 2019 bude vystavovat elektromobil ID.3, prvního člena nové elektrické řady, který naznačí, zda je vytyčená elektrická strategie značky skutečně ta správná. Volkswagen ID.3 je kompaktní hatchback postavený na základech platformy MEB vyvinuté pro elektromobily, který v úvodní sérii nabídne akumulátor s kapacitou 58 kWh a normovaný dojezd 420 kilometrů.

Elektromobil uvidíme také na stánku Porsche. V tomto případě půjde o avizovaný Taycan, auto vycházející z konceptu Mission E, které bude poháněno dvěma elektromotory o celkovém výkonu přes 440 kW. Dojezd se má přitom pohybovat okolo 500 kilometrů.

Důležitou novinku uvidíme také na stánku BMW. Půjde o třetí generaci řady 1 (F40), kompaktního modelu, který v nejnovějším vydání zcela mění koncepci. Z auta s motorem vpředu podélně a pohonem zadních kol se stává klasický hatchback s motorem vpředu napříč a pohonem předních kol. Do prodeje vůz oficiálně vstoupí 28. září 2019. Na stánku BMW bude k vidění i nová X6.

To Kia, která má ve Frankfurtu svoji evropskou centrálu, a to jen nedaleko tamějšího výstaviště, vsadí na kompaktní crossover. Jmenuje se Xceed a je to další člen rodiny Ceed, který se též vyrábí ve slovenské Žilině. Oproti ostatním karosářským variantám se však liší zcela jiným designem. Sesterský Hyundai naopak vsadína novou generaci miniauta i10, která by ráda oživila zájem Evropanů o nejmenší vozy na trhu.

Hned několik SUV-novinek si pak pro IAA 2019 přichystal Ford, který jimi chce vylepšit výsledky své evropské divize. Konkrétně půjde o novou generaci kompaktního modelu Kuga a plug-in hybridní verzi modelu Explorer, které doplní také nový malý crossover Puma.

SUV bychom měli vidět také na stánku Land Roveru, který by měl na frankfurtském autosalonu konečně představit napjatě očekávaný nový Defender. Ten už nebude tím typickým offroadem s rámovým podvozkem jako originál, automobilka ale nadále od něj slibuje skvělé schopnosti mimo zpevněné cesty.

Naopak Honda půjde cestou dnešního trendu, Frankfurt se stane místem premiéry elektromobilu E. Honda E bude sériovou verzí studie E Prototype, půjde tedy o retro tvarovaný hatchback s pohonem zadních kol, který má v základu nabídnout zpětné kamery místo konvenčních vnějších zpětných zrcátek.

Mnozí tradiční vystavovatelé ale budou ve Frankfurtu letos chybět. Už dříve daly najevo Fiat, Nissan, Volvo, Mazda, Mitsubishi, Suzuki, Subaru nebo Aston Martin, že na letošním IAA vystavovat nebudou. Chybět má i francouzská část Skupiny PSA, Citroën, DS i Peugeot.

Naopak Opel na domácí výstavě samozřejmě nemůže chybět. Vystavovat tam bude novou generaci Corsy, která využívá platformu CMP z dílny Skupiny PSA, sdílenou s Peugeotem 208. Podobně jako on bude dostupná i v elektřinou poháněné variantě, Corsa-e využije elektromotor o výkonu 100 kW a baterie s kapacitou 50 kWh.

Škoda pro IAA 2019 žádnou zásadní novinku nechystá, představí tam pouze deriváty již známých modelů. Prezentovat bude modernizovaný Superb, který nově doplní nabídku o plug-in hybrid, nebo elektromobil Citigoe iV. Firma obě auta představila v průběhu letošního mistrovství světa v hokeji, ve Frankfurtu ale oznámí jejich bližší technická data a ceny. Ve Frankfurtu se ukáže také Scala Monte Carlo.

IAA 2019 se koná od 12. do 22. září 2020, na 10. a 11. září jsou naplánovány novinářské dny. Mottem ročníku je „Driving tomorrow,“ tedy řízení zítřka. Veletrh se v rámci toho více zaměří na nové technologie, tradiční vystavovatele se tak pokusí se svými stánky nahradit technologické firmy jako IBM nebo Microsoft.