Pamatujete na zbořený Countach ve filmu Vlk z Wall Street? Je na prodej, levný nebude

Bude to už 10 let, co byl do kin uveden film Vlk z Wall Street. Režisér Martin Scorsese, vycházející hvězda Margot Robbie, perfektní Matthew McConaughey ve vedlejší roli a Leonardo DiCaprio s Jonahem Hillem obsazení do hlavních rolí se zapříčinili o to, že tento film patří mezi to nejlepší, co kdy Hollywood nabídnul.

Nejen automobiloví fanoušci si vzpomenou na úžasnou scénu, kde se Leonardo DiCaprio jako Jordan Belfort posilněný drogami a alkoholem plazí ke svému vozu, kterým je Lamborghini Countach. Do něj se mu nakonec podaří dostat, ale jak se dalo čekat, pod vlivem omamných látek svůj Countach nepříjemně očesal.

Teď už ale pojďme ke zmíněnému vozu, které se stalo součástí kinematografické historie. Lamborghini Countach Hero Car je z roku 1989 a jeden z 658 modelů vyrobených v edici 25. výročí modelu Countach.

Vůz byl využit ve skutečných scénách, které obsahovaly nárazy do jiných vozů, poštovní schránky nebo cedule u silnice. Jelikož tyto nárazy nezpůsobily příliš viditelné poškození, Martin Scorsese nařídil vůz ještě více zdemolovat mimo scénu. Od natáčení zůstal vůz ve stejném stavu.

Máte pocit, že jste v prodeji nedávno viděli nepoškozené Lamborghini Countach ze stejného filmu? Potom máte pravdu, jelikož měl filmový štáb k dispozici takzvaný Backup Car. Ten se od Hero Car lišil například absenci zadního křídla a také tím, že zůstal nepoškozený. Ve filmu se objevil na 16 vteřin.

Video se připravuje ...

Vůz se bude prodávat 25. listopadu přes aukční společnost Bonhams v Dubaji. Jeho cena je odhadována až na 2 miliony dolarů, v přepočtu téměř 47 milionů korun. K tomu kupující obdrží režisérskou židli a klapku podepsanou od trojice Scorsese, Robbie a DiCaprio, dvě originální mikiny a dvě DVD s filmem Vlk z Wall Street.

Vzhledem k tomu, že tento model pravděpodobně nebude opraven a využit k silničnímu provozu, očekáváme, že najde domov spíše u filmového než automobilového nadšence.