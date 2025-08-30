Paraguayská rallye po 1. dnu: Rovanperä vede, za ním je tlačenice
Fin Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) vede po prvním dnu Paraguayské rallye, která je desátým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích.
V pátek byly na programu tři rychlostní zkoušky na které navázala superspeciální etapa na Autodromu Alfredo Scheid. Odpoledne se program těchto čtyř erztet opakoval. Celkem bylo na programu 140,9 měřených kilometrů.
Poprask u modrého oválu
Paraguayská rallye se jede poprvé jakou součást světového šampionátu a hned první erzeta byla pořádně drsná. Jezdci si stěžovali na velké skoky a hodně tvrdou kompresi po dopadu. Jednoznačně největším smolařem soutěže se stal Lucemburčan Grégoire Munster (Ford Puma Rally1), který chtěl podle svých slov zajet dobrý výsledek, ale jeho naděje skončily po 900 metrech úvodní erzety. “Přišel nečekaný náraz do něčeho,co jsme neměli v poznámkách. Navíc se to stalo v úzkém místě, kde nešlo opravovat,” vysvětloval Munster. Při nárazu mu praskla řadicí páka a brzdové potrubí. Ztratil čtyřicet minut. Jeho týmový kolega Josh McErlean měl jiné starosti: “Po jednom skoku se auto z hřebenu doslova zřítilo. Spolujezdci vypadl itinerář z rukou a já ztratil orientaci, kde vlastně jsem,” vysvětloval irský pilot.
Průvan ma sedmé erzetě
Hned na následující zkoušce měl smůlu Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1), který dojel do cíle pouze na oholeném disku pravého zadního kola. Ztratil půl minuty a propadl se ze druhého místa na osmé. “Byla tam spousta kamení, nemohli jsme jet jiudy. Problém je, že už nemáme žádnou rezervu,” hodnotil situaci Francouz. Starosti měl také úřadující mistr světa Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1). “Cítím se jako v pekle, tenhle terén mi připadá jako noční můra. Nevím, co mám dělat. Po jednom skoku přišla taková rána, že jsem myslel, že končíme,” glosoval belgický pilot situaci.
Po třetí erzetě se dostal na první místo Francouz Adrien Forumaux (Hyundai i20 N Rally1), který v následujícíh třech erzetách navyšoval po zlomcích sekund svůj náskok a po RZ6 měl k dobru 5,5 sekundy. Pak však přišla RZ7, která udělala ve výsledcích pořádný průvan. Havaroval Japonec Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) a jeho týmový kolega Fin Sami Pajari měnil na zkoušce kolo. Z toho resultovala ztráta 2:12 minuty a propad z páté na osmou příčku.
Neuville se točil a vedoucí Fourmaux udělal defekt pravého předního kola. Erzetu sice dojel, ale klesl na druhé místo. Na první se vrátil Rovanperä a do sobotního programu půjde s náskokem 7,1 sekundy. “Začátek soutěže byl opravdu drsný a odpoledne se to při druhém průjezdu opakovalo. Ta poslední sekce s obrovskými skoky a tlaky byla fakt ošklivá. Myslím, že už mám záda hotová, slyšel jsem, jak v některých přistáních praskají. Navíc jsem měl pocit, že bych měl být agresivnější, ale nešlo to. Udělali jsme pár změn na autě a místy se trochu zlepšilo, ale víc už toho nenacházím. V sobotu se charakter erzet změní, tak uvidíme, co dokážeme,” shrnul dvojnásobný mistr světa.
Ogier si stěžoval na záda
Dvě rychlostní zkouškvy vyhrál v pátel Fourmaux, který v cíli poslední erzety moc nemluvil: „Chtěl jsem auto ochránit před kompresí, ale za horizontem byl velký kámen, kterému se nešlo vyhnout. Bohužel tohle je součást rallye, ale s dnešním dnem jsem spokojený. Je škoda, že nevedeme, ale ještě nás čekají dva dlouhé dny.“
Čtyři rychlostní zkoušky vyhrál v pátek Ogier, ale přesto to nestačilo na lepší než čtvrté místo. Na vině byl defekt na druhé zkoušce, o kterém již byla řeč. „Rychlost byla dobrá, pocit nebyl špatný. Chtělo to možná méně překvapení s menším množstvím hrbolů, ale pořád to není to nejhezčí pro moje stará záda! Riziko defektu a také opotřebení pneumatik bylo značné,” hodnotil situaci osminásobný mistr světa.
Průběžné pořadí (po RZ8 z RZ19):
1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 1:16:13,3; 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +7,1; 3 Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +7,6; 4. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +17,8; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +21,1; 6. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +25,7; 7. McErlean, Teacy (Irl./Ford Puma Rally1) +1:18,4; 8. Pajari, Sakminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +2:24,2; 9. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +2:57,6; 10. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Škoda Fabia RS Rally2) +3:06,7; 11. Dominguez, Peňata (Par., Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +3:07,9; 12. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +3:10,1; 13. F. Zaldivar, Ohannesian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +3:34,7; 14. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +3:51,2; 15. Bestard, Rozada (Par., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +5:10,7; ... 31. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +20:55,0; 33. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +33:14,4; 35. Greensmith, Anderson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +43:31,8; 37. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +47:07,2. Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Paraquayské rallye
Sobota - 30. 8. - 13.35 RZ9 (18,67 km), 14.38 RZ10 (22,73 km), 16.16 RZ11 (13,74 km), 17.35 RZ12 (2,50 km), 20.05 RZ13 (18,67 km), 21.08 RZ14 (22,73 km), 22.46 RZ15 (13,74 km). Etapa celkem 112,78 km.
Neděle - 31. 8. - 14.29 RZ16 (21,25 km), 16.05 RZ17 (18,50 km), 17.02 RZ18 (21,25 km), 19.1°5 RZ19 (18,50 km). Etapa celkem 79,50 km.