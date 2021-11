Peugeot 208 čekají v rámci faceliftu výrazné změny. Technické i výrobní

Malý hatchback francouzské značky se má nově vyrábět primárně v Maroku. Pod kapotou pak najdeme nové motory, a to jak ty spalovací, tak elektrické.

Čas je v automobilovém prostředí někdy neúprosný. Peugeot 208 se v současné generaci vyrábí teprve od roku 2019 a teprve loni se stal evropským Autem roku, přesto už se čile pracuje na inovacích. Pro rok 2023 je chystaná modernizace, která bude podle zákulisních zpráv opravdu výrazná.

Znát to má být už na samotném designu. Pro Francouze bývají typické výrazné stylistické změny, což bude případ i modernizované 208. Místo decentních úprav se máme dočkat zcela nové přídě, která se inspiruje novou 308. Očekávejme tedy novou masku s výrazným logem značky, stejně jako odlišné světlomety, s jinak řešením denním svícením.

Právě 308 se má inspirovat také interiér inovované 208. Mluví se o nové obrazovce infotainmentu, s čímž je spjata nová generace multimediálního systému, stejně jako o nových elektronických asistentech.

Pod touto stylistickou změnou přitom už má být podepsaný Mathias Hossann, který se postu šéfdesignéra Peugeotu ujal teprve loni, po odchodu dlouholetého ředitele designu Gillese Vidala, ke konkurenčnímu Renaultu.

Důkladné budou ale také změny pod kapotou. Už delší dobu se spekuluje o příchodu nové generace benzinového tříválce 1.2 PureTech, přizpůsobené nadcházející emisní normě Euro 7, které už by se inovovaná 208 měla dočkat.

Bližší technické detaily zatím známé nejsou. Mluví se však o nasazení mildhybridního ústrojí, tedy kombinace tříválce s elektromotorem, stejně jako o nahrazení mokrého rozvodového řemenu řetězem. Právě s mildhybridem má souviset nahrazení stávajícího osmistupňového automatu Aisin za elektrifikovanou sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku od Punch Powetrain. Důvodem těchto úprav je samozřejmě snaha o maximální snížení vypouštěných emisí.

Technických úprav se ale dočká také elektrický derivát Peugeot e-208. Stávající elektromotor vyráběný v licenci od Continentalu totiž nahradí nová jednotka vyráběná ve spolupráci s firmou Nidec. V praxi to má údajně znamenat mírné navýšení výkonu ze 100 na 105 kW, nové chemické složení baterií má pak přispět k dalšímu zvýšení dojezdu. Do budoucna by mohlo dorazit i slabší provedení pro zákazníky hledající dostupnější elektromobil, naopak vývoj ostré verze e-208 PSE byl loni ukončen.

Modernizaci pak tentokrát doplní i změna výrobního centra. Dnes se Peugeot 208 primárně vyrábí ve slovenské Trnavě, zatímco základní deriváty jsou do Evropy dováženy z marockého závodu Kenitra. Do budoucna se však trnavský závod má v rámci nového výrobního programu přeorientovat na produkci nových generací Citroënu C3 Aircross a Opelu Crossland. Kvůli tomu se většina produkce 208 přesune právě do Maroka, zatímco čistě elektrický derivát e-208 se má nově vyrábět ve španělské Zaragoze, po boku Opelu Corsa.