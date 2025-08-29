Paraguayská rallye startuje: Čtyři v boji o světový titul
Čtveřici jezdců na prvních čtyřech místech mistrovství světa v automobilových soutěžích dělí třináct bodů. Za této situace vstupují do Paraguayské rallye, která je jeho desátým letošním podnikem.
Světový šampionát v rallye se jezdí od sezony 1973 a Paraguay se stala osmatřicátou zemí, ve které se podnik MS jede. Po Argentině, Brazílii a Chile je čtvrtou zemí v Jižní Americe, kde se vrcholný podnik koná.
Co mohou posádky čekat?
Povrch připomíná Safari nebo výrazně méně rozbitou řeckou Akropolis, přičemž sobota je bližší Portugalsku a bude tam tedy hrát velkou roli čištění trati. Jestliže ovšem nezačne pršet, což v této oblasti znamená značné přívaly deště. V takové situaci by se trať proměnila v nesjízdnou bahenní lázeň. Po sportovní stránce to může neblaze promluvit do soubojů jednotlivých posádek a podle místních znalců by bylo rozhodně lepší, pokud zůstane během celého víkendu sucho.
Rallye se bude konat na jihu Paraguaye ve městě Encarnación, které leží na břehu řeky Paraná a na hranici s Argentinou. Trasa je tvořena silnicemi, které se již dříve konaly Rally Trans Itapúa, ale pro týmy a jezdce Rally1 bude cestou do neznáma. Očekává se, že rychlostní zkoušky budou obecně rychlé, s několika techničtějšími úseky hustým lesem. Povrch červené země by měl být hladký, ale měkký – což znamená, že se zejména při druhém průjezdu etap mohou vytvořit hluboké koleje.
Po slavnostním startu ve čtvrtek večer v Encarnaciónu začíná rallye v pátek, kdy se pojede 140,9 měřených kilometrů na dvou smyčkách po čtyřech zkouškách. První den končí superspeciální etapou na Autodromu Alfredo Scheid, která se pojede třikrát, naposledy na konci sobotního dopoledne. Sobotní trasu jinak tvoří ještě trojice erzet na západě, z nichž každá jede dvakrát. Nedělní zíávěrečný den nabídne dvě opakované erzety na severovýchodě. Poslední zkouška je traduičně označována jako Power Stage a pět nejrychlejším na jejím úseku získává od pěti do jednoho bodu ke klasickému bodování. Vítězové se na stupních vítězů v Misión Jesuítica Trinidad objeví kolem 13:35, místního času, což je o šest více středoevropského.
Toyota se vrací k černé
Po absolvování série evropských rallye s perfektním výsledkem první pěti vozů na domácí Finské rallye se tým TGR-WRT vydává do Jižní Ameriky. A to s kompletní flotilou pěti vozů GR Yaris Rally1 zpět v jejich běžných celočerných barvách. “V Paraguayi bude pro každého něco nového a nikdo neví, co tam může čekat. Stejně jako v Argentině se zdá, že zkoušky mohou být docela rychlé, ale na nové rallye musíme být vždy připraveni na nějaká překvapení,” tvrdí Juha Kankkunen, který zastupuje Jariho-Matti Latvalu, jenž je šéfem týmu.
Elfyn Evans: “Čeká nás další šotolinová rallye, kdy budeme jako první vůz na trati. Příprava na novou soutěž je vždy velká výzva, a zvláště když se koná mimo Evropu a my tam nemůžeme testovat. Budeme si muset počkat na seznamovací jízdy, abychom skutečně viděli, jaké jsou podmínky.“
Kalle Rovanperä: “Paraguay bude pro všechny nová rallye a my vlastně nevíme, co očekávat, takže se na ni nebudeme snadno připravovat. Doufejme, že nám to bude vyhovovat.“
Sébastien Ogier: “Vždycky si užívám výzvu nové rallye, jako je tato v Paraguayi, kde všichni začínají od nuly. Píší nové rozpisy od základu a potřebují se co nejrychleji adaptovat.“
Takamoto Katsuta: „Jít na zbrusu novou rallye může být vždycky ošemetné. Uvidíme na seznamovacích jízdách, jaké to doopravdy bude. Pokud budou podmínky vypadat dobře, pak se možná budeme moci snažit o dobrý výsledek.“
Sami Pajari: „Když máme nové rychlostní zkoušky, je to trochu vyrovnanější, když všichni startují ze stejné pozice. Co jsem slyšel a viděl, mohly by být podmínky pěkné a ne moc drsné.“
Škoda bojuje o titul
Jezdci bojující o titul kategorie WRC2 mohou získat body v maximálně sedmi soutěžích. Vzhledem k tomu, že kalendář obsahuje 14 rallye, hraje důležitou roli taktika. Nejlepší jezdci si obvykle vybírají takticky podniky, ve kterých budou sbírat body. Sezona se blíží ke svému závěru a taktické hry jsou díky tomu již téměř u konce. Čtyři z aktuálně pěti nejlepších jezdců kategorie RC2 se přihlásilo do první ze dvou po sobě jdoucích rally v Jižní Americe.
