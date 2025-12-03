Nejsofistikovanější podvozek z čínských značek má BYD. Zvládne i jízdu po třech kolech!
Sportovní čínský vůz BYD Yangwang U9 sice není žádnou novinkou, přesto jeho podvozek označený jako BYD DiSus vzbuzuje emoce. Co je na něm tak zvláštního?
Nejlepší podvozek auta je takový, který dokáže zajistit tuhost potřebnou pro zajištění dobré ovladatelnosti a tedy i aktivní bezpečnosti, ale zároveň je poddajný, aby mohla být jízda komfortní. S konvenčním odpružením dokážou daný kompromis splnit jen ta nejlépe jezdící auta od renomovaných výrobců. Teoreticky nejsnáze se k vytčenému cíli dojde za pomoci vyspělé elektroniky. Takový podvozek je běžný u nejlepších evropských, japonských, korejských či amerických aut, avšak u výrobců za Velkou čínskou zdí jej moc neuvidíte.
Jednou z výjimek potvrzujících napsané představuje šasi BYD DiSus, které používá sportovní auto BYD Yangwang U9. Oficiálně se podvozek jmenuje BYD DiSus Intelligent Body Control System. Obchodně se nazývá Yunnian, což je slovo odkazující na mraky, ale také kočár. Má to symbolizovat, že jízda s vozem s podvozkem DiSus je jako kdybyste letěli balónem nebo snad i letadlem. Mimochodem jinde se podobnému podvozku říká skyhook, což má představovat, že jízda autem je jako kdyby bylo zavěšeno na háku na obloze. Podvozek DiSusu si údajně společnost BYD vyvinula sama, čímž se zároveň stala prvním čínským automobilovým výrobcem s technikou, která umožňuje aktivní kontrolu pohybů karoserie vozidla při jízdě.
Podvozek DiSus firma BYD vyvinula speciálně pro elektrická vozidla. Existují čtyři verze odpružení. Liší se senzorikou a s ní spojenými vlastnostmi. Vrcholem je varianta pro již zmíněný model Yangwang U9 označená DiSus-X. Vyšší verze systému využívají optický radar (LiDAR) pro skenování povrchu vozovky, kdy následně po zpracování signálu elektronika upravuje tuhost odpružení.
Základní verzí podvozku je DiSus-C. Jeho technika v podstatě odpovídá klasickým elektronicky řízeným tlumičům, jaké známe u VW pod označením DCC, u Opelu coby podvozek FlexRide či u Fordu jako IVDC. Firma ZF, která to kdysi vyvinula, to nazvala CDC (Continuously Damping Control). Změna tuhosti tlumičů je docilována změnou průřezu škrticích ventilů. U vozů značky BYD je uplatněna dokonalejší verze s možností updatu řízení přes OTA (Over The Air). Uvedený systém používají modely Han, Tang a Denza.
Vyšší úroveň odpružení představuje DiSus-A. U ní jsou vinuté pružiny nahrazeny pneumatickými pružicími jednotkami, které umožňují změnu světlé výšky a dle některých zdrojů z Číny to dokonce umí měnit tuhost tlumičů (pneumatické odpružení stále využívá konvenční tlumiče) u každého kola samostatně. Rozdíl ve světlé výšce mezi nejnižší a nejvyšší polohou činí 150 mm. Verzi A najdete u modelu Denza N7.
Další, nikoliv však poslední variantou, je DiSus-P, který používá vůz Yangwang U8. Jedná se o nejpokročilejší verzi, která je zatím k dispozici. Jde o plně adaptivní odpružení, kdy každé kolo je řízené zvlášť. K tomu lze měnit světlou výšku v rozsahu 200 mm. Ještě více umí nabídnout DiSus-X, kde X znamená extrém. Schopnosti podvozku „X“ jsou dle zahraničních, převážně čínských zdrojů, až neuvěřitelné. Vůz údajně dokáže jezdit po třech kolech. Pokud ano, také je to skutečně nevídané.
