Paraguayská rallye po 2. dnu: První je Ogier, Rovanperä jel na defektu
Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) vede po druhém dnu Paraguayské rallye, která je desátým podnikem mistrovství světa v automobilových soutěžích.
Sobotní trasu tvořila trojice rychlostmních zkoušek na západě od centra soutěže. A každá z nich se jela dvakrát. Dopolední program vylepšil třetí průjezd na Autodromu Alfredo Scheid (2,50). Celkem bylo v sobotu na programu 112,78 kilometrů.
Erzety si dělila Toyota
Vítězství na sobotních erzetách si mezi sebou rozdělovali piloti Toyoty - Fin Kalle Rovanperä a Sébastien Ogier. Druhý jmenovaný vyhrál čtyři zkoušky, na jedné byl druhý a na dvou třetí. Soutěž začala pro osmináspbného mistra světa v první den rallye nešťastně, když vinou defektu na drtuhé erzetě ztratil půl minuty a propadl se ze třetího na osmé místo. Svoji pozici si však ještě během úvodního dne vylepšil na čtvrtou. A na té také začínal sobotní program se ztrátou 17,8 sekundy na vedoucího Rovanperu.
Jedenačtyřicetiletý Ogier jezdil celý den špičkové časy a při vyrovnanosti soupeřů musel spoléhat na chyby nebo defekty soupeřů. A ty přicházely. Estonec Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) měl od první erzety v sobotu problémy se stěrači, které se zasekávaly vlevo a komplikovaly jezdcův výhled. “Začínám z toho být nešťastný. Jedno cákání vody za druhým. Je to jasný technický problém. Zdá se, že je těžké vysvětlit technikovi, co se vlastně děje. Hodně mě to rozptylovalo,” zlobil se estonský jezdec. Na RZ10 měl navíc defekt pneumatiky a ztratil 36,8 sekundy a v průběžném pořadí se propadl z druhého místa na šesté.
Za této situace byl Ogier třetí a neustále stahoval své časové manko na druhého svého francouzského krajana Adriena Fourmauxe (Hyundai i20 N Rally1). V sobotu ráno na něj měl manko 10,2 sekundy, ale po dopolední sekci erzet ztrácel už jen 0,5 sekundy a v sobotu brzo odpoledne se posunul už před něj. Současně zaostával 14,4 sekundy za vedoucím Rovanperou. Pak však přišla RZ15, dlouhá 22,73 kilometru.
Kluci jedou
Rovanperä měl defekt pravé přední pneumatiky, ale nezastavil na její výměnu a absolvoval s tíhmle problémem čtrnáct kilometrů. Ztratil 2:38 minuty a v průběžném pořadí se poroučel z prvního místa na šesté. „Nemám tušení odkud defekt přišel. Určitě nešlo o žádný velký náraz, takže nevím co se vlastně stalo. Měli jsme vyměnit pneumatiku na erzetě, ale Jonne řekl, že bychom měli jet až do konce. Zjevně to bylo špatné rozhodnutí,” glosoval Rovanpera svoji situaci. Nenechal se však rozhodit ztrátou prvního místa a vyhrál závěrečnou erzetu v sobotu. Na jeho šestém místě jsou v pořadí před ním i za ním jsou výrazné časové rozdíly.
Osminásobný nmistr světa Sébastien Ogier má před závěrečným dnem, kdy jsou na programu poslední čtyři rychlostní zkoušky, náskok 10,3 sekundy na druhého v pořadí, kterým je Francouz Fourmaux na hyundaii. Pokud by soutěž skončila v současném pořadí, mělo by pořadí MS jezdců bodově následující podobu - Evans 191, Ogier 188, Rovanperä 181, Tänak 175. Může však dojít ještě ke změně pořadí. Navíc přijde závěrečná Power Stage, kdy pět nejrychlejších získává od pěti do jednoho bonusového bodu.
Ogier vyhrál osm z dosud patnácti odjetých zkoušek. Letos startuje v sedmém podniku mistrovství světa a ve všech šesti předchozích skončil na stupních vítězů. “Často jsme byli na erzetách v omezovači otáček. Snažili jsme se celý den tlačit. Byly také nějaké problémy s přilnavostí, ale to byl spíše způsobem mojí jízdy. Pneumatiky držely dobře. Bojuji proti nejlepším klukům na světě, takže se nebudou bát! Myslím, že si všichni si boj užíváme,” zhodnotil Ogier aktuální průběh Paraguayské rallye.
Průběžné pořadí (po RZ16 z RZ19):
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 2:17:20,5; 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +10,3; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +16,6; 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +39,1; 5. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +46,3; 6. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +2:21,2; 7. Pajari, Sakminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +3:16,2; 8. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +5:30,8; 9. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +5:37,3; 10. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +5:38,0; 11. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Škoda Fabia RS Rally2) +7:06,5; 12. F. Zaldivar, Ohannesian (Par., It./Škoda Fabia RS Rally2) +7:40,1; 13. Bestard, Rozada (Par., Šp./Škoda Fabia RS Rally2) +8:52,4; 14. Pappalardo, Carrera (Par., Arg./Škoda Fabia RSC Rally2) +14:13,3; 15. Weiter, Sánchez (Par./Toyota GR Yaris Rally2) +14:26,3; ... 17. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +21:54,2; 19. Kajetanowicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +36:15,8; 20. Greensmith, Anderson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +46:27,3; 22. McErlean, Teacy (Irl./Ford Puma Rally1) +1:01:17,5; 24. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +1:38:18,6. Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Paraquayské rallye
Neděle - 31. 8. - 14.29 RZ16 (21,25 km), 16.05 RZ17 (18,50 km), 17.02 RZ18 (21,25 km), 18.15 RZ19 (18,50 km). Etapa celkem 79,50 km.