Paul Stanley ze slavné rockové kapely prodává první Corvette modelového roku 2022

Frontman skupiny KISS jménem Paul Stanley ví, že jeho Chevrolet Corvette je sběratelský exot, proto svěřil dražbu jedinečného roadsteru do rukou síně Barrett-Jackson. Americká renomovaná aukční firma zaštiťuje nejdražší automobilové obchody už 51 let a letos se postará o předání první Stingray C8 modelového roku 2022 správnému následníkovi slavného kupce.

Nový majitel bude známý po nadcházející dražbě na půdě jednoho z největších kongresových center na světě (Las Vegas Convention Center), kde se od 30. června do 2. července sejdou nejmovitější vlastníci exkluzivních automobilových kolekcí. Vyvrcholením nabídky se stane první Corvette C8 posledního modelového ročníku, přelomový kus příhodně nese identifikační označení VIN 001.

Kytarista a zakladatel impéria KISS letos oslavil 70 let, vztah k sportovním Chevroletům buduje už více než polovinu rockového života – první Corvette měl už v pětadvaceti. Členství v populárním souboru mu vyneslo dobré kontakty u vedení General Motors. Stanley nechyběl při uvedení generace C7, podílel se i na designu pro autoshow SEMA, a po odhalení novějšího nástupce bylo jen málo jmen vhodnějších k zapsání do technického průkazu speciálního kusu.

Individuálně upravená Corvette promítá Stanleyho oblíbené prvky. Po debatě s produktovým manažerem vznikla kombinace cestovního a sportovního provedení. Cílem bylo začlenit dobrá řešení z evropských vozidel. „Nemyslím si, že je něco špatného na tom, když přebíráte a přijímáte podněty od jiných aut," doplnil hudebník.

Výsledkem je 6,2litrový osmiválcový sportovní roadster zbarvený sytě rudou metalízou Metallic Red Tint Coat vycházející z laku, který Paul spolunavrhoval s designerským oddělením značky. Krémový kožený interiér kontrastuje vůči červenému exteriéru s černým bodykitem, celkový dojem je méně výstřední než líčení tváří členů fenomenální kapely.

Stanley nechtěl přehánět a jako překvapení dostal VIN s jedničkou. „Je to úžasné auto a mít VIN 001 je sběratelským snem," uznal výjimečnost, kterou nevyužije. „Chci auto zpřístupnit někomu, kdo by z něho mohl vytěžit víc, ať už jde o přidání do sbírky nebo řízení." Zajištěný muzikant se nepovažuje za dostatečně poctivého sběratele, i když vlastní několik vozidel, primárně mu slouží k řízení jen jedno hlavní. Skromný zvyk pochází z dětství, kdy v rodině nebylo dost peněz na nová auta, po rozbitých ojetinách si mohl jako první novinku s nulovým nájezdem pořídit až zmíněnou Corvette z roku 1977.

Prapočátek spolupráce s Chevroletem vyústil v otevřenou verzi exkluzivního výrobního čísla. Volba otevřeného typu umocňuje jízdní zážitky. Řízení bez střechy přináší větší požitek a také kontakt s okolím a přírodou, myslí si Paul. Ojedinělé pocity čekají na nového majitele, protože kytarista chce, aby sporťák rozdával radost o dům dále. „Podle mě je „radost“ opravdu klíčové slovo pro každého sběratele čehokoliv a pro mě byl můj život vždy o radosti, kterou mohu přinášet druhým lidem. Takže tady je auto a kytara, užívejte.“

Kromě zánovního Chevroletu je součástí dražby vlastnoručně podepsaná kytara Ibanez PS120. Nástroj z edice Paul Stanley Signature vystihuje druhou životní vášeň rockového mistra, patří k Stanleymu i jeho autu, proto ji přidal jako milý bonus očekávané aukce.