Pro průběžně vedoucího jezdce kategorie WRC2 Olivera Solberga a druhého Yohana Rossela je Paraguayská rally již šestou soutěží, v níž mohou získat body. To staví náskok 28 bodů Olivera Solberga před Gusem Greensmithem do jiné perspektivy. Brit, který sbíral body do kategorie WRC2 zatím pouze ve třech soutěžích, je momentálně na čtvrtém místě. Anglický pilot, jedoucí s vozem Škoda Fabia RS Rally2, a jeho švédský spolujezdec Jonas Andersson se budou snažit o druhé vítězství v dané kategorii v této sezóně, které by jim vyneslo dalších 25 bodů do celkového hodnocení.
S menším tlakem, ale stejně velkými ambicemi bude usilovat o nejlepší výsledek také Robert Virves. Pětadvacetiletý jezdec sdílí vůz Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT se svým estonským krajanem Jakko Viilem. Virves je v současné době na pátém místě v celkovém pořadí kategorie WRC2. Body do ní může získat už jen ve dvou soutěžích. „Vím, že už nemůžu vyhrát titul. Ale po náročné první polovině sezony mi sebevědomí dodalo nejen vítězství v Estonsku a třetí místo ve Finsku. A přispěla k tomu také velká podpora, kterou mi poskytl tým Toksport WRT, a jeho spolupráce se Škoda Motorsport. Stejně jako rychlost a spolehlivost mého vozu Škoda Fabia RS Rally2,“ zdůrazňuje Robert Virves.
Nikolay Gryazin je pověstným černým koněm v boji o titul kategorie WRC2. Bulharský jezdec s vozem Škoda Fabia RS Rally2 je momentálně na 22. místě v dané kategorii. Stále však může bodovat v pěti soutěžích, což je více než kterýkoli jiný uchazeč o titul. V Paraguayi nastoupí Nikolay Gryazin a jeho spolujezdec Konstantin Aleksandrov za tým Toksport WRT.
Věděli jste, že...
- Paraguay je od roku 2010 součástí jihoamerického šampionátu CODASUR a má silnou rallye komunitu a fanouškovskou základnu?
- Hostitelské město rally, Encarnación, je od Argentiny odděleno pouze řekou Paraná?
- Očekává se, že se na akci přijede podívat velké množství argentinských fanoušků, kteří přejedou most z Posadas? Do roku 2019 byla Argentinská rally součástí kalendáře WRC a vyznačovala se jednou z nejvyšších návštěvností.
- Misión Jesuítica de la Santísima Trinidad del Paraná, která tvoří kulisu pro stupně vítězů, je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO?
Program Paraquayské rallye
Pátek 29. 8. - 14.03 RZ1 (18,70 km), 15.01 RZ2 (19,25 km), 16.00 RZ3 (30,00 km), 17.01 RZ4 (2,50 km); 19.34 RZ5 (18,70 km), 20.32 RZ6 (19,25 km), 21.31 RZ7 (30,00 km), 23.34 RZ8 (2,50 km). Etapa celkem 140,90 km.
Sobota - 30. 8. - 13.35 RZ9 (18,67 km), 14.38 RZ10 (22,73 km), 16.16 RZ11 (13,74 km), 17.35 RZ12 (2,50 km), 20.05 RZ13 (18,67 km), 21.08 RZ14 (22,73 km), 22.46 RZ15 (13,74 km). Etapa celkem 112,78 km.
Neděle - 31. 8. - 14.29 RZ16 (21,25 km), 16.05 RZ17 (18,50 km), 17.02 RZ18 (21,25 km), 19.1°5 RZ19 (18,50 km). Etapa celkem 79,50 km.
Průběžné pořadí (po 9 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 176 bodů; 2. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 173; 3. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 163; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 163; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 125; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 87; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 71; 8. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1 a Rally2) 52; 9. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 48; 10. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 21; 11. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 20; 12. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 16; 13. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 14; 14. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 12; 15. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 7; 16. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 17. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 4; 18. Kajetanovicz (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 19. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 20. F. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 21. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 22. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 23. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 458 bodů; 2. Hyundai 371; 3. Ford 129.
Vedení v soutěži: Ogier 37, Tänak 37, Rovanperä 37, Evans 33; Solberg 19, Neuville 6, Katsuta 3, Fourmaux 1.
Vyhrané RZ: Tänak 44; Rovanperä 36, Ogier 26, Fourmaux 17, Evans 15, Neuville 13, Katsuta 10, Solberg 9, Pajari 3, Munster 2, Rossell 1.
Zdroj: Autorský text, video: FIA