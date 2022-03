Motor Corvette Z06 skrývá 54 velikonočních vajíček. Odkazují na vesmírné lety

Globální šéfinženýr Chevroletu, Jordan Lee, nedávno odhalil, že pohonná jednotka nového Chevroletu Corvette Z06 byla vyvíjena pod kódovým označením Gemini. To je sice anglický překlad znamení blížence, ale také latinské označení pro dvojčata. A právě z tohoto významu v Chevroletu vycházeli. Jejich atmosférický 5,5litrový vidlicový osmiválec LT6 má totiž například dva sběrače vzduchu nebo dvojici škrtících klapek.

To je tedy hlavní důvod pro kódové označení Gemini. Částečně však odkazuje také na Project Gemini severoamerické vesmírné agentury NASA. Jednalo se o druhý vesmírný program NASA s lidskou posádkou, kterou vždy tvořily dvě osoby. Projekt Gemini odstartoval v roce 1961 a poslední let v jeho rámci odstartoval 11. listopadu 1966. Poté následoval projekt Apollo, díky němuž stanula lidská noha na Měsíci. A protože měl vývojový tým stojící za motorem Corvette Z06 slabost pro období astronautů v 60. a 70. letech, rozhodl se mu vzdát hold.

Model Corvette je však s výše uvedeným obdobím spjat ještě v jednom ohledu. Automobilka Chevrolet totiž tehdy umožnila astronautům pronajmout si jakýkoliv z jejích modelů za pouhý jeden dolar ročně. Mnoho z nich si zvolilo právě Corvette, čímž v očích veřejnosti spojili tento model s lety do vesmíru.

Na základě této provázanosti s vesmírnými lety se vývojový tým Chevroletu rozhodl na motoru Corvette Z06 ukrýt celkem 54 takzvaných velikonočních vajíček (anglicky easter eggs) v podobě stylizovaných vesmírných raket. Některé z nich dokonce plní funkci ukazatele směru pro účely montáže motoru. Například jedna z raketek prý ukazuje, jak správně nasměrovat písty.

Pro úplnost připomeňme, že atmosférický osmiválec LT6 produkuje 500 kW (680 koní) při 8400 otáčkách, přičemž červené pole otáčkoměru začíná na hodnotě 6800 otáček. Točivý moment dosahuje maxima 624 Nm v 6300 otáčkách. Cena Chevroletu Corvette Z06 však zatím není známa, byť se spekuluje, že by na domácím trhu mohla začínat pod částkou 90 tisíc dolarů (2,1 miliony korun). Nebyl ještě oznámen ani termín startu prodeje, ale předpokládá se, že by američtí dealeři měli začít přijímat objednávky koncem tohoto měsíce. Výroba by měla začít v květnu a první kusy by poté měly k zákazníkům dorazit v řádu týdnů.