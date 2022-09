Peugeot 208 jako pohřební vůz, aneb malým lvíčetem na věčnost

Jihošpanělská společnost Carrozados Rosano se sídlem ve městě Córdoba se zaměřuje na stavbu speciálních vozidel. Mezi nimi jsou nejen limuzíny či ambulance, ale také pohřební vozy. S pohřebáky mají dlouhou zkušenost a kromě dodávek a kombíků na ně přestavují také méně vhodná auta, jako například sedany.

Nebo malé městské hatchbacky. Na svých facebookových stránkách se společnost Caroozados Rosano před pár dny pochlubila přestavbou Peugeotu 208, na což upozornili kolegové z Carscoops. Španělská firma přitom malý francouzský hatchback nepřestavěla na pohřebák poprvé. Na jejích stránkách jsou k nalezení také fotky upravené předchozí generace Peugeotu 208.

Samozřejmostí je při takové úpravě protažení rozvoru auta a zvýšení střechy. Karosárna se navíc chlubí tím, že se jí podařilo navázat na prolisy na karoserii původního vozu, díky čemuž celek působí uhlazenějším dojmem. Z některých úhlů je sice zřejmé, že je prodloužení linek dodatečné a neodpovídá záměrům původních designérů vozu, ale snaha se určitě cení. Rozhodně to vypadá líp, než kdybychom to měli stavět my.

Vnitřní prostor pro rakev je bohatě čalouněn a osvětlen – jak velkými okny, tak přidanými LED světly. Pro uložení postele je připravena plošinka z nerezu. Celek působí jako kvalitně odvedená práce. Dříve v Carrozados Rosano na pohřební vůz upravili například také BMW řady 1 nebo Renault Fluence.